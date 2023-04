Lyt til artiklen

Marts blev desværre måneden, hvor Jonas Vingegaard fik en vaskeægte røvfuld af Tadej Pogacar.

Men vores danske Tour-es har flere grunde til at drømme om, at han kan genvinde tronen i verdens bedste cykelløb med et hemmeligt våben og en præstation til historiebøgerne – samtidig med, at en anden dansker har gjort det bedre, end vi nogensinde har set før, og stor mystik omringer en tredje.

Op til Tour de France varmer B.T. jævnligt op med et Tour-barometer, der tager temperaturen hos de danske ryttere.

Her får du årets tredje høst.





Der findes tre monstre, der må være flyttet til Jorden fra en af galaksens andre planeter. Og så er der Mads P. For danskeren har trådt sig gennem en klassikersæson som aldrig før, som vi ikke er bange for at kalde for karrierens bedste.

Den tidligere verdensmester har leveret et tårnhøjt og stabilt niveau og vist sig skræmmende stærk hver gang: to femtepladser i Gent-Wewelgem og Dwars door Vlaanderen, en sjetteplads ved monumentet Milano-Sanremo, en tredjeplads i Flandern Rundt og endda også en fjerdeplads i Paris-Roubaix, som Mads Pedersen ENDELIG har fået bugt med.

Onde tunger vil sige, at danskeren mangler den ene sejr i et endagsløb, men så går vi kontra og fastslår, at konkurrencen aldrig har været som i år med monstrene Pogacar, van der Poel og van Aert.

Mads P.s. dårligste resultat i et endagsløb er en 14.-plads i E3 – et løb, han historisk set ikke har specielt god erfaring med. Derudover vandt han etaper i begge de længere løb, han har deltaget i, Bessèges og Paris-Nice. I sidstnævnte kørte han endda en dag i den gule trøje. Chapeau!

Mads P. (th.) har været the best of the rest i denne klassikersæson. Her ses han ved Flanderen Rundt, hvor han blev nummer tre efter Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel. Han slog endda Wout van Aert, som han henviste til fjerdepladsen. Foto: TOM GOYVAERTS





Han er det helt store spørgsmålstegn.

Michael Mørkøv har for længst etableret sig som verdens bedste leadoutman, men i år er mystikken omkring danskeren total, da veteranen har kæmpet med drilske skader. Senest udgik han fra belgiske Le Samyn.

Indtil videre har Mørkøv kun kørt 13 løbsdage i 2023 – 10 mindre end på samme tidspunkt sidste år, og det er lige nu uvist, hvornår den 37-årige stjerne kan sætte sig i sadlen igen. Ifølge B.T.s oplysninger burde han være tilbage inden for en overskuelig fremtid, selvom knæskaden stadig gør det umuligt at sætte en præcis dato for hans comeback.

Mon ikke de krydser alt, hvad de kan, hos belgiske Soudal Quick-Step. Mørkøv er en essentiel del af deres Tour-setup omkring supersprinteren Fabio Jakobsen, hvor han skal være med til at redde den mareridtssæson, storholdet har gang i.

Michael Mørkøv har kun gennemført Vuelta a San Juan og Volta ao Algarve i denne sæson. Foto: DAVID PINTENS

Vingegaards præstationer i sæsonstarten har svunget som temperamentet hos en pubertetsramt.

For vores danske babyface killer har både leveret sensationelle præstationer i sejrene i Baskerlandet Rundt og i Gran Camiño, men han er også eksploderet, da det allermest gjaldt i Paris-Nice.

Vingegaard var ellers ikke bange for at angribe og lignede til tider en sherif i det vilde vesten, der skød på det hele. Men i sidste ende ramte han sig selv i sin duel mod Tadej Pogacar, som han tabte til – med længder!

Formentlig har rappet over nallerne i det franske etapeløb – som også skyldtes 'private årsager' – været en form for lærestreg for Vingegaard. Men vores danske stjerne genrejste sig lynhurtigt ved Baskerlandet Rundt, hvor man målt i watt leverede en præstation til historiebøgerne. Der lignede han igen den krigeriske korsfarer fra Gran Camiño. Amen.

Jonas Vingegaard var et bæst i Baskerlandet Rundt, hvor han vandt tre etaper og blev samlet vinder. Foto: Juan Herrero

Den regerende Tour-vinder står foran et vanvittigt program de kommende måneder.

Godt nok skal han kun køre et løb – Critérium du Dauphiné til juni – men det betyder ikke, at Jonas Vingegaard hviler på laurbærrene indtil Tour-starten. Faktisk kan han se frem til at være væk hjemmefra i cirka tre måneder, når han først i maj forlader Danmark for at køre løb og tage på to højdetræningslejre. Derefter kommer han først hjem efter Tour de France.

Programmet er voldsomt, men Jonas Vingegaard står også over for en enorm opgave: at besejre Tadej Pogacar på de franske landeveje. Sloveneren har yderligere slået sig selv fast som en af historiens bedste cykelryttere ved Flandern Rundt og i magtdemonstrationen ved Paris-Nice, hvor vores dansker ikke kunne følge med.

Vingegaard har dog et hemmeligt våben i arsenalet. Han har forbedret sig i forhold til sidste år. Mere eksplosiv, bedre nedkører og mere erfaren leder – opgøret mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard bliver sprængfarligt.

Vi håber ikke på det her syn alt for mange gange til Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I alt 32 danskere er – teknisk set – i spil til Tour de France 2023. Her vurderer vi chancerne for udtagelse.

DE SIKRE

Søren Kragh Andersen (Alpecin Deceuninck)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Magnus Cort (EF Education-Easypost)

Mikkel Honoré (EF Education-Easypost)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

Anton Charmig (Uno-X Pro Cycling Team)

Andreas Kron (Lotto Dstny)

Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step)

Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team)

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

DE SANDSYNLIGE

Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla)

Niklas Eg (Uno-X Pro Cycling Team)

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech)

BOBLERNE

Casper Pedersen (Soudal Quick-Step)

Mathias Norsgaard (Movistar Team)

Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty)

Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech)