Jonas Vingegaard tog fusen på alt og alle, da han afslørede sin plan.

Det har hele sæsonen været meningen, at han skulle gøre det, men danskeren og hans hold, Jumbo-Visma, meldte det først officielt ud samme morgen, som han kørte i gult i Paris.

Under en måned efter sin Tour-triumf stiller den danske cykelstjerne nemlig op i Vuelta a España.

Men chefen for løbet turde ikke tro på, at den danske Tour-vinder rent faktisk ville komme og køre hans løb.

»Da de fortalte mig det, troede jeg ikke på det i starten. Vi havde virkelig ikke forventet, at han skulle køre Vueltaen, da ingen havde bekræftet, at han ville komme,« fortæller Vueltaens løbsdirektør, Javier Guillén, til Carrusel Deportivo.

Men Javier Guillén kan ånde lettet op, for den er god nok:

Jonas Vingegaard skal køre det spanske etapeløb.

»Jeg var meget overrasket, især med al den træthed, han må have i benene efter et meget hårdt Tour de France. Det overraskede mig ekstremt meget. I begyndelsen af året havde Jumbo-Visma fortalt mig, at han ville komme til Vueltaen, men det troede jeg faktisk ikke på,« fortsætter løbsdirektøren.

Jonas Vingegaard skal dele kaptajnrollen på sit hold med årets Giro d'Italia-vinder, Primoz Roglic.

»Det faktum, at vinderne af Giroen og Touren kommer til Vueltaen, er historisk,« fortsætter Guillén.

Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma lægger ikke skjul på, at målet er at vinde den spanske grandtour med enten danskeren eller Roglic.

Sportsdirektør på Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, afslørede til B.T. i Paris, at Vuelta-deltagelsen har været planlagt siden i vinter.

Løbet begynder i Barcelona 26. august og slutter tre uger senere i Madrid.