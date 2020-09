Nej nej nej ... for en lørdagsgyser!!!

Så kom dagen, hvor vi skulle have gjort regnskabet i årets Tour de France op. Og hvilket fantastisk og episk drama, vi fik!

Den unge Tadej Pogacar (UAE) kørte en fabelagtig enkeltstart og pillede på sensationel vis den gule trøje af landsmanden Primoz Roglic (Jumbo-Vismo). Og dermed fik vi én af historiens vildeste Tour de France-afgørelser.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.





Han har efterhånden bosat sig på denne placering i 'B.T.s dom' - ham vores dobbelt-triumfator Søren Kragh Andersen. Efter fredagens pragtpræstation havde vi bestemt tilgivet, hvis 'RulleKragen' havde taget en slapperdag - men næææ nej, han skulle da lige brænde en fantom-enkeltstart af, hvor han længe holdt tredjebedste tid. Endda på en rute, hvor han ikke burde kunne gøre sig gældende. Hvilken Tour af Kragh!!

Karakter: 8

Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Team Sunweb rider Soren Kragh Andersen of Denmark in action. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Team Sunweb rider Soren Kragh Andersen of Denmark in action. REUTERS/Benoit Tessier Foto: BENOIT TESSIER

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du kører som en amatør på en havelåge

3 - Du skulle aldrig være udtaget til Touren

4 - Du har ikke niveau til mere end Team Easy On

5 - Var du overhovedet med i feltet i dag?

6 - Godkendt, men vi forventer mere af dig

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen i dag

9 - Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationelhelt

10 - GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år





Den danske verdensmester fik en forsmag på livet uden regnbuerne på brystet, da han på lørdagens enkeltstart måtte hoppe i den helt almindelige Trek-Segafredo-dragt, og den brølstærke dansker udnyttede anonymiteten til en rolig dag på kontoret. Og tak for det. Det var nemlig helt efter planen, at Tyren fra Tølløse sparede på kræfterne i det hårde terræn. Søndag venter det, der med overvejende sandsynlighed bliver det sidste cykelløb i hans liv med VM-trøjen på, og det danske powerhouse har meldt klart ud: Han går efter sejren på Champs Elysees!

Karakter: 5

Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Trek-Segafredo rider Mads Pedersen of Denmark in action. REUTERS/Stephane Mahe Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Trek-Segafredo rider Mads Pedersen of Denmark in action. REUTERS/Stephane Mahe Foto: STEPHANE MAHE



DET VAR FOR VILDT!

Vil du holde min cykel, for et drama!!! Den 21-årige slovener Tadej Pogacar kørte, som havde han en rasende bjerg-bjørn i baghjulet! Og han gjorde sgu det umulige - bid for bid åd han det forspring på 57 sekunder, som landsmanden og enkeltstartseksperten Primoz Roglic havde på forhånd. En vanvittig præstation, som går over som noget af det vildeste nogensinde i Tour-historien. Tadej i agt, cykelsporten har en ny superstjerne!

Foto: CHRISTOPHE ENA Vis mere Foto: CHRISTOPHE ENA



Historisk nedTour

Nej, nej, nej, nej, nej! Primoz Roglic kommer til at have mareridt om lørdag 19. September 2020 til den dag, han dør. Alt var linet op til, at den slovenske storfavorit skulle vinde løbet, inden han smed det hele på gulvet på den allersidste betydningsfulde etape. En historisk nedtur for Roglic og en Tour-nedsmeltning, vi aldrig nogensinde glemmer.

Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Foto: BENOIT TESSIER

Historisk tæt drama

Bjergkæde på bjergkæde på bjergkæde på bjergkæde. Dette års Tour de France har været det hårdeste i mands minde. Der var lagt op til, at stjernerne for alvor skulle blotte sig - at vi skulle tælle forskellene i timer frem for minutter. Men slovenernes vanvittige klasse har vist sig så identisk, at 2020-udgaven af Tour de France bliver en af historiens tætteste. Kun otte gange før har forskellen mellem nummer et og to være under et minut. I et vaskeægte drama af galaktiske dimensioner blev (hvis gutterne holder til Paris) Pogacar som slog Roglic med bare 59 sekunder!

Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Foto: STEPHANE MAHE

Så er den ged barberet

Man har til tider undret sig over, hvorfor den forpinte franske yndling Thibaut Pinot ikke bare sagde 'nok er nok' og trak sig. For Touren har budt på lussing efter lussing for det store franske klassementhåb, der grundet et styrt på første etape har tilbragt bjergetaperne i gruppettoen sammen med tunge sprintertyper. Men lørdag - på løbets næstsidste etape - skulle rytterne igennem Pinots hjemby, Meliséy - og der var kuldegysninger én masse, da han pløjede igennem det ellevilde menneskehav og kunne se sit navn (og hans kæledyr - geden Kim) skrevet hundredvis af gange på asfalten. Der forstod man godt, hvorfor han har nægtet at smide håndklædet i ringen!

Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Groupama-FDJ rider Thibaut Pinot of France finishes. Pool via REUTERS/Marco Bertorello Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 20 - Lure to La Planche des Belles Filles - France - September 19, 2020. Groupama-FDJ rider Thibaut Pinot of France finishes. Pool via REUTERS/Marco Bertorello Foto: MARCO BERTORELLO

Ingen corona-panik

Det er heldigt, at Tour de France slutter søndag. Løbet nyder en særstatus i Frankrig - et (politisk) prestigeprojekt midt i coronaens bølge to, som ikke kan aflyses, uden Frankrig taber ansigt. Men det er svært at forsvare, at tusinder af cykelfans møder på få kvadratkilometer på en snæver bjergkam - samme dag som smittetallet i Frankrig når et rekordhøjt tal på 13.000 og antallet af døde med covid-19 er det højeste i fire måneder. B.T.s udsendinge kunne ved selvsyn konstatere, at knap halvdelen havde mundbindet siddende på hagen eller armen, mens de råbte på rytterne. Det er uforsvarligt - og i mange andre lande var løbet nok aflyst for længst.