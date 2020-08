Søren Kragh Andersen har ét mål med Tour de France. En etapesejr.

Mere præcist kan det ikke siges. Det fortæller den 26-årige Sunweb-rytter til B.T. forud for dette års udgave af verdens største cykelløb.

»For vores hold handler det om at køre etapesejre hjem, og det er den altoverskyggende plan. Også for mig.«

Det tyske storhold har ifølge den danske cykelstjerne udtaget et Tour-hold, der giver rytterne mulighed for at jagte flere af løbets udbrud.

26-årige Søren Kragh Andersen. Foto: DIRK WAEM Vis mere 26-årige Søren Kragh Andersen. Foto: DIRK WAEM

Og spørger man Søren Kragh Andersen, kommer der i den grad til at blive jagtet.

»Selv om vi har en stor stjerne i Tiesj Benoot, har hele holdet nærmest fået en fri rolle og mulighed for gå efter etapesejre,« siger den danske cykelrytter, der allerede har udset sig nogle bestemte muligheder.

Dog vil den danske Sunweb-profil ikke ud med, hvilket etaper det drejer sig om:

»Jeg har kigget lidt på nogle forskellige, men det hele afhænger også af, hvordan klassementet ser ud på de specifikke tidspunkter.«

Årets Tour-rute passer i den forbindelse Søren Kragh Andersen særdeles godt – ikke mindst på grund af den kuperede start på løbet.

»Starten er hård, og det er en fordel for mig, hvis klassementet sætter sig hurtigt. Det kan give mere plads til udbruddene,« siger danskeren, der føler, han er en bedre udgave af sig selv end ved sidste års Tour de France:

»Jeg er blevet bedre til at køre opad, og så er jeg blevet stærkere. Jeg har vist det til træning flere gange.«

Selv føler hovedpersonen dog ikke, at der hviler et større pres på ham i år fra holdets side.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Holdet gør meget ud af ikke at presse os, for vi er stadig et ungt hold. Her betyder processen mest, og hvis man kører godt, så kommer sejren også derefter. Det er vores indgangsvinkel,« forklarer Søren Kragh Andersen.

Og netop den lidt mere løse tilgang til forventningspresset passer den unge dansker godt. Faktisk er det ham selv, der sætter forventningsbaren højest:

»Jeg befinder mig bedst i en 'loose' tilgang i forhold til pres. Jeg har selvfølgelig lagt pres og sat forventninger til mig selv, men jeg føler også, jeg på den måde kan holde mig en smule ude af spotlightet lidt endnu.«

I den sammenhæng tror Sunweb-profilen da også på, at muligheden for en etapesejr nok skal finde sted.

Søren Kragh Andersen vandt Paris-Tours i 2018. Foto: GUILLAUME SOUVANT Vis mere Søren Kragh Andersen vandt Paris-Tours i 2018. Foto: GUILLAUME SOUVANT

»Formen er god, og jeg føler mig godt forberedt. Jeg synes, jeg er med helt deroppe, hvor det er sjovt, og derfor tror jeg også på, at jeg er god nok til at køre med i finalerne,« fortæller han.

Søren Kragh Andersen slår dog fast, at en eventuel etapesejr kun kan komme i hus, hvis et udbrud holder hjem:

»Jeg kan ikke følge med de bedste ryttere i bjergene, men jeg tror og håber på, at muligheden for, at et udbrud holder hjem, nok skal komme. Og så er jeg klar!«

Tour de France køres fra 29. august til 20. september.