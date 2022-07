Lyt til artiklen

Ufatteligt. Ufortjent. Ubærligt! Der findes ingen dage uden drama i dette års Tour de France.

Desværre var det den værst tænkelige af slagsen, vi var vidne til søndag.

Corona til Cort, møgdag for Mørkøv. Men værst af alt: Massivt mandefald hos Jumbo-Visma, der i værste fald kan dræbe drømmene om en dansk Tour de France-vinder.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Wout van Aert, Jasper Philipsen og Mads Pedersen på 15. etape af Tour de France. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Wout van Aert, Jasper Philipsen og Mads Pedersen på 15. etape af Tour de France. Foto: THOMAS SAMSON





Mads Pedersen satte sig egenhændigt for at rette op på en decideret dårlig danskerdag, og hvor var det usandsynligt tæt på at blive endnu en rød-hvid triumf i Carcassonne.

Trek-toget leverede den danske etapevinder på perfekt vis, men Holbæks hurtigste herre måtte til allersidst se sig slået af de ægte supersprintere i form af Jasper Philipsen og Wout van Aert.

Trek-teamet gjorde ellers alt rigtigt dagen igennem og fik parkeret de tungeste sprintere på den kuperede vej ind til middelalderbyen.

Desværre var slutningen en anelse for let til Mads Pedersens tunge tråd, men tredjepladsen luner gevaldigt, og han ligner altså en mand, der med stigende styrke har tænkt sig at prygle et træt sprinterfelt på brostenene på Champs-Élysées.



Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO



Der er mange, der mener, at vores spinkle dansker i gult har overdrevne ligheder med den tidligere barnestjerne Macaulay Culkin fra 'Alene Hjemme'. Efterhånden ser plottet fra den populære film også ud til at passe ganske godt på Jonas Vingegaards Tour de France.

Der var ingen julegaver på søndagens solrige etape. Tværtimod. Først sagde farmand Primoz Roglic farvel. Allerede inden begyndelsen af søndagens etape trak forhåndsfavoritten sig ud af Touren - stadig hårdt plaget af de skader, han pådrog sig på brostensetapen den 6. juli. Forventet, men stadig yderst kritisk.

Ondt blev værre da mor - Steven Kruijswijk - Jonas Vingegaards faste oppasser og EKSTREMT vigtige hjælperytter - i en fuldstændig ufarlig situation mistede herredømmet over cyklen, knaldede i asfalten og knækkede kravebenet.

Det er intet mindre end en katastrofe for Jonas Vingegaard, at han nu står med kun en regulær hjælperytter i bjergene i form af Sepp Kuss. Jumbo-Visma har grundlagt Tour-føringen på et stærkt kollektiv. Nu er alt lige mellem UAE og dansker-holdet. Det kan blive fatalt for Jonas Vingegaard.



Der gik et gys gennem hele Danmark, da han pludselig stod der - midt på vejen.

Jonas Vingegaard havde været i asfalten, og ved siden af ham lå en knækket Steven Kruijswijk.

Et voldsomt styrt i spidsen af feltet, der med lidt uheld kunne have sat en stopper for Vingegaards vilde vej til Paris.

Men danskeren rejste sig - og viste endda at han har lært lektien af femte etape: Han bevarede overblikket, satte selv sin kæde på plads og kørte videre. Pyha!



Magnus Cort er færdig i årets Tour de France efter han søndag testede positiv for corona. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Magnus Cort er færdig i årets Tour de France efter han søndag testede positiv for corona. Foto: Mads Claus Rasmussen



Cort i røven, hvor er det uheldigt. Hvor er det ufortjent. Hvor er det en forfærdelig slutning, dette danske eventyr får. Vi beklager det franske, men det er simpelthen en så uretfærdig skæbne, der har ramt Magnus Cort.

Vi troede, vi skulle sætte to streger ud for bornholmerens etapesejre i dette års Tour de France. I stedet var det de to streger på coronaprøven, som punkterede EF-rytterens drømme om at komme hele vejen til Paris.

Magnus Corts ufrivillige kapitulation er ikke bare skidt nyt for underholdningsværdien i løbet, hvor overskægget har været et sandt festfyrværkeri. Den er også et brutalt slag for de danske vinderchancer på de resterende etaper.

Tak for at give danskerne prikker på hjernen. Tak for underholdningen. Og tak for at vise, at du kan meget mere end at snuppe lette bjergpoint - vi glemmer aldrig, da Kong Cort landede sin smukke etapesejr i lufthavnen i Megeve.



Magnus Cort passerer Den Lille Havfrue. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Magnus Cort passerer Den Lille Havfrue. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



H.C. Andersen var ikke bange for at snige en ulykkelig slutning ind i et ellers smukt eventur. Måske var det et forvarsel, da feltet på enkeltstarten i København passerde forbi Den lille havfrue på Langelinie i København.

For et døgn siden havde vi krampe i armene over jubel. Nu kæmper vi med at fremtvinge bare et lille smil. Et regulært rædselsdøgn for danskerne i Tour de France er overstået. En hviledag har aldrig været mere tiltrængt.

Først blev Andreas Kron ramt af en altødelæggende defekt på 16. etape, der destruerede det, der lignede endnu en danske etapesejr. Søndag morgen røg Vingegaards Primoz-motor ud af løbet, og kort tid efter faldt Cort-huset sammen.

Som om det ikke var nok, kæmper en syg Michael Mørkøv i disse minutter for at kæmpe sig inden for tidsgrænsen, mens Jakob Fuglsang skal scannes for et muligt brud efter et styrt. Et kulsort døgn i en ellers så lykkelig dansk Tour de France. Heldigvis kan det stadig ende godt!

Opskriften på Tour de France-sejren så ud til at være skrevet i Jumbo-bogen, men søndag blev siderne flået ud én efter én. Panseret på den sort-gule kampvogn har slået kæmpe, kæmpe sprækker.

Hidtil har den hollandske maskine bare trumlet alle modstandere over, men når Jonas Vingegaard mandag vågner op fra søndagens mareridt, er det til en virkelighed, hvor to stole pludselig står tomme ved morgenmaden.

Danskeren har kunnet se alt og alle udråbe ham til storfavorit på grund af det det uhyre stærke Jumbo-mandskab. Men nu ser Tadej Pogacars UAE-tropper ud til at have overtaget i bjergene.

Sloveneren har sine faste klipper i Brandon McNulty og Rafal Majka, mens Jonas Vingegaard formentlig kun får følgeskab af Sepp Kuss på de voldsomme bjergetaper onsdag og torsdag.



1. Jasper Philipsen, Belgien (Alpecin-Deceuninck), 4.27.27 timer

2. Wout van Aert, Belgien (Jumbo), samme tid

3. Mads Pedersen, Danmark (Trek), s.t.

4. Peter Sagan, Slovakiet (Team TotalEnergies), s.t.

5. Danny van Poppel, Holland (Bora), s.t.

6. Dylan Groenewegen, Holland (Team BikeExchange-Jayco), s.t.

7. Florian Sénéchal, Frankrig (Quick Step-Alpha Vinyl), s.t.

8. Luca Mozzato, Italien (B&B Hotels - KTM), s.t.

9. Andrea Pasqualon, Italien (Intermarche Wanty Gobert), s.t.

10. Fred Wright, Storbritannien (Bahrain Victorious), s.t.