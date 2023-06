Det bliver tæt, men Jonas Vingegaard er et mulehår foran sin Tour de France-rival Tadej Pogacar, som har haft en bøvlet optakt til det store etapeløb.

Alberto Contadors ovenstående vurdering må være sød musik i danske cykelfans' ører.

Den tidligere Tour de France-vinder mener, at den forsvarende danske vinder af den gule trøje har størst chance for at vinde det, der ventes at blive en ny knivskarp duel.

Og det er der to gode årsager til, siger han til Eurosport. Den første er Pogacars håndled, som han brækkede i april efter ellers at have kørt suverænt i foråret med flere meriterende triumfer.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg bekymret for Pogacar på grund af hans brækkede håndled. Ikke så meget i forhold til, at der sker noget med håndleddet under Touren, men mere i forhold til, hvor meget det har ødelagt hans mulighed for at forberede sig optimalt frem mod løbet,« siger Contador om Pogacar, som gør comeback i dag i Sloveniens enkeltstartsmesterskab.

Og så er der Jonas Vingegaards superstærke Jumbo-Visma-hold, hvor han flankeres af fænomenet Wout van Aert. Det kan give positivt udslag for Danmarks Tour-darling.

»Det er en fordel for Vingegaard. Wout van Aert er ikke kun en afgørende rytter i bjergene – han er afgørende i alle terræner,« siger Contador, som dog også pointerer, at han er imponeret over Pogacars UAE-mandskab.

Generelt mener den tidligere spanske stjernerytter, at Vingegaard og Pogacar er i en liga for sig, når det kommer til kampen om den samlede Tour de France-sejr, som bliver en tæt duel mellem de to kometer.