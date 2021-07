Tourens højeste punkt blev ikke Tourens højdepunkt, for selvom Tadej Pogacar flere gange blev angrebet, kom den store udskilning blandt favoritterne aldrig på søndagens bjergetape til Andorra.

Igen var det vidunderbarnet Jonas Vingegaard, der først forsøgte at ryste manden i den gule trøje. Hans tonstunge tråd sendte rystelser gennem favoritfeltet, men knækkede ikke Pogacar.

Med en spøjs og ufattelig risikabel strategi, hvor kaptajn Vingegaard blev efterladet mutters alene, lykkedes det igen Team Jumbo-Visma at snuppe etapesejren.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop og de 3 ting, vi lærte.



Vidunderlige Vingegaard

Den er efterhånden ved at sive ind: Danmark har en af verdens allerbedste cykelryttere. Jonas Vingegaard måtte klare den på egen hånd – akkurat som når han i regn og rusk triller ud på soloridt fra hjemmet i Glyngøre. Det er han heldigvis vant til. Og god til. Jumbo-Vismas bizarre strategi vender vi tilbage til, så lad os i stedet koncentrere os om vanvittige Vingegaard, som igen viste, at han er manden, Tadej Pogacar skal frygte i årets Tour de France. På Col de Beixalis forsøgte han flere gange at sætte kniven ind, men ikke dybt nok. Det skabte øjeblikkelig splittelse blandt favoritterne, men kort efter var der samling igen. Ingen kunne gøre forskellen i dag – løbet blev simpelthen ikke hårdt nok, men Vingegaard ligner en mand, der har mere at skyde med i Tourens sidste uge – og han er igen på podiet!

Der var ikke meget hjælp til Jonas Vingegaard på dagens etape. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Der var ikke meget hjælp til Jonas Vingegaard på dagens etape. Foto: STEPHANE MAHE



Re-Sepp-ten på sejr

Indrømmet – jeg har svært ved at forstå Team Jumbo-Vismas strategi på dagens voldsomme bjergetape, men vinderen har vel altid ret. Charmetrolden Sepp Kuss fra Colorado brød den ti år lange amerikanske sejrstørke og fortjener i hvert fald roser en masse! På Col de Beixalis fandt han de bjergben frem, som ellers har været svære at finde, når han skulle hjælpe Jonas Vingegaard. What a ride!

Sepp Kuss i stor triumf på 15. etape af Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Sepp Kuss i stor triumf på 15. etape af Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ



Jumboholdet Visma

Hvad har de gang i? Da Jonas Vingegaard krydsede målstregen, jublede han over holdkammeraten og vennen Sepp Kuss' sejr. Men når danskeren lægger sig på puden i aften, må der alligevel snige sig nogle bekymringer ind. For er opbakningen god nok? Jumbo-Visma satsede ALT og sendte tre mand afsted i dagens udbrud. Tilbage blandt favoritterne sad Jonas Vingegaard med en halvsløj hjælper i form af Mike Teunissen. En defekt på det forkerte tidspunkt kunne have slukket drømmen om en dansk podieplads. Efter etapen forklarede Vingegaard selv, at etapen ikke havde været hård nok til at gøre en forskel på den sidste stigning. Hvis de tre lykkeriddere i front i stedet havde koncentreret sig om at kværne et dødstempo i favoritfeltet, kunne det måske have katapulteret Jonas Vingegaard afsted i et angreb på den gule trøje. Det virker stadig – underligt nok – som om den sportslige ledelse på Jumbo-Visma ikke ser Vingegaard som en suveræn kaptajn og førsteudfordrer til den gule trøje.

Wout Poels og Wout van Aert i kamp om bjergpoint. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Wout Poels og Wout van Aert i kamp om bjergpoint. Foto: STEPHANE MAHE

Superhelten Martin

Der skal ikke mere end et lucky punch til at antænde den franske Tour-fanatisme. Lørdag kørte Guillaume Martin sig frem på andenpladsen i klassementet efter at have været en del af det store udbrud, og søndag kunne man nærmest ikke køre på en fransk Tour-landevej uden at se et skilt eller flag, der hyldede den klejne hjemmebanefavorit. Med næb og kløer forsøgte Guillaume Martin at forsvare sin podieplacering – så presset at han ikke engang havde tid til at lukke sin trøje på nedkørslen fra Port d'Envalira, så han lignede en anden kappeklædt superhelt. Superkræfterne var der dog ikke i dag, men tak for kampen!

Guillaume Martin kunne ikke holde fast i sin podieplacering. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Guillaume Martin kunne ikke holde fast i sin podieplacering. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Bjergdans om polkaprikkerne

Genopstandne Mark Cavendish er stukket i af konkurrencen om pointtrøjen, og Tadej Pogacar har aflivet det meste spænding i klassementet. Heldigvis har vi stadig prikkerne! En drabelig dyst om den ikoniske bjergtrøje stod på dagen igennem. Wout Poels, Michael Woods, Wout Van Aert og Nairo Quintana spiller hovedrollerne i løbet i løbet. Gigantiske navne, som i den sidste uge vil forsøge at pille prikkerne af hinanden. Det bliver en pivfræk polkafest, og vi er alle inviteret til at se på.

Wout Poels fører an i en tæt kamp om bjergtrøjen. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Wout Poels fører an i en tæt kamp om bjergtrøjen. Foto: STEPHANE MAHE

Tremands Tour-tango

Da Arkéa Samsics cykelhær ramte Brest sidst i juni, var otte krigere klar til at kæmpe på de franske landeveje. Men i det lange Risk-spil, som Touren nu engang er, har det franske cykelhold mistet en del tropper. Truppen er smeltet fra otte til tre, og nu skal colombianske Nairo Quintana, franske Élie Gesbert og britiske Connor Swift sørge for Arkéas tremands-Tour-tango i løbets afgørende uge. Det sker, efter holdets sprinter Nacer Bouhanni måtte stå af cyklen søndag. Der må være meget god plads i holdbussen!

Sådan så Arkéa-Samsic-holdet ud ved Tourens start. Nu har de fleste af dem vinket farvel til Tour de France, og holdet er kun tre tilbage i løbet: Nairo Quintana, Élie Gesbert og Connor Swift. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Sådan så Arkéa-Samsic-holdet ud ved Tourens start. Nu har de fleste af dem vinket farvel til Tour de France, og holdet er kun tre tilbage i løbet: Nairo Quintana, Élie Gesbert og Connor Swift. Foto: STEPHANE MAHE

1 Sepp KUSS

2 Alejandro VALVERDE + 00h 00' 23

3 Wouter POELS + 00h 01' 15

4 ION IZAGUIRRE + 00h 01' 15

5 RUBEN GUERREIRO + 00h 01' 15

6 NAIRO QUINTANA + 00h 01' 15

7 DAVID GAUDU + 00h 01' 15

8 DANIEL MARTIN + 00h 01' 22

9 FRANCK BONNAMOUR + 00h 01' 22

10 AURÉLIEN PARET PEINTRE