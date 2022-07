Lyt til artiklen

Temperaturen slår vilde rekorder i Frankrig, men intet er så varmt som Jonas Vingegaard.

Med overdreven lethed afviste danskeren i den gule trøje ALLE angreb fra Tadej Pogacar på etapen fra Carcassonne til Foix.

Den vildeste duel i mands minde fortsætter, men det er danskeren, der har overtaget. Jonas Vingegaard har gul kurs mod Triumfbuen.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Jumbo-Visma har efterhånden ikke mange kort på hånden, men de spillede dem alligevel perfekt i dag.

Wout van Aert blev sendt af sted som forpost. Klar til at hjælpe Jonas Vingegaard hvis Tadej Pogacar skulle have et hul på den afgørende nedkørsel mod målbyen Foix.

Men det blev aldrig nødvendigt. Der var aldrig en reel fare. Vingegaard viste verdensklassen og nægtede Tadej Pogacar ethvert forspring.

Et perfekt forsvar fra danskeren som virker så kølig og cool, at det nærmest kommer bag på én, at han har lavet andet i sit liv end at køre rundt i den gule trøje.



Som en bokser sætter Vingegaard hver dag sit bælte på spil. Én dårlig dag kan koste ham Tour de France-titlen. Men Tadej Pogacar kan prøve med både uppercuts, jabs og de lige stød – Vingegaards gule skjold parerer ALT.

Det bliver en lang, lang, lang uge som Tadej Pogacars skygge, men danskeren fik en fantastisk start på Pyrenæerne, inden de to HELT store bjergslag venter. Uret står stadig på 2:22 mellem de to duellanter. Jumbo-strategien lykkedes til topkarakterer.

Den forsvarende Tour-vinder er ingen pokerspiller. Han skjuler intet. Tadej Pogacars dagsorden er klar: Angrib, angrib, angrib. Men det var, som om han ikke selv troede på det i dag. At sloverens tre accelerationer mest var et alibi. For han havde jo lovet hele verdenspressen, at han ville angribe Vingegaard.

Danskeren lukkede de små huller op til Pogacar med lethed, og faktisk kan man ærgre sig over, at Jonas Vingegaard i dag valgte den defensive taktik. Det så ud til, at det var muligt at slå hullet ned til den svedende slovener endnu større.



Drop bare Netflix. Sig dit HBO-abonnement op. Det største drama, du kommer til at finde, foregår lige nu i årets Tour de France, og der er seriemaraton på skærmen dagligt!

Hver dag bliver der føjet endnu et kapitel til den vanvittige duel mellem Vingegaard og Pogacar. De to titaner, som har gang i en fuldstændig surrealistisk kamp om den gule trøje.

Det kan godt være, at de efter løbet ligner et high-fivende makkerpar på niveau med Brandon Walsh og Dylan McKay, men Tadej Pogacar gør ALT, hvad han kan, for at ødelægge den gode stemning på den brandvarme asfalt.

Angreb på angreb – 50 kilometer fra mål – med en dansk sensation, der hver gang svarer prompte tilbage. En dynamitduel, vi ikke har set mage i mange, mange år. Der er de to superstjerner, og så er der alle andre i dette års Tour de France.

Tadej Pogacars ambition om at kolonisere Pyrenæerne og vælte Jonas Vingegaard led et alvorligt knæk tirsdag.

For sloveneren er efterhånden i desperat mangel på kamptropper, der skal knuse danskeren og Jumbo-Visma. Tirsdag måtte Pogacar se endnu en svækket holdkammerat forlade løbet: Bjergspecialisten Marc Soler havde en af karrierens værste dage.

Spanieren blev bragt i knæ af opkast, maveproblemer og ekstrem varme, og lige nu ser Tadej Pogacar sit hold svinde dag for dag.

Hvis sloveneren skulle kigge på årets Tour de France som et Risk-brætspil, så må han efterhånden konstatere, at der snart ikke er flere soldater at angribe med. Væk er Vegard Stake Laengen, Marc Soler og George Bennett. Marc Hirschis niveau har han glemt hjemme i Schweiz, og Mikkel Bjerg ligner efterhånden en mand, der er løbet tør for kræfter.

Asfalten smelter, skovene brænder og varmerekorderne står for skud. Den voldsomme hedebølge har lagt sig som en tung, tung dyne over Tour de France og resten af Frankrig.

Tirsdag blev der målt 42.6 grader i skyggen i det vestlige Frankrig, og på landsplan blev varmerekorden slået i 64 kommuner mandag.



Det er altså fuldstændige ekstreme vejrforhold, Tour-rytterne skal igennem, og vi ser igen og igen, hvordan toprytterne, der reagerer dårligt på varmen, må betale en enorm pris – se bare på Aleksandr Vlasov og Geraint Thomas.

Et i forvejen topdramatisk Tour de France har fået endnu et lag af craziness. En saune-tur gennem det sydfranske, som kun bliver værre dag for dag.

Mandag blev han clearet i den sidste obligatoriske coronatest. Tirsdag holdt han fast i sin føring til Tadej Pogacar.

På papiret var Mur de Peguere den stigning i resten af Tour de France, hvor sloveneren kunne gøre allerstørst skade på danskeren. Men det skete aldrig.

Jonas Vingegaad kan nu gå ind til bragene på Peyragudes og Hautacam med en selvtillid, der må være ufattelig stor.

Danskeren ser ud til stadig at have overtaget de to duellanter imellem. Onsdag bør han gøre ondt værre for Pogacar.

1. Hugo Houle, Canada (Israel – Premier Tech), 4.23.47 timer

2. Valentin Madouas, Frankrig (FDJ), 1.10 minutter efter

3. Michael Woods, Canada (Israel – Premier Tech), samme tid

4. Matteo Jorgenson, USA (Movistar), 1.12

5. Michael Storer, Australien (FDJ), 1.25

6. Aleksandr Vlasov, Rusland (Bora), 1.40

7. Dylan Teuns, Belgien (Bahrain Victorious), s.t.

8. Simon Geschke, Tyskland (Cofidis), 2.11

9. Mathieu Burgaudeau, Frankrig (Team TotalEnergies), 5.04

10. Damiano Caruso, Italien (Bahrain Victorious), s.t.