Jakob Fuglsang har i fem år drømt om at lave sølvet fra Rio om til guld ved OL i Tokyo, men hans optakt er blevet et mareridt.

Den danske verdensstjerne har følt sig sløj under årets Tour de France og har manglet styrke til at gå efter den etapesejr, han mangler i et forrygende pokalskab.

Nu forklarer danskeren til B.T., at han overvejer helt at trække sig fra landevejsløbet ved OL, som køres lørdag 24. juli.

»Nogle dage tænker jeg, om det overhovedet giver mening,« lyder det ærligt fra rytteren fra Monaco inden starten på torsdagens bjergetape til Tour de France.

Det har i fem år været en stor drøm for Jakob Fuglsang at lave sølvet fra Rio om til en guldmedalje ved det forestående OL i Tokyo, Japan. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Det har i fem år været en stor drøm for Jakob Fuglsang at lave sølvet fra Rio om til en guldmedalje ved det forestående OL i Tokyo, Japan. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jakob Fuglsang har ikke levet op til sine store mål i årets Tour de France. Han peger selv på, at det kan være resultatet af, at han kort inden afrejse til Frankrig modtog sin anden coronavaccine.

Det bakkes op af rå data. Jakob Fuglsang præsterer langt under normalen, forklarer han:

»Det er, ligesom der er en begrænser på. Mit laktat-tal er unormalt højt. Min træner har tjekket alle min personlige rekorder fra i år og til Tour de France, og jeg underpræsterer på alle niveauer. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være.«

Det er planen, at Jakob Fuglsang mandag skal rejse til OL i Tokyo, hvor han er kaptajn på det danske hold.

Jakob Fuglsang i mål på 4. etape af Tour de France. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Jakob Fuglsang i mål på 4. etape af Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

»Jeg har overvejet at trække mig. Men jeg håber på, at de dage efter Touren er det, der skal til, for at kroppen kan restituere, så jeg kan være fit for fight. Det er et endagsløb, så det kan være anderledes.«

Trods den dårlige fornemmelse er der fuld opbakning fra landstræneren, fortæller Jakob Fuglsang:

»Hvis ikke jeg tog afsted, ville det også være … Det ville jeg nok stadig fortryde. Så jeg snakkede med Anders Lund, og han tror 100 procent på mig og bakker op.«

Astana-rytteren finder en smule trøst i, at han inden OL i Rio også var dårligt kørende.

»Jeg kan trøste mig selv med, at inden Rio følte jeg mig heller ikke super kørende i Touren, og måske var det ikke engang værd at tage til Rio.«

Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen, Michael Valgren og Christopher Juul Jensen udgør det danske OL-hold i herrernes linjeløb.