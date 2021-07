»Det er helt ubeskriveligt, og man bliver mega stolt over at se sin søn klare det så godt.«

Den 24-årige Tour-debutant og Jumbo-Visma-rytter Jonas Vingegaard har taget Tour de France med storm. Han befinder sig sensationelt på en andenplads i klassementet. Med sønnike på vej mod det bedste danske resultat i 25 år er det naturligvis et sæt stolte forældre:

»Det er vildt. Meget vildt. Det er svært at forklare, men det er et eller andet sted overraskende, at det blev i år. Vi havde forventet, at det ville komme i løbet af nogle år, men nok ikke så hurtigt. Der har ikke været nogen siden Bjarne Riis, bortset fra Kyllingen (Michael Rasmussen, red.) som røg ud, der har klaret det lige så godt som Jonas,« lyder det fra Karina Vingegaard Rasmussen til B.T.

Den danske overraskelse fra Hillerslev i Thy er med i kampen om podiepladser. Jonas Vingegaard er lidt over fem minutter fra førstepladsen, slovenske Tadej Pogacar, og Vingegaard har trådt så hårdt i pedalerne, at selv den gule trøje, Tadej Pogacar, ikke kunne følge med. For som den første i årets Tour de France formåede han at trække fra den regerende vinder op ad et bjerg.

»Det er ualmindelig fedt at se på, at han har været så stærk på nuværende tidspunkt, det havde vi nok ikke lige set komme. Det er specielt at kunne følge ham i fjernsynet, det må jeg sige,« lyder det fra Claus Kristian Rasmussen, som er far til Jonas Vingegaard.

Selvom Jonas Vingegaard skulle gå hen og tabe vigtige minutter på de kommende etaper, så gør det ikke forældrene mindre stolte.

»Vi håber selvfølgelig, at han fortsætter den gode stime, men skulle han gå ned i dag og tabe tid, så han bare ligger nummer fem, så er det stadigvæk ekstremt flot af en debutant. Han har været igennem en udvikling de seneste ti år, hvor han bare er kommet lige så stille, og jeg tror på, at han kan holde det niveau, han er på nu,« forklarer Claus Rasmussen.

Det tårnhøje niveau kræver fuld fokus på cykelløbet. Derfor er det kun kæresten, Trine Marie Hansen, og parrets unge datter, som har været i kontakt med Vingegaard.

»Den hedder fuld fokus på cykling, så han har ikke ringet hjem til mor og far endnu – kun til kæresten og deres datter,« lyder det fra Claus Kristian Rasmussen, som må nøjes med at følge med hjemme fra stuen.

Og familien Vingegaard er ikke de eneste i Thy, som følger med i Jonas Vingegaards bedrifter.

For ifølge Jonas Vingegaards forældre, så kan de godt mærke, at der er flere, som følger med i cyklingen, end der plejer.

»Man møder folk, som også er stolte af ham. Jeg tror, at hele Thy ser cykling for tiden. Hver gang man kommer ned i den lokale brugs, så er der altid nogen, der lige skal spørge indtil ham,« lyder det fra parret.

»Folk i vores omgangskreds, som normalt ikke interesserer sig for cykelløb, de skriver og siger, at de nu følger med, nu hvor Jonas kører med. Og jeg har indtryk af, at der er mange flere mennesker, som er kommet på, nu hvor Jonas kæmper med om podiet.«

Det er dog ikke hele etapen, som bliver set af forældrene, for når det går rigtig stærkt ned ad bakke, kan Karina Vingegaard Rasmussen ikke holde til at følge med, hvis der nu skulle ske noget.

»Jeg er ikke så god til de der nedkørsler med høj fart, der skal jeg helst lave noget andet,« forklarer hun.

Jonas Vingegaard har fem minutter og 39 sekunder op til førstepladsen.