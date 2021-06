Det lignede til tider det åbne danske mesterskab i enkeltstart, men det var altså kampen mod uret i verdens største cykelløb!

På en flad fætter af en tidskørsel viste bjerggeden Jonas Vingegaard, at han er et af verdens allerstørste talenter. Eller vent lige – en af verdens bedste cykelryttere!

Trods vilde præstationer kunne ingen af de rød-hvide dynamitdrenge dog true fænomenet Tadej Pogacar, som ser ud til at være i sin helt egen liga i årets Tour.

Danskerne har sejret ved VM, Flandern Rundt og er vinderkandidater i nærmest alle løb, de stiller op i – men vi har længe spejdet efter den næste Grand Tour-vinderkandidat. Stop med at lede! Jonas Vingegaard er det største danske bjergtalent i årtier, og i dag viste han med sin chokerende tredjeplads, at han mestrer en fuldstændig fænomenal enkeltstart. Det er nærmest uhørt! Stil Jonas Vingegaard op ved siden af kampvognen fra Kolding, Kasper Asgreen, og folk vil mene, at det er en unfair kamp. Særligt på en flad enkeltstart som i dag. Men den spinkle jyde Jonas Vingegaard er ligeglad, og i dag slog han den danske mester med ti sekunder. Der venter en gylden fremtid for Glyngøre-gutten, som lige nu er fem sekunder foran sin kaptajn i det samlede klassement!

Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard (Team Jumbo Visma) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Superstar Pogacar

Det lignede egentlig mest en lækkerbisken for Stefan Küng. Eller lå den flade rute bedre til Van Aert? Glem det. Fænomenet Tadej Pogacar kørte ALLE af banen og var i sin monsterpræstation endda tæt på at pille den gule førertrøje af Mathieu van der Poel. Den kun 22-årige slovener ligner en mand, der har tænkt sig at aflive al spænding tidligt i årets Tour de France, og i dag tog han 43 sekunder på sin sårede landsmand Primoz Roglic. Ja, det er tidligt, men det ser altså allerede nu ud til, at det er uheld, der skal stoppe umenneskeligt stærke Pogacar fra at gøre det til to år i træk, når feltet kører sidste runde på Champs-Élysées.

Team UAE Emirates' Tadej Pogacar of Slovenia crosses the finish line of the 5th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 27 km time trial between Change and Laval, on June 30, 2021. (Photo by Christophe Ena / various sources / AFP) Foto: CHRISTOPHE ENA Vis mere Team UAE Emirates' Tadej Pogacar of Slovenia crosses the finish line of the 5th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 27 km time trial between Change and Laval, on June 30, 2021. (Photo by Christophe Ena / various sources / AFP) Foto: CHRISTOPHE ENA



Hvor er han blevet af?

For godt to år siden slog belgiske Victor Campenaerts den såkaldte timerekord. Her kørte temporytteren 55,089 kilometer på en time og etablerede sig som en af de allerstørste stjerner på enkeltstart. Men siden har han været gennem et uforklarligt fald. Qhubeka NextHash-rytteren var ikke engang blandt den 50 bedste på dagens enkeltstart. Der er noget fuldstændig galt.



Dansk festdag

Helt ærligt, enkeltstarter var engang en trist, trist affære set med danske cykelbriller. Sådan var det ikke i dag! Mikkel Bjerg åbnede ballet og havde bedste tid i timevis. Så fløj Magnus Cort uventet ind på en midlertidig andenplads, og så kunne de andre gutter ikke holde sig tilbage. Vingegaard. Asgreen. Kragh Andersen. Fuglsang. Enkeltstart er blevet en vaskeægte danskerdisciplin, og de rød-hvide drenge skal bare have kæmpe ros for deres præstationer på landevejen i dag. Desværre rakte det ikke til en etapesejr, men dem får vi formentlig et par stykker af undervejs i årets Tour. Vi vil have mere, drenge!

Mikkel Bjerg sad i hotseat i mange minutter onsdag, inden hans tid blev slået. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Mikkel Bjerg sad i hotseat i mange minutter onsdag, inden hans tid blev slået. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Hvad vil Fuglsang?

For første gang i årevis gik Jakob Fuglsang til Tour de France uden store ambitioner for klassementet. Etapesejre, måske bjergtrøjen. Men det var altså ikke på onsdagens enkeltstart, at Astana-kaptajnen slap foden fra speederen. Dieselmotoren fra Monaco har tidligere været nærmest forfulgt af Tour-uheld. Det er, som om den forbandelse er forduftet sammen med forløsningen fra det store pres, han normalt lægger på sig selv inden Touren. Ingen dumme styrt eller irriterende tidstab indtil nu, og Fuglsang indtager i øjeblikket 16.-pladsen samlet. Klassementet lever i den grad for Fuglen!

Team Astana's Jakob Diemer Fuglsang of Denmark rides during the 5th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 27 km time trial between Change and Laval, on June 30, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Team Astana's Jakob Diemer Fuglsang of Denmark rides during the 5th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 27 km time trial between Change and Laval, on June 30, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Fanen blev fundet

Den mest omtalte person i årets Tour de France har desværre ikke været en af cykelrytterne. Nej, det var den skruppelløse fan, der med sit dumme papskilt forårsagede et uhyggeligt styrt på Tour de Frances 1. etape. Siden har noget, der minder om en menneskejagt, været i gang, og onsdag bar det endelig frugt. Kvinden – som forårsagede det massivt styrt – er nu blevet fundet af politiet og anholdt og kan se frem til en klækkelig bøde.