Har du haft fjernsynet slukket i eftermiddag? Undrer du dig over, hvorfor der pludselig lød et kollektivt RÆDSELSSKRIG omkring dig? Så følger her en servicemeddelelse:

Klokken 16:38 gav Jonas Vingegaard danskerne det største chok, siden Kristian Jensen og Pernille Rosendahl åbent fortalte, de var i et forhold. Hele landet gik i stå.

Det mest topspændte, intense og fuldstændig vanvittige Tour de France fik tilføjet endnu et åndeløst spændende kapitel, da Jonas Vingegaard flirtede med frit fald, men på mirakuløs vis holdt sig på cyklen.

Sekunder efter var det Tadej Pogacar, der knaldede kroppen i asfalten, og så vandt danskeren hele verdens hjerter ved at vente på sin rival for så momenter senere at knuse ham på Hautacam. En enestående etape. En uforglemmelig dag. En historisk triumf.



Jonas Vingegaard er verdens bedste cykelrytter. På søndag skal hele verden hylde ham i Paris.



Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:









Han forsøgte ALT. Tadej Pogacar leverede det ene nådesløse angreb efter det andet. Angreb, der ville have fået alle cykelryttere i verden til at stå stille som et træ i Harzen.

Alle på nær Jonas Vingegaard. Som et andet missilskjold rystede Thy-fonen de næsten overmenneskelige accelerationer af sig. Til tider blev der trukket i elastikken, men hullet var der aldrig. Det var næsten surrealistisk at se, hvordan Jonas Vingegaard halede Tadej Pogacar tilbage. Uden at rejse sig fra sadlen. Uden at skifte gear.

Vi troede, kometen fra Komenda skulle sætte sig på Tour-tronen i de næste mange år. At det 23-årige fænomen var usårligt. Uovervindeligt. I dag var han så presset - så satsende - at han styrtede på vej ned ad Col de Spandelles. Det sker aldrig.

Tadej Pogacar har fundet sin overmand. På Hautacam gjorde Jonas Vingegaard arbejdet færdigt. Viste den gule trøje den største ære. I ensom majestæt smadrede han alt og alle på danskernes bjerg. Skrev sig ind i historiebøgerne. Tusindårstalentet har sat sig på tronen!







Tv-kanalerne skulle have advaret om ubehagelige billeder, da de blændende op for dagens Tour-etape. Det var simpelthen forbudt for børn. Et kollektivt gys gik gennem Danmark.

Det kan godt være, danskerne er på ferie lige nu, men både puls og stressniveau nåede sit klimaks, da først en slingrende Vingegaard og siden en pilskæv Pogacar lignede fulde folk på vej hjem fra afterski.

Dramaet på vej ned ad Col de Spandelles er et af de momenter, hvor man resten af sit liv vil huske, hvor man var, da det skete. Et nærmest lige så historisk øjeblik kom få minutter senere, da Jonas Vingegaard ventede på sin sårede rival, gav ham hånden og red videre mod solnedgangen.

Jonas Vingegaard vinder Tour de France. Hvis han holder sig på cyklen til Paris. Det kan ikke gå galt nu. Kun et knækket kraveben - eller nok ikke engang det - kan smadre sensationen.







Jonas Vingegaard har fulgt planen i Jumbo-bogen til punkt og prikke. Med sit solide forspring har han leveret et defensivt mesterstykke af et forsvar af den gule trøje.

Men vi har samtidig set de seneste bjergetaper passere forbi én efter én med et lille nagende håb. At skabet skulle sættes ordentligt på plads. At sejren ikke skulle fedtes hjem som en skygge i Tadej Pogacar hjul.

Det skete i dag. Hvilken mesterlig magtdemonstration på Hautacam. Enhver kritiker må bøje sig i støvet nu. Jonas Vingegaard er den bedste. Han er den absolut fortjente vinder af Tour de France 2022. Der er ingen tvivl. Du gjorde det, Jonas!

Med et kys - måske med reference til Bjarne Riis i 1996? - beseglede han sejren. Men denne gang er den ren!





Motorcykel. Maskine. Monster. Kælenavne stod i kø, da Mikkel Bjerg onsdag fik hele verden til at måbe. På Col d’Azet knækkede han både bjerggeder og Tour-favoritter med en føring helt uden for kategori.

Men UAE-rytteren tog et historisk stort overtræk i ben-banken. Torsdag skulle der betales tilbage, og manden med leen stod allerede klar på den første lille knold.

Der var INGEN hjælp til Tadej Pogacar fra hans ellers så trofaste danske kværner. Allerede efter få kilometer måtte Bjerg give fortabt og efterlade sloveren med kun to holdkammerater i feltet.

Ensom og alene må danskeren nu kæmpe sig i mål indenfor tidsgrænsen. En påmindelse om at Mikkel er et menneske - ikke en maskine. En naturlig nedtur - som også ramte Brandon McNulty. Så havde de trods alt ikke UAE-nede kræfter ...









Jack Bauer er vant til at håndtere selv de mest umulige situationer. Men torsdag endte newzealænderen i en motoriseret sandwich, der kunne være gået HELT galt.

Foran røg Nils Eekhoff i asfalten, og da en UAE-bil - for at undgå at pløje ham over - måtte katastrofebremse, tog Jack Bauer den lige lukt ind i bagruden.

Tour de France har i år været skånet for voldsomme styrt forårsaget af biler og motorcykler, men her så vi rædselseksemplet på, at en motorcykel spærrede vejen for BikeExchange-rytteren.

Heldigvis kunne Jack Bauer fortsætte uden alvorlige skader. I stedet blev de to motorcykler, der var involveret i ulykken, sparket ud af Tour de France. En fortjent straf for et øjebliks uforsigtighed, der kunne have smadret en cykelkarriere.

Det føles ubeskriveligt at nedfælde. MEN: Danmark er millimeter fra at have en ny Tour de France-vinder. Der skal en gigantisk slovensk sensation - mest af alt et mirakel - til, hvis Tadej Pogacar skal indhente en flyvende Jonas Vingegaard på de sidste tre etaper.

Det er efterhånden kun et katastrofalt styrt på 19. etape eller en positiv coronatest, der kan slukke drømmen om en dansk totaltriumf i Paris.

Den danske superstjerne kan i bedste Bjarne Riis-stil nå at kaste sin cykel væk mindst 10 gange på lørdagens 40,7 kilometer lange enkeltstart – og stadig være foran.

Til alle de danske fans: Find klaphatten og dannebrog frem, og sæt kursen mod Paris. Den største vinder af dem alle - Jonas Vingegaard - fortjener at blive fejret på Champs-Élysées.