Der er kæmpe drama i cykelverdenen lige nu.

Kort før Tour de France-start i København går det bananas med coronasmitten, og hold trækker sig på stribe fra forskellige etapeløb.

Nyeste udvikling er kort fortalt, at Aleksandr Vlasov er coronasmittet, og at to hold trækker sig helt fra Schweiz Rundt.

Jakob Fuglsang er dermed ny mand i front af etapeløbet Schweiz Rundt på en ærgerlig baggrund.

Torsdag sejrede Aleksandr Vlasov foran Jakob Fuglsang (i hvid) – nu er russeren pillet ud af Schweiz Rundt med coronasmitte og danskeren har overtaget føringen samlet. Foto: GIAN EHRENZELLER Vis mere Torsdag sejrede Aleksandr Vlasov foran Jakob Fuglsang (i hvid) – nu er russeren pillet ud af Schweiz Rundt med coronasmitte og danskeren har overtaget føringen samlet. Foto: GIAN EHRENZELLER

De seneste dages coronasmitte i feltet har ramt den hidtil førende Aleksandr Vlasov, som dermed er trukket ud af løbet inden fredagens etape. Det bekræfter hans hold, Bora, på Twitter.

Fuglsang lå på andenpladsen med seks sekunder op til Vlasov efter torsdagens etape, og dermed fører den danske veteran nu samlet.

Schweiz Rundt er hårdt ramt af corona, hvor også EF-holdet og Fuglsangs eget Israel-hold er blandt de seneste ramte.

Tidligere på ugen trak Jumbo-Visma sig helt, da der var brudt smitte ud på holdet, og til fredagens etape havde yderligere tre hold trukket sig helt fra løbet, da coronaen havde fundet vej til mandskabet.

Det drejer sig som Alpecin-Fenix og UAE samt Bahrain-holdet, som havde danske Johan Price-Pejtersen med. Han er dermed færdig i løbet.

Hvis Jakob Fuglsang kører med bange anelser om selv at blive ramt af corona, er det ikke uden grund. Holdkammerat Sebastian Berwick har afleveret en positiv test og er trukket ud. Det samme er hans værelseskammerat Reto Hollenstein for en sikkerheds skyld.

Hele 26 ryttere, som afsluttede torsdagens etape, kom ikke til start, da rytterne trillede ud på 6. etape fredag ifølge procyclingstats.com.

DSM-danskerne Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen samt deres holdkammerat Cees Bol blev også konstateret smittet og forlod løbet, der slutter efter planen søndag.

Tidligere på dagen oplyste UAE på Twitter, at danske Mikkel Bjerg er ude af Slovenien Rundt efter en positiv coronatest.