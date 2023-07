I en kommende Netflix-dokumentar afslører Mark Cavendish, hvor slemt han havde det, da han kæmpede med den såkaldte Epstein-Barr virus.

Den britiske superstjerne gik fra at være én af verdens bedste cykelryttere til at kunne absolut intet fra det ene år til det næste på grund af virussen.

I 2018 fik Cavendish konstateret en klinisk depression - og det gjorde ham til 'et mareridt at leve med'.

Det fortæller han ifølge Cyclingnews i dokumentaren 'Mark Cavendish: Never Enough', der udkommer på Netflix 2. august.

Mark Cavendish udgik af årets Tour de France. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg havde intet, ville intet, gjorde intet, følte intet. Jeg var fucking tom. En følelse af værdiløshed ramte mig.«

»Jeg mistede al motivation - endda til at være menneske, far, ven og mand.«

»Jeg var et mareridt at leve med. Var jeg ved at blive fucking skør? Hvad fanden var der galt med mig?,« fortæller Cavendish.

Briten var i årevis verdens ubestridt bedste sprinter, inden sygdommen gjorde ham ude af stand til at præstere i 2018 og 2019.

Først i 2021 viste han fordums styrke, da han udlignede Eddy Merckx' rekord for flest etapesejre i Tour de France.

Cavendish forsøgte at tage rekorden alene i årets Tour, men han måtte udgå med et brækket kraveben i dét, der efter planen var hans sidste Tour de France nogensinde.

Han har nemlig tænkt sig at stoppe karrieren med udgangen af 2023.

Superstjernens chef, Alexandre Vinokourov, har allerede ytret ønske om, at Cavendish tager én sæson mere.

Dokumentaren giver også et unikt indblik i triumfen, da Cavendish blev verdensmester i København i 2011.