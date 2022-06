Lyt til artiklen

Danske Michael Valgren er på vej på hospitalet.

Det sker efter et styrt i det franske cykelløb Route d’Occitanie.

'Michael Valgren styrtede i Route d'Occitanie i dag. Han er på vej til hospitalet, hvor han vil gennemgå undersøgelser for at fastslå hans skader. Opdateringer følger, når vi har mere information', skriver hans hold, EF Education-EasyPost, på Twitter.

Desværre står det ikke godt til, kan sportsdirektør for EF Education-EasyPost Matti Breschel berette.

»Michael Valgren kommer ikke til at køre Tour de France i år,« siger han ifølge TV 2s Søren Reedtz.

»De er på hospitalet nu, og han er ved at blive undersøgt. Umiddelbart er han o.k. Han har ikke slået hovedet og har ingen indre blødninger. Selvfølgelig har det været et slemt styrt, men vi ved ikke, hvor slemt det ellers står til. Der går lidt lang tid med røntgen og franske hospitaler – og de er vidst også kørt ret langt. Men han er i gode hænder,« fortæller Matti Breschel til B.T. kort før starten på sidste etape ved Schweiz Rundt, hvor holdet også deltager.

Route d’Occitanie slutter i dag, og før dagens etape lå Valgren placeret som nummer 66. I går var han helt oppe som nummer tre.

Nedturen fortsætter dermed for de danske ryttere, som de seneste dage er blevet ramt af den coronasmitte, der lige nu hærgrer de forskellige løb.

I omegnen af 50 ryttere har trukket sig fra Schweiz Rundt, efter at smitten igen har fået fat i cykelfeltet.

Blandt de udgåede ryttere er danskerne Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen fra Team DSM samt UAE-rytteren Mikkel Bjerg, der er blevet trukket ud af Slovenien Rundt.

Schweiz Rundt føres af Sergio Higuita inden søndagens afsluttende enkeltstart, hvor Jakob Fuglsang skal forsøge at bevare sin 3.-plads.