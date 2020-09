Var det ikke for corona-virussen, så havde de danske tv-seere fået en anderledes Tour-oplevelse.

TV 2 havde nemlig nytænkt årets Tour-dækning, men planerne blev skrinlagt, da corona lagde hele Europa ned.

Planen var at flytte hele Tour-studiet, der i årevis har haft hjemme på Kvægtorvet i Odense, til Frankrig. Her skulle vært og eksperter så følge med Tour-cirkusset rundt i hele Frankrig.

»Vi havde tænkt os at dække Touren på en lidt anderledes måde i år. Være tættere på med studiet.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Men de planer måtte vi drosle ned for på grund af den situation, som Europa står i,« fortæller sportschefen på TV 2, Frederik Lauesen.

»Det er flere måneder siden, vi lavede om på de planer.«

Timingen for den nye Tour-satsning var bestemt ikke tilfældig.

»Det er jo første år, at vi ikke deler tv-dækningen med Danmarks Radio (DR har på grund af besparelser droppet Tour-rettighederne, red.).«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Så det er klart, at vi har tænkt på, hvordan vi kunne forny vores dækning. Det skal man en gang imellem,« lyder det fra Frederik Lauesen.

»Og så kunne denne sommer have været en test, før det, som vi troede var den store sommer – nemlig 2021. Men nu bliver det jo først i 2022, at Touren starter i Danmark.«

Genoptager I så planerne næste sommer?

»Det kan ikke udelukkes. Men det kommer an på, hvordan verden ser ud næste sommer.«

»På et tidspunkt kommer vi nok til at have studie i Frankrig. Det er da sandsynligt. Men det er for tidligt at sige, hvad vi gør næste sommer.«

»Men som udgangspunkt forsøger vi altid at være så tæt på sportsbegivenheden som muligt,« understreger TV 2-chefen.

TV 2's seere kan i år glæde sig over, at den mangeårige Tour de France-vært Thomas Kristensen lørdag vender tilbage til skærmen, efter at han er blevet konstateret fri for corona-smitte.

Husk, at du hver dag kan høre en dugfrisk Tour-podcast i boksen lige her under.