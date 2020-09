»Jeg synes, du ligner en stjernepsykopat.«

I 1990'erne var Brian Holm og Jesper Skibby en del af den professionelle cykelverden. De kørte Europa tyndt og var blandt andet med til Tour de France i 1996, hvor Jesper Skibby pludselig skulle til frisøren.

B.T. har allieret sig med den danske Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm og hans tidligere holdkammerat Jesper Skibby. Hver dag under Tour de France fortæller de i en videoserie på bt.dk og på Facebook historier om gamle dage og vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

Og i denne omgang er turen kommet til dengang, Jesper Skibby fik sig en ny frisure.

Jesper Skibbys vilde frisure tilbage i 1996. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Jesper Skibbys vilde frisure tilbage i 1996. Foto: NILS MEILVANG

»Jeg tror, at den her frisure er et udtryk for, at vi havde mistet jordforbindelsen,« fortæller Brian Holm i dagens afsnit i Tour de France-serien med Holm og Skibby.

Han mindes den tid i 1990'erne som nogle af de bedste år i sit liv, og den fik ikke for lidt.

»Vi troede, vi var rockstjerner.«

Få historien om Skibbys vilde frisure og de glade 1990'ere i videoen øverst i artiklen.