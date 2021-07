Knib mig lige i armen og fortæl, at det her ikke bare er en dejlig drøm.

En dansk Tour-debutant på 24 år på podiet i Paris! Fire danskere i top-10 på den sidste enkeltstart!

Find champagnen frem, sæt dig ud i den lune sommeraften og send en venlig hilsen til de fantastiske danske gutter i Frankrig. Det her skal nydes.

Det kan godt være, at kampvognen fra Kolding var skuffet. At han ikke kan 'lide at tabe'. At han 'ikke kører for at komme i top 10', som han forklarede på tv. Men virkeligheden er, at Kasper Asgreen kørte en monster-enkeltstart på den næstsidste etape af årets Tour de France. Tempomonsteret blev nummer to på etapen efter Wout van Aert, og selvom sejren glippede, tegner det rigtig, rigtig godt for OL-enkeltstarten om ti dage. Her er det nemlig Asgreen, der skal jagte danske medaljer i disciplinen.

Kasper Asgreen leverede en monster-enkeltstart. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Kasper Asgreen leverede en monster-enkeltstart. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO



Du er vidunderlig

​Bedst som man tror, det ikke kan blive vildere, stikker Jonas Vingegaard næsen frem og chokerer os på ny. Spænding om andenpladsen på podiet? Glem det. Aflivet af Vingegaard fra første pedaltråd. Den 24-årige dansker leverede sit livs enkeltstart og satte både Tadej Pogacar og Richard Carapaz på plads. Gulddrengen fra Glyngøre var endda tæt på at indhente ecuadorianeren. Det står efterhånden klart for os, at Jonas Vingegaard er det største danske cykeltalent nogensinde. Det er simpelthen ikke fair, at vi skal vente et helt år på at opleve hans mirakuløse kørsel på Frankrigs stejleste bjerge. Hans præstation i årets Tour de France har været som et eventyr på 20 kapitler, og søndag skal det skrives færdig på verdens smukkeste allé i Paris. Vi glæder os allerede til fortsættelsen. Vingegaard, du er vidunderlig!

Det her er en fantastisk cykelrytter! Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Det her er en fantastisk cykelrytter! Foto: STEPHANE MAHE



Küng i krise

Som oftest er Kong Küng urørlig på en enkeltstart. Under Tour de France har den schweiziske tempospecialist dog set sejren smuldre på begge tidskørsler. Først blev han nummer to efter Tadej Pogacar, og lørdag rakte det ikke til mere end en fjerdeplads. Ikke i sig selv dårlige resultater for Küng, men skuffende for en mand, der kørte efter sejren. Nu kommer Groupama FDJs europamester ud af Touren med et stort, fedt nul i etapesejr-bogen, og han må være slemt skuffet.

Stefan Küng må være skuffet over, at etapesejren igen glippede. Foto: Tim van Wichelen / POOL Vis mere Stefan Küng må være skuffet over, at etapesejren igen glippede. Foto: Tim van Wichelen / POOL



Mystik om suspekte lyde

»Der er en underlig lyd. Jeg kan høre det, når vi kører. Det kommer fra baghjulene. En underlig, metallisk lyd, der lyder som en dårligt justeret kæde. Det er noget, jeg ikke har hørt tidligere.« Sådan lyder udmeldingen fra en af tre anonyme ryttere om nogle mystiske lyde i feltet, der kædes sammen med motordoping. Et af de indblandede hold er Pogacars UAE-Team Emirates, men sloveneren har fejet alle antydninger af vejen. Hvis der ærligt var en motor i slovenerens cykel, var det i hvert fald en dårlig en af slagsen lørdag. For første gang kørte Pogacar nemlig en Tour de France-enkeltstart uden at vinde den.

Tadej Pogacar vandt ikke lørdagens enkeltstart. Til gengæld er Tour de France-sejren slået godt og grundigt fast. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Tadej Pogacar vandt ikke lørdagens enkeltstart. Til gengæld er Tour de France-sejren slået godt og grundigt fast. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Mavesure Mark

Mark Cavendish er en mand, der er i sine følelsers vold. Konstant. Det er befriende at opleve, hvordan han lader tårerne flyde, både når han vinder og taber. Men det kan også blive for meget... Fredag og lørdag spredte en video sig på sociale medier, hvor Cavendish ligner en forkælet møgunge, der smider med sit legetøjet på værelset. En mekaniker fra Deceuninck-Quick-Step-holdet måtte stå model til den barnlige vrede, da der var et eller andet på Cavendishs cykel, som ikke fungerede ordentligt. Efterfølgende har manden i den grønne trøje beklaget optrinet på Instagram: 'Jeg skulle ikke have reageret, som jeg gjorde, og jeg skulle ikke have gjort det så offentligt.'

Øv, øv, øv

Mandag hopper Jonas Vingegaard på et fly nordpå, men det er altså i den helt forkerte retning. Lige så fuldstændig fantastisk, det er at se Jonas Vingegaard brillere til Tour de France, lige så stor en skam er det, at vidunderbarnet fra Glyngøre ikke er en del af det danske OL-hold. Vanvittige Vingegaard ville med sin nuværende kanonform være en oplagt medaljekandidat til både linjeløbet og enkeltstarten. Desværre valgte han allerede i maj at takke nej til en plads på OL-holdet. Det er en kæmpe skam for Danmark. Men det må da kunne laves om?! Flyv til Tokyo og hent guldet, Jonas!



1. Wout van Aert – Team Jumbo-Visma

2. Kasper Asgreen – Deceuninck-Quick-Step + 0:21''

3. Jonas Vingegaard – Team Jumbo-Visma + 0:32''

4. Stefan Küng – Groupama-FDJ + 0:38''

5. Stefan Bissegger – EF Education-Nippo + 0:44''

6. Mattia Cattaneo – Deceuninck-Quick-Step + 0:49''

7. Mikkel Bjerg – UAE-Team Emirates + 0:52''

8. Tadej Pogacar – UAE-Team Emirates + 0:57''

9. Magnus Cort – EF Education-Nippo + 1:00''

10. Dylan van Baarle – Ineos Grenadiers + 1:21''