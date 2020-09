SUVERÆNE SØREN GJORDE DET!

Med et kirurgisk angreb kørte Søren Kragh Andersen sit livs afslutning og skrev sig ind i historiebøgerne.

Sagan, Van Aert, Alaphilippe kunne intet gøre - det blev en dansk triumf i Lyon.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Søren Kragh Andersen tørrede al modstand, da han trillede alene i mål i Lyon. Foto: CHRISTOPHE ENA





LÆNGE LEVE SØREN KRAGH ANDERSEN! Sunweb-danskeren leverede en sensationel indsats i afslutningen, da han snød alt og alle få kilometer før mål. Danskerens punch var finalen på en endnu en perfekt orkestreret Sunweb-offensiv, hvor danskeren var kronen på værket. Han havde diamanter i benene, og nøj, hvor var det fortjent. Endelig, endelig, endelig fik vi en dansk etapesejr til årets Tour de France! Tak, Kong Kragh!



Karakter: 10

Sådan giver B.T. karakterer - Tour de France 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du kører som en amatør på en havelåge

3 - Du skulle aldrig være udtaget til Touren

4 - Du har ikke niveau til mere end Team Easy On

5 - Var du overhovedet med i feltet i dag?

6 - Godkendt, men vi forventer mere af dig

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen i dag

9 - Glem Fuglen, Ørnen og Kyllingen - du er ny nationelhelt

10 - GENIALT! Den præstation husker vi stadig om 10 år





Michael Mørkøv har slået sit navn fast som verdens bedste lead out-mand i årets Tour de France, men i dag var 'Svanen fra Banen' ikke i sit es. Sam Bennett havde en skidt dag, men endnu værre så det ud for Mørkøv, der blev sat før sin makker i den grønne trøje. Kom igen, Mørkøv!



Suveræne Sunweb

De kom til Tour de France uden en kaptajn - uden et klassementhåb. Ingen regnede med dem. Alt det er glemt nu. Endnu en gang viste Sunweb-drengene klassen, som har gjort dem til årets oplevelse i Touren. Danske Søren Kragh Andersen skrev sig ind i historiebøgerne med sin sejr, Casper Pedersen kørte sig i top-5 - og i finalen stod der Sunweb over alt med angreb fra Marc Hirschi, Tiesj Benoot og altså til sidst Sir Søren Kragh Andersen. Det kan godt være, rejsebranchen er i knæ - men Sunweb er flyvende!



Loulou lagde sig ned

Løbets storfavorit og yndling Julian Alaphilippe er bare ikke det samme, som sidste år. Franskmanden, der tog Touren med storm i fjor med flere etapesejre og en gul trøje, ser ud til at være en anelse forpustet. I finalen prøvede han med et kontraangreb, der ikke lykkedes, og det er et meget godt billede på hans Tour. Mange forsøg, men mininal fortjeneste. Men okay, i dag kunne ingen måle sig med danske Kong Søren.



Et hæsblæsende drama!

Lyon agerede kulisse for en af de vildeste afslutninger i årets Tour de France. Under de døende kilometer angreb rytterne i flæng som en sherif, der skyder på det hele. Alt det flankeret af tusindvis af tilskuere langs vejen, der slet ikke overholdt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men til gengæld sørgede for et brag af en stemning. HEK-TISK!

Slaget om den grønne trøje

Et mesterværk. Intet mindre kan man sige om Bora Hansgrohes taktik til dagens etape, hvor man langsomt og smertefuldt kvalte og knuste Deuceuninck-Quick-Step og Sam Bennett i slaget om den grønne trøje. Løbets store batalje handler ikke om den gule trøje, men om den grønne. Kan man ikke vinde den på power og etaper, må man tage den på snilde. Bennett skal lide, hvis han skal hive pointrøjen hele vejen til Paris.

Peter Sagan og Bora kvalte Sam Bennett og Deceuninck-Quick-Step. Foto: BENOIT TESSIER

Er der en pandemi til stede?

Corona-bølgen skyller ind over Frankrig i hidtil uset omfang. Rød alarm - trist rekord i smittetilfælde, Grand Colombier er lukket søndag og over alt er der lokale nedlukninger. MEN åbenbart ikke i Lyon? B.T.s gule bil pløjede sig igennem Tour-ruten, og særligt i de sidste 10 kilometer var der så mange mennesker på gaden, at man nærmest fik den idé, at der var en revolution i gang. Værre er det, at mange fortsat glemmer mundbindet. Stram op, Frankrig - tager jer sammen! Vi vil gerne hele vejen til Paris!