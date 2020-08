Afsavn, ingen familiebesøg og ualmindeligt mange timer på Facetime.

Det er, hvad den danske cykelrytter Christopher Juul-Jensen kommer til at opleve, under dette års udgave af Tour de France.

For her kommer den 31-årige Mitchelton-Scott-rytter nemlig til at være væk fra sin familie i fire uger, og det sker efter flere måneder med masser af tid sammen med familien på grund af coronakrisen.

Og derfor bliver savnet til hans kone, Malene, og toårige datter da også det sværeste at skulle forholde sig til, lyder det.

Christopher Juul-Jensen under Schweiz Rundt i 2018. Foto: GIAN EHRENZELLER

»Lige så hårdt, det har været at se cykelsæsonen blive lukket ned, lige så fantastisk og unikt har det været at være hjemme for at tilbringe tid sammen med familien de seneste måneder,« siger Christopher Juul-Jensen til B.T. og tilføjer:

»Undervejs i nedlukningen har jeg slet ikke følt, at jeg har haft et behov for at være sammen med andre. Det hele handlede bare om træning og familie, og det var virkelig dejligt og simpelt.«

Simpel bliver afviklingen af dette års Tour de France dog næppe, og på grund af coronarestriktioner bliver det i år ikke muligt for rytternes familier at komme på besøg, når der ikke bliver trampet i pedalerne på de franske landeveje.

Og det kommer uden tvivl til at påvirke flere af Tour-rytterne – herunder den danske cykelstjerne.

31-årige Christopher Juul-Jensen. Foto: Henning Bagger

»Tanken om, at ens familie ikke har friheden til bare at kunne rejse derned og være en del af Touren, fylder rigtig meget. Sidste år var min kone og datter på deres eget lille roadtrip i Frankrig, og manglen på den frie tilgængelighed i år bliver svær at forholde sig til,« forklarer Christopher Juul-Jensen.

For ham har de faste familiebesøg altid betydet enormt meget, og derfor indrømmer danskeren, at det i år også bliver sværere at tage afsked:

»Jeg er blevet mere opmærksom på dét at være væk hjemmefra, efter jeg er blevet far. Savnet er jo enormt, men det betyder meget at vide, at hverdagen går videre derhjemme, og at familien er optaget af noget, nu hvor der ikke er sommerferie. På den måde sidder de ikke bare derhjemme og mærker savnet på samme måde.«

Ifølge Christopher Juul-Jensen påvirker det ham at vide, at hans kone skal holde styr på hjemmefronten alene, mens han er væk.

Prisen i privatlivet er alt for høj, og den er jeg slet, slet ikke interesseret i at betale Christopher Juul-Jensen om at satse endnu mere på cykelkarrieren

Og netop derfor gør han også en dyd ud af være endnu mere til stede i hjemmet, når han har fri fra cyklingen.

»Jeg prioriterer virkelig familielivet og rollen som familiefar, når jeg er hjemme. Det styrker min lyst til at være cykelrytter. Bare det at føle, at jeg er lige så meget far, som min kone er mor. Altså, jeg vil også hente og bringe min datter fra vuggestuen, lave aftensmad og være der for hende,« forklarer han og fortsætter:

»Når jeg endelig er hjemme, så er jeg også bare hjemme. Også selv om nogen siger, jeg har haft travlt og ikke har tid til at ses. Det vil jeg sådan set skide på. For mig handler det om familien.«

Han duer heller ikke til bare at ligge i sofaen med benene smækket op, når han er hjemme. Det fungerer slet ikke.

Christopher Juul-Jensen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er der nogle cykelryttere, der godt kan lide at gøre. Det kan jeg bare slet ikke se meningen med, når man har en familie. Ellers lever man jo kun for én bestemt person i sådan et forhold,« forklarer Christopher Juul-Jensen og tilføjer:

»Jeg kunne sagtens gå all-in på at blive en bedre cykelrytter, men prisen i privatlivet er alt for høj, og den er jeg slet, slet ikke interesseret i at betale.«

De mange uger væk fra familien betyder i stedet, at Facetime-appen på telefonen bliver brugt flittigt, så far-rollen ikke ryger i glemmebogen for en kort stund.

Og netop den rolle har givet Christopher Juul-Jensen noget ekstra som cykelrytter, hvis han selv skal sige det:

Christopher Juul-Jensen vandt 4. etape af Schweiz Rundt i 2018. Foto: GIAN EHRENZELLER

»Mine bedste år som cykelrytter var i 2018 og 2019, efter jeg blev far. Tingene er blevet sat mere i perspektiv, og jeg er blevet bedre til at prioritere anderledes.«

Er du også blevet mere påpasselig, når du sidder på cyklen, efter at være blevet far?

»Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har godt nok aldrig været den, der tager unødvendige chancer, men jeg er heller ikke overforsigtig. Men selvfølgelig står man tit med nogle angstfulde tanker inden løbene. Især med de styrt, vi har set den seneste tid.«

Men på trods af flere alvorlige styrt på World Touren efter cykelsportens genopstart er den danske Mitchelton-Scott-rytter dog klar til at køre verdens største cykelløb.

»Formen er god, og jeg føler mig klar. Ruten passer mig godt, og jeg føler, at vores hold står stærkt lige nu,« afslutter Christopher Juul Jensen.

Tour de France køres fra 29. august til 20. september.