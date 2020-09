Situationen er dødsensalvorlig i Frankrig, hvor coronakrisen i øjeblikket skyller ind over landet i en andenbølge, der smadrer alle tidligere, triste rekorder.

Næsten 10.000 mennesker fik i går konstateret covid-19. Et forfærdeligt højdepunkt, efter smittetallet i de seneste uger er skudt i vejret.

Midt i alarm-situationen står prestigeprojektet Tour de France, som ellers blev udskudt til efteråret for netop at undgå at være en superspreder i det plagede land.

»Vi er nødt til at være realistiske og krævende – uden at vi skal gå i panik,« siger præsident Emmanuel Macron om de tiltag, der uundgåeligt er på vej for at bremse smitten.

På lørdagens etape i Pyrenæerne var det tydeligt, at mange tilskuere ikke overholdt kravet om at bære mundbind.

Fredag er på mange måder en skæbnedag – både for Frankrig i helhed og for Tour de France i særdeleshed.

Hidtil har verdens største cykelløb fået lov at fortsætte stort set upåvirket. Endda med tusinder af tilskuere på vejene, fordi Frankrig – trods et himmelfarende smittetal – tillader 5.000 mennesker at samles.

Men med torsdagens storalarm følger nye restriktioner. Sådan lyder advarslen i hvert fald fra Jean-Francois Delfraissy, der er sundhedsvidenskabelig rådgiver for den franske regering under pandemien.

'Hårde' beslutninger er nødvendige, forklarer Delfraissy ifølge BBC. Man vil få alt i verden undgå endnu en gang at lukke samfundet ned, men drastiske metoder kan blive nødvendige.

Løbsdirektør Christian Prudhomme fra ASO har flere gange slået fast: To corona-tilfælde på et hold – og så er det exit fra Tour de France. Nu er han selv sendt hjem fra løbet efter en positiv covid-19-test.

»Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at undgå lokale nedlukninger (...) Men i visse regioner kan vi blive nødt til at se på skærpede restriktioner – som at forbyde store forsamlinger,« fortsætter Jean-François Delfraissy.

Særligt holdes der øje med situationen i de store byer. Paris, Marseille, Bordeaux. Og med Tour de Frances besøg i både hovedstaden og storbyen Lyon i de kommende 10 dage er der grund til bekymring på løbets vegne.

Klokken 20 fredag samles fagfolk og ministre til et møde ledt an af Emmanuel Macron. Her vil det stå klart, hvilke restriktioner franskmændene skal vænne sig til, og om Tour de France bliver påvirket af den alvorlige situation.

Mere end 30.000 franskmænd er døde af coronavirus.

Den forsvarende Tour de France-vinder med det mundbind, som rytterne skal bære konstant – undtagen i selve løbet. At reglerne om, at rytterne skal isoleres i en boble, er svære at overholde, oplevede B.T.s udsendte Tour de France-journalister fredag, da de pludselig befandt sig i en lille elevator ansigt til ansigt med den columbianske stjernerytter.

B.T. afventer en kommenter fra Tour-organisationen ASO om, hvordan coronakrisen kommer til at påvirke resten af løbet. Dog er manden, der normalt udtaler sig – direktør Christian Prudhomme – i øjeblikket sendt hjem fra løbet efter en positiv covid-19-test.

Løbets 176 ryttere er hidtil blevet testet én gang under Tour de france. Alle prøver var negative, men fire mand, der arbejdede som personale på diverse hold, er sendt hjem efter positive prøver.