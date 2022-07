Lyt til artiklen

»Der sidder ikke en kæmpe frygt i mit liv for at skulle ud at cykle. Men jeg har ikke så stor lyst til at gøre det.«

Cykelsporten har været en enorm del af Allan Bo Andresens familie altid. Selv var han professionel cykelrytter indtil 2006. Det var hans lillebror, Chris Anker Sørensen, også.

Men siden sidstnævntes død i september sidste år har Allan Bo ikke haft lyst til at sætte sig i sadlen igen. Den er stadig for forbundet med det uhyggelige traume.

»Jeg elsker cykelsporten helt vildt, men på et plan hader jeg den også. Det er en form for had-/kærlighedsforhold, fordi den også har taget så pissemeget fra mig,« siger Allan Bo Andresen.

»Men det har aldrig været i cykelløb. Det har været på nogle ligegyldige ture. Begge gange.«

Ja, du læste rigtigt. Chris Ankers tragiske død var ikke første gang, Allan Bo Andresen og resten af familien mistede en nær.

I 1981 døde Flemming – Allan Bos storebror – under en træningstur, da han blev ramt af en bil. Flemming var kun 13 år gammel.

»Jeg husker det meget tydeligt. Flemming var min helt, og jeg så voldsomt meget op til ham. Sådan er det tit med storebrødre, og han var en virkelig god en af slagsen,« siger Allan Bo Andresen, der selv var ni, da Flemming døde.

I bogen Brødre på Landevejen, som Allan Bo Andresen og Chris Anker Sørensen udgav sammen, sætter Allan Bo ord på ulykken.

Flemming kørte et stykke bag Poul – som er Chris Anker Sørensens biologiske far, men ikke Allan og Flemmings – da det utænkelige skete.

Ifølge bilisten, der dræbte Flemming, slog den unge cykelrytter ud på vejen og blev derfor ramt af bilen. Men ingen ud over bilisten ved med sikkerhed, hvad der skete.

40 år senere har lynet ramt familien lige i hjertet på ny. Det er uretfærdigt. Uvirkeligt. Ubarmhjertigt. Men ikke desto mindre den barske virkelighed.

»Jeg tror, at alle i en familie tænker, ‘hvorfor skal det lige være os?’ når sådan noget sker. Man tænker altid, at det ikke sker for en selv. Det gør det bare desværre engang imellem,« siger Allan Bo Andresen og holder en kort pause.

»At det så skal ske to gange i samme familie på mere eller mindre samme måde, det er grotesk.«

Mange vil sikkert være enige med Allan Bo Andresen i, at sorgen fra at miste et ungt menneske i en familie aldrig heler.

Det er naturstridigt, brutalt og helt og aldeles forkert, når et barn bliver revet fra en familie. Nu har Chris Anker Sørensens nærmeste oplevet det to gange.

»Det er klart, at der er rippet op i det igen. Chris kom lidt som et plaster på såret,« forklarer Allan Bo.

Tre år efter Flemmings død kom lyset tilbage. Familien blev forøget med Chris Anker, og det ændrede rigtig mange ting.

»På er måde kom han lidt som en ‘erstatning’, Chris var lyspunktet i vores liv. Glæden, der kom tilbage efter år, hvor vi virkelig var triste over tabet af Flemming. Chris kom og skabte ny glæde,« siger Allan Bo.

»Jeg husker så tydeligt, at stemningen i huset vendte fra at være trist, hvor det hele var knap så spændende, til at der var fornyet håb. Og nu han er revet væk også, så kommer det gamle lidt tilbage. Det er nærmest en dobbeltsorg, man er i gang med.«

Første gang familien mistede en søn, var strategien næsten at ‘fortrænge’ det. Der blev ikke talt om tabet, men nu er det anderledes.

Chris Anker Sørensen-trøjen med hans ansigt på hjertet, som Allan Bo Andresen har iført sig, vidner om, at denne gang er anderledes.

For fremgangsmåden dengang var ikke den rigtige, mener Allan Bo Andresen i dag. Det mærker man tydeligt, da han fortæller om det.

»Jeg plejer at sige, at jeg kan fikse alt. Jeg kunne bare ikke fikse det her. Så sad man tilbage, og man kunne se ens forældre, der var ved at smuldre fra hinanden.«

»Det er ekstremt hårdt for mine forældre. Det er anden gang, de kommer en søn i graven, og det er en fuldstændig forkert rækkefølge,« siger han.

»Der er ingen større frygt i livet end at miste sine børn. Nu har mine forældre prøvet det to gange, på samme måde. Ud af det blå, hvor de bliver revet væk fra den ene dag til den anden. Det er voldsomt.«

Chris Anker Sørensen var mors dreng. Det er der ingen tvivl om. Under karrieren, der spændte fra midt-00erne til 2018, var der en klar aftale om, at han skulle ringe hjem, efter han var kommet i mål.

Som om ulykken mange år forinden – med Flemming – havde sat sig i marven hos familien.

Den slags ordning var der ikke nogen af med Allan Bo.

»Jeg har aldrig tænkt over, at det skulle gå galt for mig eller Chris på trods af det med Flemming. Jeg tror, det har siddet mere i min mor. Hun var så glad, da vi alle var færdige med at cykle. Og så sker det kraftedeme alligevel,« siger han.

»Min mor har altid været nervøs for, at Chris cyklede. Hun har altid haft en eller anden frygt, og af en eller anden mærkelig årsag var den størst med Chris. Det er, som om hun har haft en eller anden form for fornemmelse af, at det her kunne ske.«

Én ting er den ubærlige uretfærdighed, der ligger i, at et ungt menneske skal sendes i døden på så bestialsk vis.

Meningsløsheden vil altid sidde i Allan Bo Andresen. Især fordi Chris Anker Sørensen altid var den mest påpasselige, når han satte sig op på en cykel.

»Han har altid, altid, altid kørt med hjelm. Han stoppede altid, hvis der var rødt. Eller gult for den sags skyld, hvor vi andre godt lige kunne snige os over. Han har heller aldrig taget et højresving for rødt. Chris har aldrig gjort de dér ting. Aldrig,« fastslår han.

»Han har altid sagt, at han ikke gad det dér. Han ville hellere vente. Det er så uretfærdigt, som det kan være.«

Fra nu af vil der altid mangle et menneske ved bordet til familiens julefrokoster, fødselsdage og højtider.

For mange danskere er – ja, for det er han formentlig stadig et eller andet sted – Chris Anker Sørensens stemme forbundet med Tour de France. Det vil den altid være.

Men for Allan Bo Andresen er det stunderne med familien, der for altid er ændret. Dér, hvor tabet bliver allermest håndgribeligt.

»Det har på ingen måde været det samme,« siger Allan Bo Andresen.

»Det har klart været det sværeste for mig, meget sværere end cykelløb. Når man kigger rundt, tænker man bare, at han mangler. Dér har jeg mærket det mest. Og dér har det gjort allermest ondt.«

De to brødre fik 37 år sammen på denne jord. Minderne spænder vidt. Fra barndom til voksenliv, fra familiestunder til landevejen, fra ekstatisk lykke til kriser.

Brødrene var tætte og fik meget af livet. Men de fik ikke nok. Mere vil have mere. Og nu er det slut.

»Der er tusind ting, jeg er ærgerlig over, at vi ikke fik gjort noget mere. Hvorfor var vi for eksempel ikke mere sammen?« spørger Allan Bo Andresen.

»Vi var heldigvis meget sammen, men man havde jo aldrig regnet med, at det skulle stoppe nu. Man troede jo, at man havde masser af tid til alle de dér ting.«

