Den danske Tour-sensation Jonas Vingegaard blev ladt i stikken på søndagens voldsomme bjergetape til Andorra.

Det allerede kraftigt decimerede Team Jumbo-Visma sendte både Wout Van Aert, Steven Kruijswijk og Sepp Kuss på udflugt efter sejren, og så måtte Vingegaard stort set klare sig selv blandt favoritterne.

En defekt eller dårlige ben kunne have smadret drømmen om en dansk podieplacering, men alt endte godt for det hollandske storhold, da Sepp Kuss kørte først over stregen.

Efter etapen indrømmede verdensstjernen Wout Van Aert da også, at det tredobbelte angreb slet ikke var meningen.

Der var ikke meget hjælp til Jonas Vingegaard på dagens etape. Foto: STEPHANE MAHE

»Vi var rent faktisk i gang med at beskytte Jonas ved at sidde i andres hjul. Men pludselig hørte vi, at der var et hul bag os. Det blev et virkelig stort udbrud, og det var ikke lige planen,« sagde Wout Van Aert efter etapen og fortsatte:

»Vi kommunikerede godt og lavede en plan for, hvem der skulle vente først. Steven havde det hårdest, så han ventede for at kunne hjælpe Jonas på dalstykket, og jeg hjalp ham så på den sidste stigning.«

Jonas Vingegaard kom ind med de øvrige favoritter og generobrede sin tredjeplads i klassementet.

Efter etapen gjorde han det klart, at etapen ikke havde været kørt hårdt nok – særligt tempoet tidligt på etapen var simpelthen for lavt til, at han kunne udnytte sin fantastiske form og slå et afgørende hun til Tadej Pogacar i den gule trøje.

Jonas Vingegaard med Tadej Pogacar på slæb på søndagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg havde nok håbet, at det var en mere udmarvende etape, end det egentlig var. Jeg kan bedre lide, når alle er helt færdige til sidst,« sagde Vingegaard efter etapen til TV 2-kameraet.

Tingene kunne have været anderledes, hvis Jumbo-Visma-trioen i udbruddet i stedet havde forsøgt at sætte et tungt tempo i favoritfeltet. Den snak var Van Aert dog hurtig til at lukke ned for.

»Når du vinder etapen og samtidig laver gode ting i klassementet, så har det ikke været helt dårligt.«

Etapevinder Sepp Kuss lovede efter sin triumf, at det nu handler om danskerens podieplads.

Wout Van Aert erkendte efter søndagens Jumbo-Visma-triumf, at der var lidt for mange kolleger med i dagens store udbrud. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON

»Vi har kun fem ryttere tilbage i løbet, så vi ville gerne gå efter etapesejre, Men vi har også Jonas, der kører stærkt. I dag ville jeg virkelig gerne afslutte det, jeg havde startet. Herfra vil jeg støtte Jonas hele vejen, så det er godt at se, at han kører godt.«

Trods den manglende hjælp fra holdkammeraterne var Jonas Vingegaard på ingen måde en utilfreds mand, da han kom i mål.

Sepp Kuss er en af danskerens nære venner på Jumbo-Visma, og der skal sandsynligvis champagne på bordet søndag aften inden mandagens hvileetape.

»Jeg tror, vi skal fejre det i aften,« smilede Tour-åbenbaringen fra Glyngøre.

Jonas Vingegaard forsøgte flere gange at stikke fra de andre favoritter på søndagens sidste stigning. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Han havde dagen igennem en sikker tro på, at holdkammeraterne i front ville være der for ham, hvis noget skulle gå galt.

»Hvis jeg havde problemer, havde jeg to foran, som ville vente på mig. Så jeg følte mig aldrig rigtig i en virkelig dårlig situation.«

Jonas Vingegaard indtager tredjepladsen – fem minutter og 32 sekunder efter Tadej Pogacar. Danskeren har 14 sekunder op til Rigoberto Urán på podiets næstøverste trin.

Der resterer seks etaper af årets Tour de France.