Omdøb Valby Bakke til Côte de Cort! Gør hans fødselsdag den 16. januar til national helligdag! Lad hans eminente overskæg blive mode hos alle danske mænd!

Bjerggeden fra Bornholm har gjort det – IGEN! Slukket sejrstørken og givet hele Danmark den etapesejr, vi hungrede så meget efter.

Det her er Magnus Corts Tour de France. Vi hylder dig!

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

SÅ TÆT VAR DET! Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere SÅ TÆT VAR DET! Foto: CHRISTIAN HARTMANN





Hvor var det FULD-STÆNDIG VANVITTIGT kørt af Magnus Cort, da bornholmeren – eller Kong-Corten, som han bliver kaldt – var den første til at ramme landingsbanen i Megève.

Cort lignede ellers en mand, der havde brug for en mellemlanding for at kunne tanke op, men EF-stjernen sled og led hele vejen op af den afsluttende stigning, hvor han på bedste sugekop-manér hang på med det yderste af neglene.

Men til aller-, aller-, allersidst – da resten af kongeriget havde opgivet håbet om en dansk etapesejr – fandt Cort de sidste dråber brændstof, inden han faldt om i en blanding af udmattelse og ekstase. Hvor fanden fandt han det sidste krudt henne?

Det var godt, han fik barberet de hår på benene på hviledagen. Det kan meget vel have gjort den afgørende forskel på dagens fænomenale afslutning fra danskeren, der var så tæt, at der skulle et målfoto til at afklare, om han eller Nick Schulz vandt etapen.

Man skal ikke fryde sig over andres ulykke. Og kender man bare lidt til bundhæderlige Jonas Vingegaard, så ved man, at han ikke kunne finde på det.

Men objektivt set er dagens coronatilfælde hos UAE godt nyt for danskeren. Tour de France 2022 handler ikke kun om at køre hurtigst. Det handler i højere grad om, at man skal holde coronasmitten fra døren.

Mens Tadej Pogacars mandskab dag for dag smuldrer, er alle otte mand på Jumbo-Visma lige så friske som de fisk, Jonas Vingegaard plejede at arbejde med på filetfabrikken i Hanstholm.

Nu venter de måske to hårdeste dage i Tour de France. Jonas Vingegaard skal selv afgøre det. Men han har fået en hjælpende hånd af en vatpind.

Magnus, vi ved snart ikke, hvad vi skal sige. Foto: ALEX BROADWAY / POOL Vis mere Magnus, vi ved snart ikke, hvad vi skal sige. Foto: ALEX BROADWAY / POOL

Han fik hele Danmark til at bryde ud i ren ekstase i vejkanten, da han kuppede bjergtrøjen på hjemlig jord. Men han var langtfra færdig!

Magnus Cort har ene mand sørget for den danske underholdning i årets Tour de France. Ganske enkelt pink power.

Tirsdag lignede han mange gange en flad fyr, der var fuldstændig færdig og brugt op, men så I hvad der skete, da han så målstregen på landingspladsen?

Fanden tog ved ham, de sidste kræfter blev presset ud i de brune ben, og så greb han nok engang den totale triumf! Det her er den vildeste start på en Grand Tour, en dansker har leveret. Magnus, du er en stjerne!

Tadej Pogacars holdkammerat George Bennett er udgået på grund af en positiv coronaprøve. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Tadej Pogacars holdkammerat George Bennett er udgået på grund af en positiv coronaprøve. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Som en ustoppelig oliekilde i de Forenede Arabiske Emirater flyder coronasmitten rundt i blodbanerne hos Tadej Pogacars UAE-mandskab. Det kan blive fatalt for manden i gult.

Lørdag var det farvel og tak til det norske kraftværk Vegard Stake Laengen, og tirsdag morgen – mens alt synede fryd og gammen, efter hele feltet havde leveret negative testresultater – slog lynet ned fra en klar himmel.



Tadej Pogacars vigtige bjerghjælper George Bennett er ude af Tour de France med corona, og også polakken Rafał Majka er inficeret. Han får dog – af mystiske grunde – lov at køre videre, da læger har vurderet, at hans risiko for at smitte andre er minimal. Men lur mig, om de fleste undgår at køre bag ham de kommende dag.

De nye coronatilfælde er en kæmpe knytnæve i hovedet på Tadej Pogacar. Han er ikke knockoutet, men det kan ske når som helst. Smitten er i lejren, og spørgsmålet er, om sloveneren kan styre udenom. Selv hvis han gør, er den dobbelte Tour-vinders mandskab nu så svækket, at Jumbo-Visma må blæse til angreb fra begyndelsen onsdag og torsdag.

En række aktivister spærrede vejen under 10. etape, hvilket neutraliserede etapen i en række minutter. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere En række aktivister spærrede vejen under 10. etape, hvilket neutraliserede etapen i en række minutter. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Røgbomber og klimaaktivister findes åbenbart alle vegne – også på tværs af en bjergvej i Tour de France.

På 10. etaper tilføjede ni personer endnu mere kaos og uforudsigelighed til årets løb, da de fik etapen neutraliseret i mere end ti minutter. Det så ikke ud til at genere den førende rytter på det tidspunkt, Alberto Bettiol, der let og elegant trillede uden om den rygende barrikade i en blød bue.

Overraskelsen var til gengæld stor i store dele af feltet og i pressecenteret, hvor forvirringen var total. I flere minutter fattede slet ingen, hvad der egentlig foregik. Situationen var nemlig klippet væk fra tv-billederne, mens ryttere og seere måtte væbne sig med tålmodighed.

Måske afspærringen var en demonstration mod Tourens noget alternative måde at transportere sine elbiler på.

Onsdag bliver en massiv styrkeprøve for Jonas Vingegaard – men måske især for hans konkurrenter.

For 11. etape kommer til at byde på en brutal afslutning, der for alvor kommer til at skille bukkene fra fårene. Col du Granon – som dagens sidste bjerg hedder – er på papiret den stigning, der passer vores danske klatrer allerbedst.

11,3 kilometer op mod himlen med 9,2 procent i gennemsnit skal helst bane vejen for, at Jonas Vingegaard snupper dyrebare sekunder i den blodige infight ham og Tadej Pogacar imellem. Onsdag giver svar. Og indtil i morgen aften skal vi bare fryde os over, at vi har den seneste etapevinder i Tour de France.

'Yes maaaaan. Fantaastisk'

Klippeøens stolthed ⁦@MagnusCort⁩ gør det IGEN !



Så imponerende pic.twitter.com/9iIYbu5FGT — Mads Lundby Hansen (@MLundbyHansen) July 12, 2022

1. Magnus Cort – EF Education Post

2. Nick Schulz – BikeExchange-Jayco st.

3. Luis Leon Sánchez – Bahrain Victorious +7'

4. Mateo Jorgensen – Movistar Team +8'

5. Dylan van Baarle – Ineos Grenadiers +10'

6. Georg Zimmermann – Intermarché-Wanty-Gobert +15'

7. Benjamin Thomas – Cofidis +18'

8. Andreas Leknessund – Team DSM +20'

9. Fred Wright – Bahrain Victorious +22'

10. Lennard Kämna – Bora-Hansgrohe st.