Simon Clarke har vundet!

Magnus Cort sad ellers med i den forreste gruppe, men kunne ikke følge med på det sidste brostensstykke. Cort-slutningen gav en krampe, og så måtte danskeren med den prikkede trøje sige farvel til drømmen om en etapesejr.

I stedet gik holdkammeraten Nelson Powless efter sejren, men det blev Simon Clarke, der tog den foran Taco van der Hoorn. Det blev bekræftet med målfoto - sikke et drama!

Men det var også en gyser for klassementsfavoritterne.

Efter frontgruppen væltede Pogacar ind sammern med Jasper Stuyven. Han havde slået et hul til Vingegaard, men formåede kun at tage 13 sekunder på danskeren.

Værre gik det dog for Jumbo-kammeraten Roglic, der kom blødende over målstregen med et tidstab på to minutter. Av!

Både han og Vingegaard måtte fragtes hjem af holdet, men det var danskeren, der fik luksus-hjælperne. Blandt andet gik den gule trøje Van Aert ned for at hjælpe Vingegaard.

Han kæmpede med alt, hvad han kunne holde til - og beholdt den gule trøje med nød og næppe.

