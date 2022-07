Lyt til artiklen

Hold nu op for en eksplosion sidst på tirsdagens etape. Bedst, som man bevægede sig hen imod en søvndyssende dag, eksploderede det hele på sidste stigning, hvor Jonas Vingegaard fik en hovedrolle.

Inden da var det den danske rockstar Magnus Cort, der igen stjal al rampelyset, da han støvsugede områdets knolde for bjergpoint. Så mange, at manden på den lyserøde cykel iført polkaprikker slog rekorder.

Wout van Aert vandt etapen efter en magtdemonstration under et planlagt vanvidsangreb, hvor Jonas Vingegaard igen var holdkammeraten og medkaptajnen Primoz Roglic overlegen. Danskeren tog dyrebare point i det interne holdherarki. Jumbo, I skal satse på Jonas!

Læs B.T.s dom over Tour-danskerne her:

Magnus Cort fik selskab i udbruddet tirsdag. Franske Anthony Perez kørte med. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Magnus Cort fik selskab i udbruddet tirsdag. Franske Anthony Perez kørte med. Foto: THOMAS SAMSON





Man må tænke, at Magnus Cort har sovet rigtig godt i nat og har ramt nogle gode hoteller siden begyndelsen af Tour de France.

For siden starten på løbet har bornholmeren været decideret ustyrlig. Han er her, dér og alle vegne, har gjort lige hvad der passer ham, og præcis som de foregående dage har Magnus Cort udbygget sin føring i bjergkonkurrencen, næsten snuppet alle bjergpoint og været dagens mest iøjnefaldende mand.

Danskeren får alle stigninger til at se Corte ud, og den 29-årige EF-rytter skrev endda historie på tirsdagens etape i Tour de France. Aldrig nogensinde før har den samme rytter først passeret de første 11 stigninger i løbet. Det er tre mere end nogen andre.

Historieskrivningen fortsætter.

Til syvende og sidst blev det ikke en dag, som gjorde nogen forskel for Jonas Vingegaard i klassementet.

Ikke desto mindre viste den 25-årige gut fra Glyngøre for alvor tænder, da han medvirkede til at få feltet til at eksplodere fuldstændig med få kilometer til mål. Det kan du læse mere om i Dagens 'Op-Tour,' og denne her etape kan blive helt afgørende for Vingegaard internt på sit hold.

I Danmark led Vingegaard ikke den store fysiske overlast, til gengæld var opmærksomheden monumental. Det er egentlig meget betryggende, at sallingboen nu har haft to rolige dage til at forberede sig på, at Tour de France for alvor begynder.

Det bliver der brug for på onsdagens vilde brostensetape, hvor Jonas Vingegaard i et terræn, der langtfra er hans favorit, skal undgå at tabe dyrebare sekunder.

Jonas Vingegaard sendt et stærkt signal til Primoz Roglic tirsdag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard sendt et stærkt signal til Primoz Roglic tirsdag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT





Han kan alt. Simpelthen alt.

I et nøje orkestreret angreb på den afgørende stigning sidst på etapen var den klejne dansker med til at smadre feltet i tusind stumper. Ingen kunne følge Wout van Aert, men kun to kunne bide skeer med ham et godt stykke hen ad vejen. Jonas Vingegaard og Adam Yates fra Ineos.

Under det storslåede angreb satte Jonas Vingegaard Tadej Pogacar, men også sin medkaptajn (og store rival), Primoz Roglic. Den unge dansker viste igen, hvad det har lugtet af siden Dauphiné. Lige nu er manden fra Glyngøre sin slovenske holdkammerat overlegen.

Først sled Roglic med at følge med ham op ad bakken i det franske opvarmningsløb. Dernæst var Vingegaard hurtigst på Tourens første enkeltstart, og tirsdag kørte han fra Primoz Roglic på vej op ad Côte du Cap Blanc-Nez. Jumbo, der er ingen tvivl: I skal satse på Jonas!

Inden etapen kom Mads Pedersen med en opsigtsvækkende udmelding.

Den bramfri dansker fastslog, at ambitionen var at splitte feltet ad inden mål, så han kunne skille sig af med nogle af de 'tunge drenge' Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen og de øvrige supersprintere. Trek-rytterens ønske blev opfyldt - men ikke til hans egen fordel.

I stedet blev Mads Pedersen fanget i en fælde på dagens sidste stigning, hvor Jumbo-Visma og Ineos-drengene smadrede feltet fuldstændig i et vanvittigt fyrværkeri, der sendte Wout van Aert alene ud i front.

Undervejs sad belgieren og Jonas Vingegaard i en tremandsgruppe, der havde sat Vingegaards medkaptajn og rival Primoz Roglic, men desværre for danskeren faldt han tilbage til sloveneren. Vingegaard sendte dog et enormt signal om, at han er i storform.

Tirsdag duftede Tour de France stadig lidt af Danmark, da den første etape efter starten i vores nordlige land skulle køres. Men det var af de helt forkerte grunde.

For inden feltet blev sendt ud på de 171 kilometer mellem Dunkerque og Calais, markerede verdens største cykelløb den frygtelige hændelse, der ramte Danmark og Field's søndag aften.

Her blev tre dræbt og flere såret under et brutalt skyderi, og tirsdag leverede ryttere og publikum et minuts bifald til ære for ofrene. En flot og rørende gestus. En skarp kontrast til de ekstatiske tilstande, de tre første etaper skabte på de danske landeveje.

Nu sidder man tilbage med en mærkelig fornemmelse i maven af, at hele den danske folkefest fik et tragisk punktum.

De danske ryttere startede på forreste linje ved fjerde etape, hvor rytterne mindedes ofrene fra Field's. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere De danske ryttere startede på forreste linje ved fjerde etape, hvor rytterne mindedes ofrene fra Field's. Foto: GONZALO FUENTES

Magnus Corts vanvidsmission lykkedes. Danskeren har skrevet sig ind i historiebøgerne ved at støvsuge samtlige bjergpoint på de første 11 stigninger i en udgave af Tour de France, og det betyder nu, at han kan holde på polkaprikkerne længere, end vi turdet håbe på.

Feltets flotteste overskæg har nu slået fast, at ingen kan stjæle den ikoniske trikot fra ham før på lørdag. Og det er det absolut tidligste scenario.

For med 11 point kan ingen nå at hente Cort onsdag og torsdag, hvor der kun køres om fem point i alt. Fredag skal der derimod køres om 14 point, og det kan betyde, at Cort har mistet trøjen på lørdag. Men det er langtfra sikkert.

Cort har henrykt, slået rekorder på landevejen og får nu også sat en tyk streg under, at han nærmest har ejet løbet, inden det i morgen gælder Tour de France-udgaven af 'En forårsdag i helvede,' mægtige Paris-Roubaix, hvor rytterne skal ud på et brostenseventyr. Næppe Cort-terræn.

1. Wout van Aert – Team Jumbo-Visma

2. Jasper Philipsen - Alpecin-Deceuninck

3. Christophe Laporte - Team Jumbo-Visma

4. Alexander Kristoff - Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

5. Peter Sagan - TotalEnergies

6. Luca Mozzato - B&B Hotels-KTM

7. Danny Van Poppel - Bora-Hansgrohe

8. Hugo Hofstetter - Team Arkéa Samsic

9. Michael Matthews - Team BikeExchange-Jayco

10. Benjamin Thomas - Cofidis