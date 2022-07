Lyt til artiklen

Det har været den smukkeste Tour de France nogensinde.

De danske drenge har leveret det, ingen troede var muligt.

Jonas Vingegaards suveræne sejr og de i alt fire etapesejre vil aldrig blive glemt.

Her er B.T.s karakterer til de 10 danskere i den 109. udgave af Tour de France.

Vi har været vidner til en af de største præstationer i dansk sportshistorie. Årtusindets største! En unik atlet har foldet sig ud over tre uger i Frankrig. Det har været ufatteligt at opleve fra nærmeste hold.

Jonas Vingegaard har smittet hele Danmark med gul feber. Han har samlet nationen om en sportsgren, der først nu igen bliver lukket ind i manges liv. Han har visket 1990’ernes dopingskygger ud.

Jonas Vingegaard er vadet ind i Danmarks stuer med træsko på. En forsigtig, sympatisk og stille og rolig mand. Bare ikke på cyklen. To etapesejre. De smukkeste af slagsen.

Det kan være, vi aldrig ser ham øverst på podiet i Tour de France igen. Men alt tyder på det modsatte. Uanset hvad har han givet Danmark en uforglemmelig gave. En historisk veltimet, veltilrettelagt og veludført opgave af Thy-fonen og resten af Jumbo-Visma.



Vi foreslog i disse spalter, at Valby Bakke skulle omdøbes til Cote de Cort. Det endte så med, han fik en stork opkaldt efter sig, men bjerggeden fra Bornholm har altså fortjent meget mere.

På sin lyserøde kværn spillede MC Nielsen en altdominerende hovedrolle i begyndelsen af det danske Tour-eventyr. Han gav de danske tilskuere i vejkanten en oplevelse for livet, tog bjergtrøjen og skrev sig ind i dansk cykelhistorie.

Men han er meget mere end en showmand. Det så vi på landingspladsen i Megeve, hvor han med en allerede nu sagnomspunden sprint prikkede hul på bylden og sikrede årets første danske etapesejr i Tour de France.

Kong Cort blev hyldet under sin paradekørsel i Danmark, og han gik fra kult og cool rytter til absolut verdensstjerne. Men hvor var det urimeligt, at corona skulle sætte en stopper for legen. Der lå en etapesejr mere og ventede på Magnus Cort. Den tager han næste år!



Han tog til Tour de France med en drøm om gult. Men småsyg og svækket måtte han begrave det håb, vi alle sammen delte. Det blev ikke til en gul t-shirt ved McDonald's i Nyborg.

Men den tidligere verdensmester rejste sig på smukkeste vis. Med etapesejren i Saint-Étienne skrev han sig ind i cykelhistorien. Han kørte en helt fænomenal og rasende intelligent etape og kronede den med en suveræn sprintsejr. Aldrig var man i tvivl om, at han var stærkeste mand, da han maste sine udbrudskompagnoner. Sikke et øjeblik!

Mads Pedersen er en sejrsmaskine, og nu har han endelig åbnet sin Tour de France-konto. Det gav simpelthen ikke mening, at den mand ikke havde nogen Tour-sejr på cv'et. Det fik han rettet op på, og det bliver ikke sidste Tour-sejr fra hans pedaler.

Vi havde drømt om en dansk sejr på Champs-Élysées. Desværre var Mads Pedersen ikke i nærheden af at kæmpe om den prestigefyldte triumf. Men mon ikke vi husker dagen for noget godt alligevel.

Den kun 24-årige Lotto-Soudal-rytter har været en åbenbaring for det danske Tour-publikum. Et lækkert krydderi til en i forvejen yderst velsmagende ret!

Andreas Kron er den slags cykelrytter, der kører løber forfra. Ikke noget med at lurepasse og vente på et udbrud. En bramfri type, der ikke er bange for at fortælle om sine planer for at overtage verdensherredømmet.

Husk lige på, det er Andreas Krons første Tour de France. Morgen efter morgen mødte han pressen før indskrivning til etaperne, og gang på gang fortalte han os det, vi gerne vil høre: ‘Jeg skal i udbrud i dag!’.

Det lykkedes flere gange. På 14. etape lignede han den stærkeste mand i udbruddet, men kort før målstregen i Mende blev han fældet af en nådesløs defekt. Han er en kommende etapevinder i Tour de France. Sikke en begyndelse!



Den halvirske Risskov-knægt har fået en gylden glød under årets Tour de France. Konstant har han nemlig solet sig i spidsen af feltet – uden mulighed for skygge fra andre ryttere.

Det er sådan, vi kender ham. En brølstærk arbejdshest, der gør det sure arbejde uden at hænge med mulen.

