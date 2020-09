Endelig kom vi til Pyrenæerne - og ENDELIG fik vi vores favoritbrag

Franske Nans Peters vandt etapen - men det var Tadej Pogacar, der stjal billedet med imponerende kørsel, og den unge slovener ligner en mand med drømme om Tour-sejr. Til gengæld eksploderede den franske hjemmebane-yndling Thibaut Pinot FULDSTÆNDIG!

Også danskerne rørte på sig i dag, da både Michael Mørkøv og Søren Kragh Andersen var med i dagens store udbrud.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte:





Rulle-Kraghen kaster ikke håndlædet i ringen! I otte dage virkede det, som om den 26-årige Sunweb-rytter havde iført sig en usynlighedskappe fra Harry Potter-filmene, men den fik fynboen så sandelig smidt lørdag. Søren Kragh Andersen kæmpede bravt i dagens store udbrud, hvor det desværre ikke blev til en etapesejr. Men Kragh fik kippet flot med Dannebrog ovenpå sløve danskerdage - Bedst symboliseret ved fredag, hvor Søren Kragh endte... sidst!

Karakter: 8

Poga-star!

Zabava. Det betyder 'fest' på slovensk, og det må være lige præcis det, der foregår i den normalt så ligegyldige cykelnation. Vi troede, det var sloveneren Roglic, der i skulle hyldes i dag, men stjerneskuddet Tadej Pogačar viste sig i dag som favoritternes farligste mand. Fredag tabte han halvandet minut efter en defekt, men den 21-årige UAE-rytter viste mod, vilje og styrke med sit effektive angreb, der bragte ham tilbage i spil i kampen om den samlede sejr

epa08648691 Danish rider Soren Kragh Andersen (R) of Team Sunweb in action with the break away group during the eighth stage of the Tour de France over 141km from Cazeres sur Garonne to Loudenvielle, France, 05 September 2020. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: christophe petit tesson Vis mere epa08648691 Danish rider Soren Kragh Andersen (R) of Team Sunweb in action with the break away group during the eighth stage of the Tour de France over 141km from Cazeres sur Garonne to Loudenvielle, France, 05 September 2020. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: christophe petit tesson



Riis-stjerne udgår

'KLASK,' sagde det, da Bjarne Riis og NTT Pro Cycling så ham svinge ind til siden. For holdets største håb for en etapesejr Giacomo Nizzolo udgik under dagens Tour de France-etape. Den italienske sprinter, som ellers viste storform forud for Touren, trak sig grundet knæproblemer. Nu lugter det af, at Bjarne skal diske op med en helt særlig genistreg, hvis NTT ikke skal forlade løbet tomhændet.



Franske favoritter falder i flæng

Frankrig har ventet på en Tour de France-sejr i 35 år, siden Hinault stod øverst på skamlen. Lørdagens etape viste, at baguette-folket formentlig skal vente minimum et minut mere. For de franske klassementsfolk faldt som fluer, og hverken Alaphilippe eller Pinot kunne følge med favoritterne. Værst gik det ud over Pinot, der tabte mere end 10 minutter til de andre favoritter. Affreux! Dog kan franske cykelfans glæde sig over, at Romain Bardet så bedre ud end i flere år - samt den franske etapesejr selvfølgelig!

Bernal er der ikke ... endnu

Lige nu og her lugter det altså ikke af et Tour-titelforsvar. Den forsvarende mester, Egan Bernal, ser ikke ud til at have samme ben som sidste sommer. I dag måtte han konstant parere konkurrenternes angreb - og han lignede flere gange en mand på randen af et kollaps. Touren er selvfølgelig stadig lang, og Bernal har historik for at være stærk i Tourens anden halvleg. Han må satse på, at den historik ikke svigter.

Lille-Q viste tænder

Man havde efterhånden opgivet det projekt, der hedder 'Nairo Quintana og Tour de France'. Men på vej op ad Col de Peyresourde genfandt man troen på projektet. For i Arkea Samsic-trøjen ser Lille-Q langt mere sprudlende ud, end man så ham i de sidste år af Movistar-tiden. Han pressede på - og overstrålede i den grad landsmanden og den forsvarende mester, Egan Bernal.