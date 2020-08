Havde feltets ryttere været en omgang toastbrød, havde de været godt brune og måske en anelse sorte i kanten.

For i Sydfrankrigs stegende hede, der stod i skarp kontrast til lørdagens sjaskende regn, blev den hvide ungdomstrøje flået af Mads Pedersens skuldre.

Hjemmebane-darlingen Julian Alaphillpe tog sejren efter en spurtgyser side om side med Marc Hirschi fra Sunweb.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop – samt 3 ting vi lærte:





Chapeau for arbejdshesten Asgreen! Wattmonsteret fra Kolding ramte dagens rigtige udbrud og tog, ja... nærmest alle føringer. Selv om gruppen ikke bevarede forspringet hele vejen til mål, var Kasper Asgreen ganske enkelt overlegen. Det understregede han, da han satte sig i front og trak feltet - efter det udbrud, som han selv sad i, blev hentet. Formentlig det uhyggeligste dannebrogsflag, verden har set. Vi forventer os MEGET mere!

Karakter: 7

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1: Bare stop karrieren nu 2: Du kører som en amatør på en havelåge 3: Du skulle aldrig være udtaget til Touren 4: Det var for ringe i dag 5: Under middel 6: Godkendt etape 7: Rigtig god præstation 8: Du var stjernen i dag 9: Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationalhelt! 10: GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år





Øv bøv, Mads P! Han havde før Touren selv peget på dagens etape som en oplagt mulighed for at tabe tid (så han senere ville kunne få lov at tage på udbrudseventyr). Og den plan holdt han sig til, selvom han havde en hvid ungdomstrøje at forsvare. Den danske verdensmester slog hurtigt op i banen, da stigningsprocenterne begyndte at bide. Du er tilgivet, Mads - så længe du lover bulder og brag i de kommende tre uger!

Karakter: 3



Julian Alaphilippe

Han har haft en forholdsvis stille sæson, og man kunne godt frygte, at han lige skulle bruge de første etaper på at køre sig i gang. Men nej - vi kan ånde lettet op! Julian Alaphilippe er dér. Og mange tak for det! Det var den franske charmør, der med sit slangehug åbnede løbet efter et laaaangt og søvndyssende tilløb. Quick-Step-stjernen er i den grad ude på ballade. Vi glæder os allerede til hans næste narrestreg!



Michał Kwiatkowski

Det lignede en regulær svinestreg fra den normalt så sympatiske Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), da han på vej op ad den sidste stigning hev cyklen til højre og tvang ærkerivalen Tom Dumoulin Jumbo-Visma i et styrt. Heldigvis kom Dumouolin hurtigt på cyklen igen, og Kwiatkowski var hurtig med en undskyldende gestus

Asgreen har IKKE frie tøjler

Det gav julelys i øjnene på de tilstedeværende journalister, da Kasper Asgreen inden Tour-start fortalte, at han havde fået tildelt en mere fri rolle på Quick-Step-holdet i årets Tour. Og da koldingsenseren gik meget i dagens store udbrud, lugtede det straks af noget stort. Men efter at nærmest alene havde trukket udbrudsgruppen i mere 70 kilometer, virkede det som om, at han pludselig fik en melding over radioen, hvorefter han nærmest stoppede med at træde. Den rolle er vist ikke helt fri.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Favoritterne satser åbenbart på en lang Tour

Med corona-usikkerheden drivende ned langs siden på årets franske rundfart burde der ikke være plads til at fedtspille - det gælder vel om hurtigt at få fat i den gule trøje i tilfælde af, at Touren pludselig afblæses efter 10 etaper?! Men alligevel valgte favoritterne at fedtspille på den ellers meget imødesete etape, der bød på terræn, hvor der kunne gøres en forskel. En del af forklaringen på stilstanden på de to bjerge skal selvfølgelig også findes i, at Jumbo-Visma satte et så højt tempo, at folk mistede modet.

Så fik Touren sin vilje

Der har været en stående joke inden årets Tour de France, at årets rute er så skrædderstyet til Julian Alaphilippe, at han selv må have været med i ruteplanlægningen. Og således fik de franske arrangører deres vilje - sidste års sensation er tilbage i gult, og nu bliver det enormt spændende at se, hvor længe 'Loulou' kan beholde trøjen.