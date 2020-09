For første gang siden 1994 oplever hun Tour de France. Forskellen er bare, at hun var en mand, sidst hun var her.

62-årige Philippa York dækker verdens største cykelløb for mediet Cyclingnews, men i 1994 hed hun Robert Millar og var en af Tour-feltets dygtigste klatrere.

Siden da forsvandt hun fra offentlighedens søgelys i 15 år, efter hun fik foretaget en kønsskifteoperation, som har været med til at gøre hende til den, hun er i dag. Den afslørede hun dog først i 2017.

»Sådan en ændring skal forblive privat. Jeg var en offentlig person i hele min cykelkarriere, og nu skulle jeg opbygge mit liv som kvinde i hemmelighed. Det har været en svær periode for mig, for min familie, mine venner og mine børn,« siger Philippa York i et stort interview med den franske sportsavis L'Équipe.

Robert Millar vandt bjergtrøjen ved Tour de France i 1984. Foto: STR Vis mere Robert Millar vandt bjergtrøjen ved Tour de France i 1984. Foto: STR

Robert Millar var en af de store stjerner dengang og kan fremvise et imponerende cv.

I 1984 vandt han den prikkede bjergtrøje i Touren, og i alt fik han tre etapesejre ved verdens største cykelløb. Skotten vandt også bjergtrøjen i Giro d'Italia i 1987 samt etaper i såvel det italienske etapeløb som Vuelta a España.

Nervøsiteten og angsten var de altoverskyggende følelser for York i fjor, da hun for første gang viste sig offentligt som kvinde.

Det var ved det schweiziske løb Romandiet Rundt, men siden da er hun blevet mere komfortabel med det.

»Allerede inden jeg var 30 år, vidste jeg, at jeg skulle være en kvinde. Efter at have tænkt det grundigt igennem gennem den første halvdel af min karriere som cykelrytter, har jeg vidst, at jeg ikke ville dø som en gammel mand,« fortæller hun og erkender, at hun aldrig fortalte sine holdkammerater om de opsigtsvækkende tanker.

Ifølge hende var det forbundet med skam og svaghed.

I dag mener, at hun dog lige mangler at ordne én lille detalje: Når hun snakker om cykelsport, er det, som om hendes stemme bliver dybere igen. Som om hun stadig er Robert Millar.

I interviewet med det franske medie fortæller hun også åbent om cykelsportens mørke fortid, som hun selv bidrog til ved at tage blandt andet kortison.

»Jeg havde hverken erfaringen eller modenheden til at sige nej. Jeg var bevidst om, at det var snyd, men jeg havde ikke rigtig noget valg,« siger hun, der tror på en renere cykelverden nu til dags.