Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ja, ja, ja, ja, ja, neeeeej. Cirka sådan lød den indre dialog på de sidste meter af en etape, hvor Jonas Vingegaard var få meter fra en epokegørende sejr. Og ikke bare en sejr. Nej, en sejr over umenneskelige Tadej Pogacar.

7. etape havde længe ikke de foregående etapers vilde action og spænding, men de sidste par minutter kom der for alvor kog i blodet, hvis det både har røde – og hvide – farver.

Vingegaard havde i et kort sekund den altoverskyggende Tour-favorit i tovene, men Pogacar fandt en urkraft dybt nede og slåssede sig på de allersidste meter forbi den danske dynamo. Men tag ikke fejl... Thyboen hiver i ærmet på slovenerens gule trøje. Og med ét er der begrundet håb om, han kan flå den af og selv iklæde sig den. Der venter et par vanvittige uger!

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:







Der er kun én, der kan røre usårlige Pogacar. Han er dansker og hedder Jonas Vingegaard. Fænomenet fra Glyngøre var få meter fra karrierens allerstørste sejr, da han med fråde om munden gik til angreb på den dobbelte Tour-vinder på det sidste stykke af etapen til Super Planche des Belles Filles. Det lignede, at Jonas Vingegaard ville sende Danmark i ekstase, men Pogacar – ja, vi er ærlig talt lidt trætte af ham – åd sig ind på Vingegaard og vandt etapen med de yderste fingerspidser. Der må komme en etapesejr til Jumbo-Visma-danskeren i denne Tour. Vanvittige Vingegaard. Du redder vores sommerferie!



For anden gang i historien er Tadej Pogacar blevet sat på en stigning. Og akkurat som på Mont Ventoux i fjor var det af Jonas Vingegaard. Torsdag var mange klar til at aflive Tour-spændingen, men det her løb er PIVÅBENT, efter Jonas Vingegaard igen lykkedes at distancere sloveneren.

Okay, okay, Tadej Pogacar slog tilbage efter at have fået et Vinge-sus, men det må stadig være en gigantisk indsprøjtning af selvtillid, at danskeren faktisk formåede at plante den ellers så usårlige Tour-vinder. Især fordi det netop er på de allermest udmarvende stigninger, at Vingegaard er bedst, og dem har vi altså stadig til gode. Vingegaard. Jonas, du kan vinde denne Tour!

Magnus Corts vanvittige eventyr fortsætter.

I bedste H.C. Andersen-stil fortsætter Magnus Cort ufortrødent som den ubestridte bjergkonge i verdens største cykelløb. Lørdag bliver sjette dag, hvor verden kan nyde bornholmeren i en prikket version. Og det er bare en vanvittig præstation i sig selv.

Vi må se sandheden i øjnene. Desværre kommer den danske publikumsfavorit ikke til at holde trøjen hele vejen til Paris. Men han har allerede gjort det bedre, end hvad vi (og han måske selv?) turde drømme om ved at holde på trøjen så længe. Og hvad skal vi sige om den vanvittige angrebsiver hos manden, der har prøvet at komme i udbrud på alle landevejsetaper? Vi er målløse.

Uanset hvad der sker herfra, kommer Magnus Cort til at have kørt et helt fabelagtigt Tour de France ved at have skrevet cykelhistorie, vi sent glemmer.

Det vil bare ikke lykkes for de rød-hvide udbrud.

Fredag var det Mads Pedersen og Kasper Asgreens tur til at sidde fremme i udbruddet, akkurat som det var tilfældet dagen før. Her var Jakob Fuglsang også en tur afsted, inden han kapitulerede. Magnus Cort har også forsøgt flere gange, uden at han er lykkedes med at køre i mål med et udbrud.

Vi støder vel ikke nogen ved at sige, at hverken Asgreen eller Mads P. gik med for at vinde fredagens etape, der langtfra ligger til ryttertyper som den tidligere verdensmester og Quick-Steps wattmonster. Mens vi ikke rigtig forstår, hvorfor Asgreen overhovedet sad med, forsøgte Mads P. at hjælpe holdkammeraten Giulio Ciccone, der slet ikke kunne køre med de bedste.

Fredag bekræftede desværre en rigtig kedelig tendens. Danskere og udbrud har bare slet ikke været en succesfuld cocktail under årets Tour de France. Det har nærmere mindet om en lunken og meget flad gin og tonic.

Lige her, på Planche des Belles Filles, blev der begået et kongemord for to år siden.

På bestialsk og brutal vis fik Primoz Roglic vristet en ellers stensikker Tour-sejr ud af hænderne, da landsmanden Tadej Pogacar chokerede verden, kørte sit livs enkeltstart og vandt Tour de France for første gang – i en alder af bare 21 år.

I år var det første gang, Tour-feltet begav sig op ad den modbydelige stigning. Mon ikke Primoz Roglic sad med frygt i kroppen, bange anelser og (kold)sved, da han igen skulle op ad det bjerg, der utvivlsomt har givet han flere mareridt end noget andet.

På rekordtid har den nyklassiske stigning udviklet sig til en legendarisk og berygtet del af Tour de France-ruten, hvor det i år gjaldt syv kilometer med 8,7 procent i snit.

Det, vi i forvejen havde en stærk formodning om, blev slået fast med danske syvtommersøm fredag. Jonas Vingegaard er bare Primoz Roglic overlegen i al slags terræn i årets Tour de France. Danskeren er ikke længere en del af en slovensk sandwich med Roglic og dræberen Tadej Pogacar. Nu bliver det en dansk-slovensk duel, og Vingegaard er KLART førsteudfordreren til ‘Pogi’. Det her bliver to drabelige uger.

1. Tadej Pogacar

2. Jonas Vingegaard st.

3. Primoz Roglic + 0:12''

4. Lennard Kämna +:0:14''

5. Geraint Thomas 0+:14''

6. David Gaudu +0:19''

7. Enric Mas + 0:21''

8. Romain Bardet +0:21''

9. Adam Yates +0:29''

10. Sepp Kuss +0:41''