Kasper Asgreen er en mand med en mission!

Den nykårede danske mester har indfundet sig til Tour-starten i Nice med rygsækken fuld af personlige ambitioner.

For i modsætning til Tour-debuten sidste sommer får Deceuninck-Quick Step-danskeren i år carte blanche til at tage på eventyr. Det fortalte han ved torsdagens interaktive pressemøde i Nice.

»Jeg tror, at min rolle kommer til at blive noget mere fri end sidste år. Sidste år var jeg udelukkende med for at føre, og der har vi i år en rigtig stærk mand med i Tim Declercq, der kan tage det slæb.«

»Så min rolle bliver umiddelbart lidt friere, og forhåbentligt kommer jeg til at ramme nogle udbrud og køre efter etapesejre,« lyder det forhåbningsfuldt fra Asgreen.

Den 25-årige koldingenser håber på, at etaperne bliver hektiske fra start af, så hans store og langtidsholdbare motor kan komme i spil og i sidste ende slide konkurrenterne op.

»Det er klart, at jeg har kigget lidt på etapeprofilerne, og der er heldigvis nogle stykker, som jeg nok godt kan få røven med op over.«

»Men for mig handler det også rigtig meget om, hvordan løbet bliver kørt, jeg har jo umiddelbart ikke det samme 'kick', som Alaphilippe eksempelvis har. Jeg er afhængig af, at der bliver kørt cykelløb langt udefra, og at det bliver hårdt, så jeg kan gøre en forskel til sidst.«

På grund af coronavirussen blev årets Tour de France ikke som vanligt kørt i juli.

Første etape køres lørdag – der er start og mål i Nice.