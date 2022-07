Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er en uvirkelig dag for dansk cykelsport.

Efter en fuldstændig episk, skør og vanvittig etape leverede Jonas Vingegaard en af dansk cykelhistories smukkeste fortællinger, da han satte samtlige konkurrenter på plads og snuppede etapesejr og gul førertrøje. Den er god nok.

Tadej Pogacar smeltede fuldstændig sammen på den sidste stigning efter talrige angreb fra Vingegaard og kom i mål næsten tre minutter efter danskeren.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:





Det her var et magnifique svendestykke. En slags gentagelse af det, der skete sidste år, hvor Vingegaard som den eneste under Touren fik sat Tadej Pogacar. Men i år smadrede han ham fuldstændig.

I 2021 blev Jonas Vingegaard hentet igen på Mont Ventoux-etapen. Det var der ikke noget af onsdag.

Den klejne dansker skrev cykelhistorie – CYKELHISTORIE – da han fik Tadej Pogacar til at ligne undertegnede på en brugt DBA-cykel på Nørrebrogade. På Col du Granon satte Vingegaard et vanvittigt dødsstød ind på den slovenske stjerne, der har virket usårlig i årevis.

Jonas Vingegaard fik ikke kun stukket kniven ind i et åbent kødsår. Han fløj direkte op til sin karrieres største sejr, da han snuppede etapen. Og tilmed den gule trøje. Den 26-årige dansker jublede ikke engang, da han passerede målstregen. Undskyld vores franske – men hold nu kæft, hvor var det køligt.

Jonas, du har sendt Danmark i ekstase.

For en drøm gik i opfyldelse både for dig, mig, men også for en hel cykelnation, da du gjorde mere, end hvad vi alle troede var realistisk.

Kuldegysningerne kommer bare ved tanken om, at du nu krones som Tourens foreløbige konge og iføres den mytiske gule førertrøje. Som den første dansker i 15 år.

Vi er målløse. Du gjorde det, vi troede var umuligt.

En dansker fører Tour de France med mere end to minutter ned til nærmeste efterfølger.

Det føles næsten forkert, som når man skal indrømme en pinlig, guilty pleasure, at skrive ovenstående sætning. Fordi det virker til at være for godt til at være sandt.

Jonas Vingegaard chokerede verden onsdag, da han tævede resten af konkurrenterne. Ikke nok med, at han tog oceaner af tid fra sine rivaler, så vandt han – undskyld mig – kraftedeme også sin første Tour de France etape og snuppede den gule trøje som et smukt bær på toppen af en kage.

Det havde i forvejen været en sensation at sætte Tadej Pogacar. At han så gør det, vinder etapen, ifører sig en gul trøje og tager næsten tre minutter på den slovenske superstar er eventyrligt, fabelagtigt og utroligt. Det her er verdens største cykelløb, mine damer og herrer!

Tadej Pogacar vågnede op til et mareridt tirsdag morgen, da endnu en af hans hjælperyttere udgik på grund af en positiv coronatest. Men det var ingenting sammenlignet med det, onsdagen bød verdensstjernen.

Som en slovensk kampvogn så Tadej Pogacar ud til at afværge alt fra Jumbo-Visma, der gik ind til etapen med en storslået plan om at angribe den gule trøje fra alle sider.

Det viste sig dog, at selv en slovensk kampvogn ikke kan afværge danske missiler i hobetal, og den dobbelte Tour-vinder gennemgik en historisk nedsmeltning, som han ikke har oplevet det før.

Aldrig tidligere har vi set ham såret, smadret og besejret, som han var i dag. Denne her dag glemmer han aldrig.

Jonas Vingegaard (bagerst) og Primoz Roglic (midten) indledte et storslået angreb på den gule trøje. Men Roglic knækkede før Pogacar. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Jonas Vingegaard (bagerst) og Primoz Roglic (midten) indledte et storslået angreb på den gule trøje. Men Roglic knækkede før Pogacar. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Wauw for et episk slag, vi var vidne til denne onsdag.

Allerede 50 kilometer fra mål havde favoritterne leveret et blodbad uden lige på Col du Galibier, som kostede flere klassementryttere livet. En del fik hægtet sig på igen på en efterfølgende nedkørsel. Men alle kunne se, at de levede på kunstigt åndedræt.

En kedelig tendens i nyere tid har længe været, at favoritterne først åbnede for sluserne kort før mål. Men det var der altså ikke noget af på 11. etape.

Der udspillede sig et fuldstændig fantastisk cykelløb af mindeværdige dimensioner. Og mon ikke Jonas Vingegaard får et lille smil på, når han engang i fremtiden sidder og bladrer i mormors scrapbog.

Vi skal ikke hjem – Vi skal videre! Det føles som en evighed siden, at Touren begyndte i København, men der resterer altså stadig halvanden bjergkæde, hvor Jonas Vingegaard pludselig skal prøve noget nyt – at forsvare sig fra attentater på førertrøjen.

Onsdag var måske kongeetapen – med vanvittige Col du Granon – men festen fortsætter i eg endnu højere gear torsdag, hvor de legendariske hårnålesving på Alpe d'Huez venter.

En etape med endnu flere højdemeter, end tilfældet var torsdag, og hvor tusinder af danskere ventes at bakke guttermanden fra Glyngøre op. På en etape, hvor han kører i den gule trøje.

Det begynder at tage form, og smag på denne her sætning. En dansker er nu favorit til at vinde Tour de France!

1. Jonas Vingegaard - Team Jumbo-Visma

2. Nairo Quintana - Team Arkéa Samsic

3. Romain Bardet - Team DSM

4. Geraint Thomas - Ineos Grenadiers

5. David Gaudu - Groupama-FDJ

6. Adam Yates - Ineos Grenadiers

7. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates

8. Aleksey Lutsenko - Astana

9. Steven Kruijswijk - Team Jumbo-Visma

10. Warren Barguil - Team Arkéa Samsic