Mark Cavendish giver et unikt indblik i sit liv, når Netflix i næste uge udgiver en dokumentar om den karismatiske superstjerne.

Her afslører den levende cykellegende flere mørke perioder i sit liv.

Især kampen mod det såkaldte Epstein-Barr virus, der i flere år gjorde Cavendish' liv til et helvede.

Sygdommen tog hårdt på britens forhold til mad – faktisk stoppede han helt med at spise i perioder. Det skriver Het Laatste Nieuws.

»Jeg havde problemer, når jeg skulle op ad trapper. Jeg følte mig tung og ville kompensere for det ved at blive lettere,« fortæller Mark Cavendish i dokumentaren 'Mark Cavendish: Never Enough' som udkommer 2. august på streamingtjenesten.

»Jeg spiste mindre og mindre. Jeg stoppede endda i en periode.«

Supersprinteren indrømmer, at han blev afhængig af det.

»Det var meget vanedannede at tabe vægt. Jeg så hurtigt resultater, og det var det eneste punkt, hvor jeg gjorde fremskridt i lang tid.«

»Men det gjorde mig syg,« fortsætter Cavendish.

I dokumentaren fortæller Mark Cavendish også, hvordan han på grund af sin depression blev et mareridt at leve med. Det kan du læse mere om lige HER.

Mark Cavendish forsøgte i år at tage rekorden for flest etapesejre i Tour de France, men han styrtede ud med et brækket kraveben.

Dermed deler han fortsat rekorden på 34 sejre med Eddy Merckx.

Cavendish stopper efter planen sin karriere med udgangen af sæsonen, men Astana-chef Alexandre Vinokourov håber, at Cavendish vil tage en sæson mere på holdet – og gå efter Tour-rekorden næste år.