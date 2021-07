Vi har ikke sagt for meget, når vi skriver, at danskerne næppe trækker overskrifterne for dagens etape.

Det lå i kortene, at Mark Cavendish kunne tangere en historisk rekord, men den britiske supersprinter blev snydt af udbrydergruppen og Nils Politt, der vandt dagens etape.

Tyskeren led og led og led på de sidste kilometer, inden han kunne fejre karrierens hidtil største sejr.

Mikkel Bjerg løber med årets hidtil billigste kåring som dagens dansker. Aldrig før har den været så billigt til salg som i dag, hvor danskerne ikke stjal overskrifterne. Et stort udbrud kørte afsted uden en eneste dansker i, men Mikkel Bjerg fik sikkert ført Tadej Pogacar videre til morgendagens etape. Den gule trøje var aldrig i fare på trods af en forholdsvis vindblæst etape, og det viste sig at blive en perfekt dag for UAE-Team Emirates.

Mikkel Bjerg førte sikkert Tadej Pogacar gennem torsdagens etape. Foto: BENOIT TESSIER



Power-Politt

Han har hungret efter denne her sejr i årevis, Nils Politt. Det tyske powerhouse har længe vist lovende takter, især siden foråret 2019, hvor han kørte sig til fornemme placeringer i både Flandern Rundt og Paris-Roubaix. Men den helt store triumf er udeblevet indtil denne torsdag, hvor Bora-Hansgrohe-rytteren smadrede igennem på etapens døende kilometer efter et drabeligt angreb med 11 kilometer til mål. Tyskeren løftede cyklen op i luften af bare begejstring. Fuldt fortjent!

Nils Politt havde ventet på denne her i rigtig, rigtig lang tid. Foto: THOMAS SAMSON



Putain, Julian!

Det er en direkte utaknemmelig tjans at udpege et flop på dagens etape. Men en af dagens mest skuffede ryttere må være den franske publikumsfavorit og verdensmester, Julian Alaphilippe. Manden i regnbuen var igen angrebslysten og kørte offensivt, da han sad med i dagens udbrud på jagt efter en etapesejr. Efter ihærdige forsøg på onsdagens etape, der ikke gav pote, måtte Deceuninck-Quick-Step-rytteren sande, at heldet heller ikke var med ham torsdag. Men tag jer i agt. Det slår ikke en fransk dynamitrytter ud af kurs.

Vi prøver igen demain (i morgen, red.), Julian. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO



Trek kører ikke for Mads Pedersen

Vi skal være de første til at indrømme, at vi havde håbet på mere fra Mads Pedersen. Men det danske cykelfænomen fra Tølløse er så medtaget af de seneste styrt, at han ikke kan spurte med om etapesejre lige for tiden. Derfor kører Trek-Segafredo ikke for den danske eksverdensmester i spurterne lige foreløbigt. Overlevelse er lige nu Mads P.s erklærede mål i Touren, og selvom danskeren er en såret kriger, er vi sikre på, at han nok skal klare sig igennem det hele. Courage, Mads!

Mads Pedersen har været godt pakket ind i plastre og forbindinger efter de mange styrt. Foto: Claus Bonnerup

Den smukke hyldest

Det her skete sådan set på onsdagens etape, men det var så bevægende et øjeblik, at det fortjener at blive nævnt. For da Mark Cavendish kørte over Mont Ventoux, tog han sin grønne hjelm af hovedet. Grunden skal man finde i en frygtelig historie, som det legendariske bjerg har ageret kulisse til. Den 13. juli 1967 døde den britiske cyklist Tom Simpson på Mont Ventoux, og i dag troner et mindesmærke for ham på toppen af bjerget. Og det var ham, Mark Cavendish hyldede ved at lette på hjelmen. Høj, høj klasse.

@BriSmithy @robhatchtv, @SirWiggo @carltonkirby Amazing to see @MarkCavendish take his helmet off and bow to Tom Simpsons Shrine. What a legend. I'm looking forward to renaming "Sweet Caroline" to " Sweet Cavendish" if he wins today? pic.twitter.com/hy5FdPSgAT — James (@EasyEBikes) July 8, 2021

Superstjernen blev snydt

Her dvæler vi lidt ved Mark Cavendish. Supersprinteren mangler kun én sejr for at tangere Eddy Merckx' rekord på 34 etapesejre i Touren, og alt så ud til at være kørt i stilling, så det skulle ske torsdag. Cavendish har været stordominerende i spurterne hidtil, og i dag så det også ud til at ende i en massespurt. Deceuninck-Quick-Steps missil havde sågar taget guldbriller på. Måske var det en tilfældighed, men faktum er, at dagens udbrud snød Cavendish og resten af feltet for en sprinteretape. Men okay – mon ikke det er et spørgsmål om tid, inden den rekord bliver tangeret. Måske allerede fredag.

Det blev ikke i dag, Mark! Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON



1. Nils Politt – Bora-Hansgrohe 3:22:12''

2. Imanol Erviti – Movistar Team + 0:31''

3. Harry Sweeny – Lotto Soudal ''

4. Stefan Küng – Groupama-FDJ + 1:58''

5. Luka Mezgec – Team BikeExchange + 2:06

6. André Greipel – Israel Start-Up Nation ''

7. Edward Theuns – Trek-Segafredo ''

8. Brent Van Moer – Lotto Soudal ''

9. Julian Alaphilippe – Deceuninck-Quick-Step ''

10. Sergio Henao – Team Qhubeka NextHash ''