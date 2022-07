Lyt til artiklen

Det skete på det værst tænkelige tidspunkt. Mens Andreas Kron havde direkte kurs mod Danmarks fjerde etapesejr, ramte en altødelæggende defekt.

Den vilde fyr fra Vestegnen havde ellers gjort alt rigtigt dagen igennem. Hvor var det ubærligt at se!

Tour-træerne vokser altså - trods alt - ikke ind i himlen, men vi har med garanti ikke set det sidste til 24-årige Kron i dette års så dansker-ekstatiske løb. Til gengæld ser det anderledes sort ud for Jakob Fuglsang og hans helt store drøm ...

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup Vis mere Andreas Kron. Foto: Bo Amstrup





Andreas havde Kron-diamanter i benene i dag. Endelig ramte Lotto–Soudal-rytteren det udbrud, han har jagtet hvileløst i hele Tour de France.

Men festfyrværkertiet fra Albertslund blev fældet af en skånselsløs punktering, og måtte sutte den op fra slap. En lille katastrofe - for NØJ, hvor lignede den standhaftige spirrevip en mand, der havde tænkt sig at vinde i dag.

Andreas Kron minder både med sin statur og den overdrevne kørelyst om verdensstjernen Julian Alaphilippe. Han gør det simpelthen til en fest at se cykelløb!

I dag nåede vi at sætte champagnen på køl. Men gem den ikke helt væk. Vi har ikke set det sidste til Andreas Kron i denne Tour. Han vil være med i Cort, Pedersen og Vingegaards klub!



Jonas Vingegaard med Tadej Pogacar på hjul. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard med Tadej Pogacar på hjul. Foto: MARCO BERTORELLO

Hvis modepolitiet lige må have lov at komme med en bemærkning: Slap! Nu! Af! Hvor klæder den gule trøje Jonas Vingegaard godt. Det er, som om han virker lidt mere muskuløs og skarp skåret i den historiske trikot.

Og det kan han godt vænne sig til. For Jonas Vingegaard ligner mere og mere en mand, der har tænkt sig at sætte fødderne øverst på podiet i Paris.

Bortset fra en nervøs begyndelse, hvor angrebsivrige Tadej Pogacar tvang Jonas Vingegaard ud i vinden for at lukke et hul, så gik det hele efter planen i Jumbo-bogen.

Et udbrud fik lov at sejle af sted og snuppe de bonussekunder på muren i Mende, som Tadej Pogacar ellers havde udset sig. Og så gjorde Jonas Vingegaard arbejdet færdig, da han som en tiltrængt skygge i den steghede sol fulgte sloveneren hele vejen til målstregen. Verdensklasse!



Christopher Juul-Jensen. Halvt menneske. Halv maskine. Han har knoklet solen sort for Team BikeExchange–Jayco i ugevis og havde mest af alt fortjent en ordentlig slapper på Tourens varmeste dag.

Men nej. På lørdagens første 20 kilometer kværnede halv-ireren så tungt, at konkurrenterne lignede fulde og desorienterede turister på vej hjem fra Temple Bar.

Han VILLE med i dagens udbrud, og hver eneste gang tv-billederne viste spidsen af Tour-entouraget, var det med danskerens karakteristiske tråd i fokus.

Til sidst blev det for meget. Udbruddet kørte uden Chris. Til gengæld rykkede holdkammeraten Michael Matthews med, og resten er historie. Danskerens forarbejde blev til en tiltrængt triumf.



Jakob Fuglsang missede muligheden for sin første Tour de France-etapesejr. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Jakob Fuglsang missede muligheden for sin første Tour de France-etapesejr. Foto: THOMAS SAMSON





Det her var en de HELT store muligheder for at snuppe den Tour-etapesejr, Jakob Fuglsang har søgt og søgt og søgt gennem hele sin karriere.

Han gjorde ellers alt rigtigt fra begyndelsen. Holdt hovedet koldt, mens angreb på angreb skabte en af de vildeste og mest hektiske begyndelser, vi nogensinde har set på en Tour de France-etape.

Og lige pludselig knækkede det hele. Selvfølgelig med overskudsagtige Fuglsang i den rigtige ende af feltet. Nu skulle det være!

Men i finalen glippede det. Fuglsang fløj for lavt og måtte se det hele løbe ud i sandet. Det bliver mere og mere ureastisk at tro, at Monaco-danskeren skal få sit store ønske opfyldt. Øv!



Wow - hvor var det vildt og voldsomt. Touren fortsatte sin uforudsigelige og vildt seværdige stil, da favoritterne åbnede for dagens slag med… 183 kilometer til mål.

Tadej Pogacar angreb uvirkeligt tidligt, da han forsøgte at udnytte et flagrende Jumbo-Visma-kaos i feltet. Han stak til Jonas Vingegaard, men danskeren svarede resolut igen og tvang kort efter sloveneren til at lukke et hul.

Tænk lige tilbage på Telekom-, US Postal- og Sky-æraen. I mange år var Touren en fastlåst affære, hvor låsen først gik op med få kilometer til mål. Hvis det da overhovedet skete.

Årets udgave minder til tider om et juniorløb med total anarki! Særligt Wout van Aert fortjener - for gud ved hvilken gang - ros. Han var verdensklasse og livsnødvendig for vores gulklædte dansker.

Kan I lugte lunten, der er tændt? Der bliver mere dansk dynamit søndag. En top 10-placering til Magnus Cort er i vente!

For tredje gang skal danskeren køre en Tour-etape med mål i middelalderbyen Carcassonne, som klæder danskeres overskæg umådeligt godt.

Magnus Cort har været blandt de 10 hurtigste begge gange, han har ramt byen med de smukker mure - og bedst gik det i 2018, hvor han slukkede den danske Tour-tørke og snuppede etapesejren.

På papiret ligner ruten lyserød guf for den bornholmske verdensstjerne. Så Danmark: Hold søndagen fri. Vi varmer armene op til endnu en jubeltur.

1. Michael Matthews, Australien (Team BikeExchange-Jayco), 4.30.53 timer

2. Alberto Bettiol, Italien (EF Education-EasyPost), 15 sekunder efter

3. Thibaut Pinot, Frankrig (FDJ), 34

4. Marc Soler, Spanien (UAE), 50

5. Patrick Konrad, Østrig (Bora), 58

6. Jakob Fuglsang, Danmark (Israel - Premier Tech), s.t.

7. Felix Grossschartner, Østrig (Bora), 1.06 minutter efter

8. Lennard Kämna, Tyskland (Bora), 1.12

9. Simon Geschke, Tyskland (Cofidis), s.t.

10. Louis Meintjes, Sydafrika (Intermarche Wanty Gobert)