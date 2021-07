Der er 176 cykelryttere tilbage i Tour de France. Og så er der en, der kommer fra Mars.

Cykelfænomenet Tadej Pogacar smadrede alle sine modstandere på en våd og dramatisk bjergetape og er ny mand i gult.

Den nye danske darling Jonas Vingegaard kørte endnu en fantastisk etape og har taget et gevaldigt hop frem i klassementet.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop og de 3 ting, vi lærte.





Jonas Vingegaard fortsætter sit fantastiske Tour de France. Jumbo-Visma debutanten blev nummer 10 på etapen, og det sender danskeren seks pladser op i det samlede klassement, hvor han nu huserer på femtepladsen. Og det på trods af, at han var involveret i et styrt og kørte i mål med en oprevet trøje. Vi løber snart tør for ord, der beskriver Glyngøre-drengens Tour de France. Men én ting siger det måske meget godt. Det stjernespækkede hold, Ineos, har ikke en eneste rytter over Vingegaard i klassementet. Vi er målløse.

Van-tastiske Vingegaard! Foto: STEPHANE MAHE



Sejrsherrerne fra Bahrain

Fredag var det Matej Mohoric, lørdag var det Dylan Teuns. De to triumfatorer har det tilfælles, at de begge kører for holdet Bahrain Victorious, og sejrene er ikke kommet i hus på en hvilken som helst måde. Både Teuns og Mohoric kørte alene i mål, og mon ikke der skal skåles i lækker fransk champagne igen i aften. Én ting er sikkert. Holdets Tour er allerede reddet!

Dylan Teuns vandt karrierens anden etapesejr i Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE



Stakkels Wout Van Aert

Fredag var han 30 sekunder fra den hellige gral. Den belgiske superstjerne kunne ane cykelsportens mest prestigefulde trøje, den gule, ud af øjenkrogen. Efter lørdagens bjergdrama er Van Aert stadig nummer to, men nu har han knap to minutter op til den nye mand i gult, Tadej Pogacar, efter en lang, kold, våd og bjergfyldt etape. Cykelsporten er ubarmhjertig, Wout. Så tæt på, men alligevel så langt fra.

Wout Van Aert så slukøret ud, da han kørte i mål. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT



Ingen over og ingen ved siden af Pogacar

Han var i forvejen monsterfavorit til at gentage Tour-triumfen fra sidste år, men selv med tårnhøje forventninger ser den unge slovener endnu stærkere ud end i fjor. Den kun 22-årige rytter maste AL konkurrence lørdag og fik de øvrige favoritter til at ligne en flok juniorer. Pogacar er ikke bare bedre, han er meget bedre. Han er ikke bedst. Han er aller, allerbedst. Tadej Pogacar er fra en anden planet.

Tadej Pogacar er på en anden planet. Foto: THOMAS SAMSON

Rullekraghen flirtede med den gule

Søren Kragh Andersen lignede en mand, der virkelig gerne ville skynde sig hjem på hotelværelset og se fodbold! Tsunamien fra Strib indledte et halsbrækkende angreb ned ad bakke og flirtede kortvarigt med den gule trøje. Øsende regn og våde veje var ingen hindring for danskeren, som viste sin sublime teknik i en sådan grad, at han måtte vente på Tiesj Benoot. Dagens detalje var det måbende ansigtsudtryk, Søren Kragh Andersen viste, da fænomenet Tadej Pogačar kørte forbi ham med 29 kilometer igen. Det var ikke Rulle-Kraghens terræn i dag, men formen er der. Det lugter af en etapesejr senere i Touren!

Søren Kragh Andersen smadrede igennem på dagens etape. Foto: Claus Fisker

Var det det?

Der er kun kørt otte af Tourens 21 etaper, men Tadej Pogacar har allerede sat samtlige konkurrenter godt og grundigt på plads. Han har knap fem minutter ned til Rigoberto Urán, og ellers kan man bare tælle dernedad. Over fem minutter til Richard Carapaz, mere end 12 minutter til Simon Yates og Esteban Chaves, mens Jakob Fuglsang og Julian Alaphilippe er 17 og knap 19 minutter efter. Resten er for langt væk til, at vi gider nævne dem. Men årets Tour har allerede været så dramatisk og budt på så mange overraskelser, at vi håber på, at alt kan vendes på hovedet. Hvis det skulle ske et år, ville det være i år!



1. Dylan Teuns – Bahrain-Victorious 3:54:41

2. Ion Izaguirre – Astana-Premier Tech + 44''

3. Michael Woods – Israel Start-Up Nation + 47''

4. Tadej Pogacar – UAE-Team Emirates + 49''

5. Wout Poels – Bahrain-Victorious + 2:33''

6. Simon Yates – Team BikeExchange + 2:43''

7. Aurélien Paret-Peintre – AG2R Citroën + 3:03''

8. Guillaume Martin – Cofidis ''

9. Mattia Cattaneo – Deceuninck-Quick-Step + 4:07''

10. Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma + 4:09''