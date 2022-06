Lyt til artiklen

Onsdag sprængte DSM-holdet ikke bare en, men to cykelbomber.

For det første bliver Tour de France anno 2022 uden den danske stjerne Søren Kragh Andersen, der er blevet valgt fra af sit hold.

Men det viser sig også, at den dobbelte etapevinder i Tour de France forlader holdet ved årets udgang.

»Det stopper, fordi jeg føler, jeg skal prøve noget nyt. Jeg har brug for ny inspiration, en ny måde at køre cykelløb på og nye mennesker omkring mig,« siger Søren Kragh Andersen til B.T.

Søren Kragh jubler efter 14.etape i Lyon i 2020, hvor han vandt sin første Tour de France-etape. Få dage senere gjorde han det igen. Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere Søren Kragh jubler efter 14.etape i Lyon i 2020, hvor han vandt sin første Tour de France-etape. Få dage senere gjorde han det igen. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Den 27-årige dansker har kørt for mandskabet i hele sin karriere som seniorrytter, og det er derfor en stor beslutning, at han ikke længere skal køre for det sortklædte mandskab.

»Jeg er super taknemmelig for alle de muligheder og mange gode år, jeg har haft på DSM. Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund, at jeg valgte det hold. Vi har opnået kæmpestore resultater, oplevet meget sammen, både op- og nedture,« siger Søren Kragh Andersen, som har tilbud på hånden fra andre hold – men ikke vil sætte navne på.

»Jeg vil se tilbage på det positivt, men det er jo ikke ovre endnu, og jeg håber, at der kommer en sejr til efteråret.«

Og så til den store ned-Tour.

Søren Kragh Andersen blev nemlig valgt fra af sit hold til årets største løb, Tour de France, efter han blev smittet med coronavirus i den forgangne uge.

»Jeg er selvfølgelig super skuffet over ikke at blive udtaget og hele situationen med, at jeg lige har haft corona. Det er hjerteskærende, og jeg havde virkelig set frem til at køre Touren i Danmark. Men det er, som det er, og jeg respekterer beslutningen fra DSM.«

For første gang i historien starter Tour de France i Danmark, når løbets tre første etaper afvikles i landet.

Dermed har Tour de France anno 2022 været et stort kryds i kalenderen, ja endda en drøm, for feltets danske ryttere.

Den drøm er nu brast for Søren Kragh Andersen.

»Selvom jeg var coronaramt, så var jeg chokeret og overrasket over at blive valgt fra. Jeg havde virkelig håbet på, at det kunne lade sig gøre,« siger danskeren.

»Det er ekstra bittert, når det er i Danmark, og det er noget, jeg vil ærgre mig over resten af min karriere. At det ikke lykkedes at køre Tour de France i Danmark.«

Søren Kragh Andersen blev testet positiv forud for femte etape af Schweiz Rundt, som blev kørt torsdag i sidste uge.

Søren Kragh Andersen forlader Team DSM ved årsskiftet. Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere Søren Kragh Andersen forlader Team DSM ved årsskiftet. Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Dagen inden var danskeren dog flyvende, da han kørte sig til en tredjeplads ved fjerde etape.

Men de kommende døgn blev en kamp for danskeren, erkender han.

»Jeg blev ramt af coronaen. Jeg havde det virkelig ringe torsdag og to-tre dage efter det, hvor jeg ikke havde det særlig godt. Men nu er der gået seks-syv dage, og jeg har det bedre nu. I dag var min første dag på cyklen.«

Han forklarer, at han på trods af sygdommen ikke selv havde bedt om at blive valgt fra til Tour de France, som det eksempelvis var tilfældet hos hans danske kollegaer Alexander Kamp og Mads Würtz Schmidt grundet manglende form.

Men det gør ikke pillen nemmere at sluge.

»Det er ude af mine hænder, og det er fuldt ud deres beslutning. Men jeg må se fremad. Sæsonen er ikke ovre, jeg er stadig DSM-rytter og vil gøre det bedste for mig hold. Men lige nu er jeg i en mental gendannelsesfase, hvor jeg skal rette sigtekornet mod nye mål.«