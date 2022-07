Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Knib mig i armen og sig, at det her ikke bare er en drøm!

Det kan kun være et spørgsmål om tid, før vi får filmen 'Sommeren 2022' om den vildeste danske Tour de France-nogensinde.

Han har stået i skyggen af Vingegaards vanvid og Corts cool kørsel, men Nobody Puts Mads P in a Corner! TRE (!!!) danske-etapesejre.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Vi kan ikke få nok af danske jubelbilleder. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Vi kan ikke få nok af danske jubelbilleder. Foto: GONZALO FUENTES





Det her er jo den vildeste Tour i mands minde.

Der vil altid være lidt konkurrence om at være dagens dansker, når vi har et rødbedepas i gul trøje - men når man fræser fra feltet og snupper etapesejren på den måde, så er der ingen tvivl.

Mads Pedersen var dagens mand i rødt og hvidt, og sikke et voldsomt cykelløb, han kørte. Han var dagens første til at køre fra feltet, og siden oksede han derudaf i en stil, der ikke efterlod nogen tvivl om, at han var der for at vinde.

Det gjorde han på strålende vis, da han satte ryttere som Küng og Ganna, inden han eksploderede over målstregen i Saint-Etienne til en af karrierens største sejre - det er nemlig den tidligere verdensmesters første etapesejr i en grand tour!

Ham dér slår man ikke. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Ham dér slår man ikke. Foto: THOMAS SAMSON

Det blev en stille dag på det rullende kontor for vor gulklædte dansker. Og nej, hvor klæder den trøje bare Vingegaard, som vi for første gang fik lov at nyde på en flad etape iført den ikoniske trikot.

Danskeren blev ført igennem den relativt flade etape til Saint-Étienne på en sofacykel af feltet og holdet Jumbo-Visma, uden at etapen tærede på hverken hans eller holdkammeraternes kræfter.

En perfekt dag for Vingegaard, der både kunne slikke lidt sol og endda glæde sig over udsigten om, at endnu en af hans landsmænd plantede dannebrog først ved målstregen.

Vi har en dansker i gult efter 13 etaper i Tour de France. Vi er næsten 2/3 henne i løbet, og Jonas Vingegaard har leveret noget, ingen førhen har gjort. Aldrig har Tadej Pogacar mødt en modstander som Glyngøres største stjerne, der lige nu har det klare overtag i den interne dyst mod den dobbelte Tour-vinder.

Mads Pedersen drømte om gult på enkeltstarten i København.

Men hans udtalte ambition blev skyllet væk af den silende regn på vejene i vores hovedstad, og senere fulgte dage, der ikke var nemme for danskeren.

Han forsøgte igen og igen. Han blev småsyg og fik prædikatet 'flop' af Frankrigs største sportsavis L'Équipe efter en uges løb. Men nu kan han grine hånligt og skylle kritikken væk i champagne.

Nu er Danmark den mest vindende nation i dette års Tour de France med tre etapesejre foran lande som Belgien og Holland. Hvornår stopper den vanvittige danskerfest??!!?!

Caleb Ewan ville formentlig ønske, at han havde taget ferie i stedet for at køre Tour de France.

På de franske landeveje får han samme vejr som på drømmeferien sydpå, men det er også det eneste, den australske supersprinter kan glæde sig over.

Indtil videre har Ewan - der tidligere har vundet fem etaper i Tour de France - lidt og kæmpet nærmest uafbrudt under Frankrigs bagende sol i et ægte mareridt.

Manden plejer at abonnere på sejre og podieplaceringer, men de seneste uger har det i stedet været skuffelser og sorte skyer. Så lyder en all-inclusive-ferie til Alanya alligevel bedre.

Caleb Ewan befinder sig midt i et mareridt. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Caleb Ewan befinder sig midt i et mareridt. Foto: THOMAS SAMSON

Tour de France er et fransk cykelløb - men lige nu er det fuldstændig ejet af danskerne!

Det cementerer Mads Pedersens sejr på fredagens 13. etape fuldstændig. Hans sejr var den tredje danske indenfor bare fire etaper - og det er lige så mange Tour de France-sejre, som Danmark havde hentet siden Nicki Sørensens etapesejr i 2009 inden dette års Tour.

Først var det Magnus Cort, der kastede cyklen over målstregen på 10. etape, inden Jonas Vingegaard satte alle til vægs, tog sejren på 11. etape og iførte sig den gule trøje, der vel er den største markering af, hvordan Danmark har taget ejerskab over det her løb, som startede med en cykelfest i København.

Hvis vi absolut skal bytte, så kan I godt få PostDanmark Rundt, Frankrig!

Godt vi ikke har været en tur hos lægen i denne her uge.

Vores danskere har nemlig sørget for forhøjet blodtryk med to etapesejre og verdensklassepræstationer, men formentlig kan vi tage os en tiltrængt slapper og en dyb indånding de kommende dage. Eller vent.

De danske helte viser så fremragende form, at det godt kan blive til endnu en etapesejr i weekenden.

For Jonas Vingegaard kan vi dog næsten garantere, at lørdag og søndag bliver mindre stressende end de forgangne dage. Den gule trøje - nøj, hvor vi elsker at skrive det - skal dog være vågen på den rå og brutale afslutning ved lørdagens etape, der godt nok kun er tre kilometer. Til gengæld er den stejl som bare fanden.

1. Mads Pedersen -Trek-Segafredo

2. Fred Wright - Bahrain Victorious st.

3. Hugo Houle - Israel-Premier Tech st.

4. Stefan Küng - Groupama-FDJ +30'

5. Matteo Jorgenson - Movistar Team st.

6. Filippo Ganna - Ineos Grenadiers +32'

7. Wout van Aert - Team Jumbo-Visma +5:45'

8. Florian Sénéchal - Quick-Step-Alpha-Vinyl st.

9. Luca Mozzato - B&B Hotels st.

10. Andrea Pasqualon – Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux st.