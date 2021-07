Vand, vand og mere vand.

Desværre for rytterne havde ingen tænkt på at hoppe i badehætte og våddragt på søndagens etape, der mindede mere om de europæiske mesterskaber i synkronsvømning end om cykelløb.

Etapen, der i øvrigt markerede sig ved elendigt holdarbejde, en gigantisk dansk motor og endnu et step op for Vingegaard i klassementet, blev vundet af Ben O'Connor.

Mikkel Bjerg fortjener en pris. En stor, fed en af slagsen. Motoren fra UAE beskyttede Tadej Pogacar, som var det hans egen søn, og sad med hele vejen til den sidste stigning. Gennem øsende regn. Fuldstændig vanvittigt kørt af den kun 22-årige dansker, som i øvrigt bor på værelse med den slovenske superstjerne. Det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange føringer Mikkel Bjerg tog søndag. En på alle måder Bjerg-rig etape, som vi bare på lette på hatten for. Bravo!

Mikkel Bjerg (anden fra venstre) var utrættelig på søndagens etape. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Mikkel Bjerg (anden fra venstre) var utrættelig på søndagens etape. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO



Kong O'Connor

Det kan meget vel være, at Ben O'Connor ser tilbage på en våd, træls og kold dag som den bedste i hans liv. For AG2R Citroën-rytteren kørte et fuldstændig fejlfrit cykelløb og kunne køre op af stigningen med Tignes som en anden triumfator. Der var mere end fem minutter ned til Mattia Cattaneo på andenpladsen, og det siger alt. INGEN kunne følge med O'Connor, der blev belønnet for sit ualmindeligt imponerende mod.

Ben O'Connor har haft en fabelagtig søndag. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Ben O'Connor har haft en fabelagtig søndag. Foto: BENOIT TESSIER



Vis-mig mere, Jumbo!

Det er meget godt, at Jonas Vingegaard er vant til at træne alene på de vindblæste veje omkring Glyngøre, for der er saftsuseme ikke meget hjælp at hente fra gutterne på Jumbo-Visma. Efter Primoz Roglics farvel virker det til, at det er hver mand for sig selv på det hollandske hold. Det ville give mening at beskytte danskeren, som realistisk set kan køre en fuldstændig vanvittig podieplads hjem, men i stedet sejlede rytterne rundt på må og få.

Bjergstærke Wout Van Aert fik lov at slappe af og køre sig helt ud af klassementet, Steven Kruijswijk var mere væk end Joakim Mæhles direkte modstandere under EM, og Sepp Kuss jagtede halvhjertet en etapesejr, tømte tanken og var efterfølgende fuldstændig ubrugelig for Vingegaard. Heldigvis klarede danskeren selv ærterne og er nu nummer fire, men det var ikke desto mindre elendigt holdarbejde. Tag jer sammen!

Det var svært at finde et billede af Jumbo-Visma på dagens etape. De var fuldstændig fraværende. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Det var svært at finde et billede af Jumbo-Visma på dagens etape. De var fuldstændig fraværende. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Surrealistiske Van der Poel

Det lå i luften, at superstjernen Mathieu van der Poel ville trække sig fra Tour de France inden slutningen. Med ambitioner om guldmedaljer i moutainbikedisciplinen ved OL sidst på måneden gav det mening at trække sig før tid for det hollandske fænomen, der næppe kan gøre sig gældende i klassementet. Men søndag morgen trillede han roligt ned til startområdet iført fuldt cykeltøj for at annoncere ... at han trak sig fra Tour de France. Den 26-årige Van der Poel tog sig sågar tid til at give interviews, og selvom beslutningen giver mening, var det altså en mærkelig måde at annoncere det på. Bizart, uvant og måske aldrig set før i Tourens historie.

Mathieu van der Poel kørte seks dage i den gule trøje. Han mistede den på lørdagens etape, og søndag havde han trukket sig. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Mathieu van der Poel kørte seks dage i den gule trøje. Han mistede den på lørdagens etape, og søndag havde han trukket sig. Foto: BENOIT TESSIER

Isnende koldt

For anden dag i streg skulle feltet kæmpe med store bjerge og skarpe stigninger. Men der skulle også tages en kamp op mod regnen, der piskede ned over de franske landeveje hele dagen. Flere ryttere var så våde, kolde og gennemfrosne, at de havde svært ved at tage tøj af og på under etapen og sågar svært ved at holde på styret for nogle vedkommende. Efter to dage med litervis af vand og en tredjedag, der bød på ulidelig hede og 250 kilometers cykelløb, kan man roligt sige, at mandagens hviledag er tiltrængt. Meget tiltrængt.

Vådt, vådere, vådest! Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Vådt, vådere, vådest! Foto: THOMAS SAMSON

Fuglen synger ikke

Med solide EM-tømmermænd var vi søndag klar til endnu en dansk jubeldag! Jakob Fuglsang brugte lørdagen på at sejle ud af klassementet og varslede et stort angreb. Vejret var også direkte dansk med øsregn og lave temperaturer. Hvad kunne gå galt? Fuglen forsøgte, men benene var der SLET ikke i dag. Der var måske ellers den store chance. Et udbrud fik lov at køre væk, etapen sluttede opad, så den spurtsvage dansker kunne være sluppet væk alene. Det tyder desværre på, at det er en af de ti andre danskere, der skal køre en rød-hvid triumf hjem i år.



1. Ben O'Connor – AG2R Citroën 4:26:43''

2. Mattia Cattaneo – Deceuninck-Quick-Step + 5:07''

3. Sonny Colbrelli – Bahrain-Victorious + 5:34''

4. Guillaume Martin – Cofidis + 5:36''

5. Franck Bonnamour – B&B Hotels + 6:02''

6. Tadej Pogacar – UAE-Team Emirates ''

7. Richard Carapaz – Ineos Grenadiers + 6:34

8. Jonas Vingegaard – Team Jumbo-Visma ''

9. Enric Mas – Movistar Team ''

10. Rigoberto Urán – EF Education-Nippo ''