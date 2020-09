Så kom dagen, hvor Tour-feltet skulle lægge arm med det frygtindgydende og modbydelige bjergpas Meribel Col de la Loze, der til tider steg med 24 procent!

Og helt som ventet blev det en dag med klassementsfavoritterne i fokus – og på de sidste særdeles stejle fire kilometer blev det store fyrværkeri fundet frem.

Colombianske Miguel Angel Lopez (Astana) snød de to ellers suveræne slovenere og tog en mindeværdig etapesejr.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.





Wow - bare wow! Den danske verdensmester trodsede lige alle fysikkens love, da han slæbte sin store sprinter- og klassikerkrop med op over Col de Madeleine. Mads Pedersen fulgtes næsten hele vejen med Roglic, Pogacar, Landa og alle de andre bjerggeder. Han måtte slippe med et par kilometer til toppen, men på nedkørslen indhentede han favoritfeltet så let, som var han en legesyg hund i spurt efter en tennisbold. Et fabelagtigt stykke hjælperytter-arbejde for Richie Porte!

Karakter: 8

Kæmpe 'cojones'

Carapaz? Ja, gu' ka' det pas'! For anden dag i træk kastede den lille Ineos-ecuadorianer sig ud i et vanvittigt vovestykke. Efter at have ligget i udbrud hele dagen var feltet 20 sekunder fra at hale ham ind. Men så skruede Carapaz op for gassen og kørte igen forfølgerne agterud. Først tre kilometer fra mål fik favoritterne halet ham ind. Men hvilket hjerte og hvilke 'cojones'!

Herrens veje URANsagelige

Han har nærmest ingen fejl lavet i år – og har heller ikke været i problemer på noget tidspunkt. Men på dagens sidste fire kilometer kunne løbets daværende nummer tre Rigoberto Uran (EF Education) af Uran-sagelige årsager slet ikke sidde med, da konkurrenterne åbnede op. Og han endte med at tabe to minutter samt sin podieplads til sin suveræne landsmand Mguel Angel Lopez.

Mareridt-Tour for Ineos

De har grådigt stordomineret de franske landeveje i næsten 10 år – med masser af sejre og hele tre forskellige Tour-vindere i Froome, Thomas og Bernal. Men dette års rundfart har været én lang nedtur for verdens suverænt rigeste hold. Kaptajnen er stået af, de har ingen etapesejre, og holdets bedst placerede rytter i det samlede klassement er fighteren Richard Carapaz på en 14.-plads. Det er intet mindre end en katastrofe for Ineos, hvis budget er næsten dobbelt så stort som det næstrigeste hold.

Feltets filur

For en gangs skyld lignede filur-is-mandskabet Team Bahrain McLaren endelig den Formel 1-bil, de deler navn med. Allerede på Col de la Madeleine henviste bahrainerne de vante førerhunde fra Jumbo-Visma til en plads længere nede i frontgruppen. Fornemt, flot og fedt at tage ansvar, men hvorfor egentlig? Var der en direkte ordre fra kronprinsen af Bahrain om lidt tiltrængt tv-tid, eller var det for Mikkel lige-ved-og-næsten Landa? I hvert fald udeblev angrebet fra kaptajnen, der i stedet dryssede af frontgruppen.

Hul i Pogacars panser

Grimassen afslørede det tydeligt: Pogacar nåede den grænse, vi ikke troede fandtes. Han har nærmest ikke vist svaghedstegn i årets Tour de France, men på dagens kongeetape så det for første gang ud til, at magtforholdet mellem de to førende slovenere er byttet om. Det var Tadej Pogacar, der var på hælene – og til sidst måtte junior erkende, at 15 sekunder var tabt til Roglic. Det ligner en endelig afgørelse!