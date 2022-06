Lyt til artiklen

Jakob Fuglsang mister den samlede føring i Schweiz Rundt før søndagens afslutning.

Det sker efter dagens 7. etape, hvor danskeren ikke kunne følge med Sergio Higuita og Geraint Thomas

Fuglsang er nu nummer tre i klassementet før 8. og sidste etape, der byder på en enkeltstart på over 25,6 kilometer.

Fuglsang blev på den afsluttende stigning på dagens etape overhalet af Sergio Higuita, der nu er ny mand i førertrøjen.

Geraint Thomas er nummer to i klassementet.

Jakob Fuglsang har 19 sekunder op til Higuaita i den samlede stilling, før etapeløbet bliver afgjort søndag.

Lørdagens etapevinder blev franske Thibaut Pinot

De seneste dage har en coronasmitte ramt Schweiz Rundt, og mens flere ryttere har forladt løbet, kører Fuglsang videre. Dette er på trods af, at han muligvis udsætter sig selv for smitte, der kan koste en positiv coronatest og i værste fald Tour de France-deltagelsen.

»Jeg er godt klar, at det kan være, jeg ikke kommer til start. Vi får at se, når vi er færdige med Schweiz Rundt, og hvad der sker de efterfølgende dage. Om jeg også får symptomer, eller hvad der kommer til at ske. Der er ikke så meget andet at gøre ved det,« sagde han inden lørdagens etape til TV 2 Sport.

»Men det vil selvfølgelig være megaærgerligt. Forhåbentlig har jeg taget min portion af corona og vaccine, og hvad der ellers har holdt mig tilbage. Så jeg krydser fingre.«