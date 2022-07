Lyt til artiklen

Der er fest og farver, når man ser EF Education-holdet.

Ens øjne bliver overvældet og sendt på overarbejde, når synet falder på det mest spraglede team i årets Tour de France, men et er den skrigende pink farve, som holdet efterhånden er kendt for – noget andet er alt det multifarvede udstyr, som følger med.

Før og under holdpræsentationen i Tivoli faldt flere i staver over holdets fodtøj, som blev fotograferet flittigt og delt på de sociale medier.

Se vidunderet her:

Absolute hypebeast shit pic.twitter.com/EuSWh7aUbO — kate wagner @ le tour (@derailleurkate) June 29, 2022

Efter cirkusset på scenen trillede EF Educations Magnus Cort gennem interviewzonen og stillede beredvilligt op til en lang række interviews. Da B.T. stod som næste i køen, lænede en fransk journalist fra Le Monde sig hen over hegnet og tog et billede af bornholmerens kulørte crocs og skar en grinende grimasse.

»Vi har jo fået de samme sko allesammen, så det er en del af hele tøjpakken. Det er bare for at skinne igennem.«

Er du selv til det?

»Lige crocs, det har jeg aldrig ejet før. Jeg skal lige vænne mig til dem. Jeg kan godt se, hvorfor folk synes, de er behagelige,« siger Cort, der dog ikke mente, de passede så godt til hans high tech-pedaler.

EF Education foi pra apresentação calçando Crocs!!! #TDF2022 pic.twitter.com/qF1jRSsJQN — BikeBlz (@BikeBlz) June 29, 2022

'Jeg bytter dem gerne væk mod en flaske champagne i Paris,' lyder Twitter-meldingen dog fra Cort dagen derpå.

Hele outfittet har allerede skabt stor opmærksomhed. I samarbejdet med streetwear-mærket Palace har de holdt fast i den dominerende farve, som kun viger, når holdet kører Giro d'Italia, hvor førertrøjen er lyserød. Tour de France-trøjen har derudover et kvindesymbol for at fejre deres udgave af Tour de France samt to drager.

»Dragerne symboliserer overnaturlige kræfter, visdom, styrke og skjult viden,« har marketingschefen for den nordamerikanske afdeling, Brandon Camarda, udtalt.

Holdet har altid været nemt at kende, men nu er de helt umulige at overse. Selv når de skifter crocs ud med cykelsko.