Modsat i fjor kan den bundsympatiske hjælperytter i aften se frem til et brag en fest med gutterne fra Team BikeExchange – Jayco. To solide etapesejre til kollegerne Michael Matthews og Dylan Groenewegen. Begge med Chris Juuls tråd som en afgørende faktor!

Men åh, hvor var det ærgerligt, at dieselmotoren ikke fik lov at gøre sig gældende i et ordentligt udbrud i årets Tour de France. En eller anden dag vinder han en stor etape i Tour de France. Det ville være SÅ fortjent!



Når en gråhåret Mikkel Bjerg om mange år sidder i gyngestolen i sommerhuset og funderer over sin cykelkarriere, vil han tænke tilbage på den 17. juli 2022 og være ét stort smil.

På den bestialske pyrenæer-etape til Peyragudes levede UAE-maskinen op til sit navn, parkerede flere af verdens bedste klatrere og understregede igen, at han er en af de mest skattede hjælperyttere for Tadej Pogacar.

Men alt var langtfra lutter lagkage for Mikkel Bjerg. UAE-holdet blev splittet til atomer af corona og skader, og en gut fra Glyngøre gjorde det umulige og besejrede den slovenske kaptajn.

Der blev simpelthen læsset for mange arbejdsopgaver over på Mikkel Bjergs skrivebord i UAE-bussen, og det fik ham flere gange til at knække. Den tredobbelte verdensmester i enkeltstart mangler også fortsat for alvor at tjekke ind i disciplinen på voksenniveau.



Det er næsten et mirakel, at Mikkel Honoré fik Tour de France-debut i 2022.

For inden han fik opfyldt drømmen om at køre verdens største cykelløb, mindede hans år mest af alt om et mareridt.

Den 25-årige dansker har været forfulgt af et helt usandsynligt uheld, og der er nærmest ikke noget, Honoré ikke har fejlet. Et smadret håndled, corona, sygdom, madforgiftning. Lsten er lang.

Honorés Tour har båret præg af den uheldige optakt. Han har manglet de sidste procenter, og det er danskeren den første til at erkende. Alligevel kommer han ud af Touren med en 11.-plads på etapen til Foix, uvurderlig bjerghjælp til Fabio Jakobsen og talrige udbrud. En lang og god Tour de France-karriere er skudt i gang!



Det blev en mindeværdig Tour de France – bare ikke for sprinterne. En uhyggelig seværdig, men massespurts-fjendtlig rute betød, at der var spærret for Michael Mørkøvs QuickStep-lokomotiv.

Det begyndte ellers så godt i Danmark. Først med etapesejr til holdkammeraten Yves Lampaert på enkeltstarten i København. Dagen efter med Fabio Jakobsens etapesejr i Nyborg.

Men så fejlede den ellers så ufejlbarlige Michael Mørkøv. På tredje etape til Sønderborg mistede han sin topsprinter, da det hele gjaldt. En dyr fejl – særlig i en Tour som i år.

Michael Mørkøv skal have den dybeste anerkendelse for sin heroiske kørsel på 15. etape. Syg og afkræftet lå han ene og alene som Tour-feltets tabte hale. Han kunne have stået af, hoppet ind i fejebladet. Men han ærede løbet og kæmpede sig i mål langt uden for tidsgrænsen. Vive le Tour!



Han pønsede på at snuppe den gule trøje i København, men watt-monsteret fra Kolding måtte se sin drøm blive til et mareridt.

Det gjorde direkte ondt at se danskeren lide i feltet. Efterveerne fra det voldsomme styrt i Schweiz Rundt ramte hårdere dag for dag. Han blev en skygge af sig selv.

Dag for dag svandt der muskelmasse fra benet. Til sidst kunne man gøre det op i et kilo, og Quick-Step-lægerne trak deres stædige dansker ud af løbet. Han gjorde simpelthen for stor skade på sig ved at fortsætte.

Kasper Asgreen har haft årets Tour de France som fikspunkt i årevis. Derfor var det også så ubærligt at se, hvordan han langsomt faldt fra hinanden.



Skrækhistorien fik tilføjet endnu et kapitel. Det er faktisk utroligt, at Jakob Fuglsang fortsat orker at stille op i Tour de France.

Israel–Premier Tech-rytteren har gennem hele karrieren kastet så meget kærlighed efter løbet, men det har givet så lidt igen.

Det er, som om Monaco-danskeren ikke kan rejse til Frankrig uden at komme hjem med knækkede knogler eller sygdom i kroppen. Det er utroligt. Ufortjent. Og mest af alt uforløst.

Et styrt på 15. etape brækkede et ribben og sendte 37-årige Jakob Fuglsang på tidlig sommerferie. Forinden havde han misset flere oplagte chancer for at få den etapesejr, han ønsker så stort. Øv!