Tourens langfredag ventede længe med at finde fyrværkeriet frem.

Men på den sidste stigning blev lunten tændt, og så var der tjubang i klassementet.

Dagens store taber blev den forsvarende vinder, Egan Bernal, der ikke kunne følge med konkurrenter.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.





Vi har været fremme med den helt store lup og cykelpumpen for at tale én af de danske ryttere op som 'Dagens dansker'. Der var vitterligt intet tv-tid til nogen af vores drenge. Vi giver den til stakkels Niklas Eg, som for anden gang i årets Tour de France var nede og bide i asfalten. Det har i det hele taget været en hård debut for 'Egernet fra Kibæk', der også har kæmpet med formen – så derfor håber vi, at titlen som 'Dagens dansker' kan give lidt mod inden den sidste Tour-uge.

Karakter: 6

Prima Primoz!

Han ligner allerede en Tour-vinder. Han har det stærkeste hold og sandsynligvis også de stærkeste ben, slovenske Primoz Roglic. Den slovenske eks-skihopper var helt forberedt, da hans unge landsmand Tadej Pogacar forsøgte at bore en kniv i ryggen på ham på den sidste stigning. Helt ubesværet satte Roglic i stedet tempoet op – og det var kun Pogacar, der lige med nød og næppe kunne hænge på. Prima!



Hår(d) dag

Det kører ikke for Egan Bernal. Forleden diskede han op med Tour-feltets grimmeste frisure efter en mislykket selv-trimning, og i dag tabte han 37 sekunder til den slovenske dynamitduo Roglic og Pogacar. Det koster ham andenpladsen i det samlede klassement og løbets hvide trøje. Det gik altså bedre inden det nye hår.



Mange spildte højdemeter – øv

Dagens etape bød på flest højdemeter af alle årets Tour-etaper. Det inviterede til en dag med masser af ballade og drama fra første meter af. Men I guder, hvor blev der dog spildt mange dejlige stigningsprocenter. Først da favoritterne ramte dagens sidste syv kilometer, blev der åbnet op for godteposen. Må vi bede om lidt mere courage, tak?

Ikke skide godt, Egan

Egan Bernal er forsvarende Tour-vinder, og løbet betyder alt for Ineos Grenadiers – syv ud af de seneste otte udgaver er vundet af det britiske mandskab. Derfor tog man det som et udtryk for elendig form, da eksvinderen Geraint Thomas kort inden årets udgave blev vraget. I stedet er Carapaz og Sivakov de vigtigste hjælpere i bjergene. Men hov! I ly af Touren køres Tirreno-Adriatico, og her viste Thomas kongeform på løbets store etape, hvor han blev toer. Hvor er det dumt og ærgerligt, at den walisiske gentleman ikke får lov at stråle i dette års Tour de France. Både for seerne – men i endnu højere grad for Bernal. Skide dumt, Egan!

Les Misérables

Årets Tour har udviklet sig til en tragedie for de store franske cykelstjerner. Thibaut Pinot har ingen rolle i løbet på grund af sit tidlige styrt, og Alaphilippe har ikke længere formen til at være afgørende. Og i dag eksploderede de to franske klassementshåb Guillaume Martin (Cofidis) og Romain Bardet (AG2R) så på de afgørende sidste kilometer. De to lå før etapen på henholdsvis tredje -og fjerdepladsen, men efter etapen var begge gledet ud af top-10!