»Hvis vi ikke råber op, når der er noget, der ikke er fair, bliver vi ikke hørt.«

Sådan lyder det fra den professionelle cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig, som hver eneste dag kæmper for at fremme cykelsporten på kvindesiden.

Det fortæller hun til B.T. forud for cykelløbet La Course, der er kendt som kvindernes udgave af Tour de France.

Faktisk føler hun sig ofte nødsaget til at råbe op, når hun oplever, at kvindesiden nedprioriteres inden for cykelsporten.

25-årige Cecilie Uttrup Ludwig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere 25-årige Cecilie Uttrup Ludwig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg synes eksempelvis ikke, at det er fair, når mændene får 10 gange mere i præmiepenge, end kvinderne gør. Vi kører faktisk også nogle spændende og fede cykelløb,« forklarer den 25-årige dansker.

Til hverdag kører 'Cykel-Cille', som hun kalder sig selv, for FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, hvor hun lever af sin sport. Men det er der – ifølge hende – ikke ret mange kvindelige cykelryttere, der har muligheden for.

Og derfor er hun da også overbevist om, hvad det er, der skal til, for at få mere fokus på kvindernes cykelløb.

»Folk skal have mulighed for at se os mere i fjernsynet. Det er jo det, vi kæmper for,« siger FDJ-rytteren, der ser frem til årets udgave af La Course.

Bliver vi taget seriøst nok? Jeg ved det sgu ikke... Cecilie Uttrup Ludwig om kvinder i cykelsport

For her smitter Tour de Frances enorme bevågenhed af på kvindesiden.

»Man bliver en del af det store cirkus, som Tour de France er. Det er stort, og mediefokusset er enormt. Vi får lov til at komme ud i folks stuer,« siger hun og tilføjer:

»Det, jeg hører, er, at folk rigtig gerne vil se det, men de har svært ved at finde et sted, hvor de kan. De kan ikke bare tænde for tv'et og slå op på en sportskanal.«

Cecilie Uttrup Ludwig fortæller videre, at kvindesiden dog har været inde i en kæmpe udvikling de seneste 10 år.

Cecilie Uttrup Ludwig i Dannebrogsuniformen i 2018. Foto: HEINZ-PETER BADER Vis mere Cecilie Uttrup Ludwig i Dannebrogsuniformen i 2018. Foto: HEINZ-PETER BADER

Blandt andet med en indført minimumsløn på World Touren samt flere tv-transmissioner. Det er dog langtfra nok, mener den danske cykelrytter.

»Sporten går i den rigtige retning, og det er jo positivt, men der er stadig lang vej igen til at opnå ligestilling inden for cykelsporten,« forklarer hun og tilføjer, at udviklingen heller ikke må gå for hurtigt:

»Man skal passe på med at fremskynde tingene alt for meget, for så kan det også gå galt. Der skal være økonomi til at kunne følge med på holdene.«

Hun peger i den sammenhæng på, at hvis kampen for at fremme kvindesiden skal vindes, kræver det andet end økonomiske muskler og flotte sponsorater.

»Min drøm er, at medierne vil begynde at fokusere mere på kvindecykling og gøre opmærksom på det. Det sker ikke særlig tit, mens der derimod hele tiden bliver skrevet om mændene,« siger den unge dansker.

FDJ-rytteren mener desuden, at de danske resultater på kvindesiden burde tale for sig selv:

»Det mest sindssyge er, at vi har en tidligere verdensmester i Amalie Dideriksen, og i Annika Langvad har vi har en femdobbelt verdensmester i mountainbike. Havde det været på herresiden, så kan jeg love dig for, at alle danskere ville kende til de to personer.«

Cecilie Uttrup Ludwig kan samtidig ikke forstå, at netop de to ting ikke har fået mere opmærksomhed.

Jeg ville ønske, at vi fik samme anerkendelse som mændene Cecilie Uttrup Ludwig

»Jeg kan ikke begribe det, for de to er så vildt dygtige. Det er så synd. Vi har så mange talenter på kvindesiden,« forklarer hun, mens hun samtidig fortæller, hvordan hun ofte stiller sig selv et grundlæggende spørgsmål:

»Bliver vi taget seriøst nok? Jeg ved det sgu ikke...«

Af samme årsag skal hun ofte stå ansigt til ansigt med fordomme og spørgsmål, der irriterer hende mere end noget andet.

»Træner du så? Kan du køre stærkt? Det er tit noget af det, jeg bliver spurgt om. Og svaret er ret enkelt. Jeg træner hver eneste dag og vildt hårdt – ligesom mændene,« siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Cecilie Uttrup Ludwig vandt for nylig det italienske endagscykelløb Giro dell'Emilia Donne. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Cecilie Uttrup Ludwig vandt for nylig det italienske endagscykelløb Giro dell'Emilia Donne. Foto: GONZALO FUENTES

Men fordomme er dog ikke kun noget, hun oplever fra personer, der har deres daglige gang uden for cykelsporten:

»Jeg møder fordomme både i og uden for branchen. Cykling er meget konservativt og helt vildt gammeldags. Tingene bliver stadig gjort, som de altid er blevet.«

Selv om Cecilie Uttrup Ludwig stadig hæfter sig ved, at sporten bevæger sig i en positiv retning på kvindesiden, så er det bestemt ikke sikkert, at det bliver i hendes aktive karriere, at hun kommer til at opleve den anerkendelse, hun drømmer om.

»Det tager tid at få ting ændret. Det må vi bare erkende. Jeg ville ønske, at vi fik samme anerkendelse som mændene,« afslutter hun.

La Course, som i år er et endagsløb, finder sted 29. august.

Ruten, der lyder på 96 kilometer, starter i Nice og afsluttes i selvsamme by.