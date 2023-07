11 danskere er på plads til årets Tour de France – og de danske drenge hygger sig, når de støder på hinanden på de franske landeveje.

Hvert år samles flere af de største danske stjerner nemlig og knytter tætte bånd, når der er landsholdssamling, og her er der særligt én rytter, der gør sit for at tage hånd om de danske kollegaer:

Alderspræsidenten Michael Mørkøv på 38 år.

Hvert år påtager han sig nemlig en helt speciel rolle, afslører den danske Uno-X-rytter Anthon Charmig overfor B.T.

»Vi har en super rutineret rytter som Michael Mørkøv, der altid er klar på at give os unge ryttere råd.«

»Vi har landsholdssamlingen hvert år, og der stiller han sig altid op og siger, at hvis der brug for råd til livet som cykelrytter, så kan man altid spørge ham, hvis der er noget. Han er en god en at have, for man kan altid henvende sig til ham,« fortæller Charmig til B.T. og tilføjer:

»Så vi har et rigtig godt sammenhold os danskere. En ny generation er jo begyndt at komme op, og det er ryttere, der er vokset op sammen og har været på ungdomslandshold sammen.«

»Vi har det godt sammen, og når én dansker præsterer godt, så skubber det til alle andre. Så vil man gerne præstere godt, så vi hjælper hinanden til at blive bedre.«

Én af de danskere, som går forrest, er Jonas Vingegaard, og ham kender Charmig særdeles godt.

»Jonas er en af dem, jeg har kørt med tidligere i Odder Cykelklub engang, så jeg følger med og jeg må bare sige, det er vildt, hvad han præsterer lige for tiden.«

For Charmig selv byder sommeren på en debut ved jordens største cykelløb, og indtil videre er han ikke gået skuffet i seng.

»Tour de France er noget andet end alle andre. Det er meget større med medier og tilskuere, og starten i Baskerlandet var helt vildt. Så det er kæmpe stort at være med her,« siger han og lufter sine drømme:

»Jeg vil gerne ud at vise mig frem og køre nogle udbrud. Det er sådan, jeg skal jagte min succes. Men ellers handler det om at spare kræfter og få hjulpet holdet godt igennem.«

