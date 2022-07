Lyt til artiklen

Den surrealistiske, danske drøm om en gul trøje i Paris rykker tættere og tættere på.

For i den vanvittige franske hedebølge viste Jonas Vingegaard endnu en gang, at han er iskold i den dramatiske kamp mod Tadej Pogacar.

De to superstjerner sad endnu en gang klistret op af hinanden på Tourens næstsidste bjergetape, hvor Tadej Pogacar sejrede. Men ved I hvad? Det er lige meget. For Jonas Vingegaard blev ikke sat på noget tidspunkt af Pogacar.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:





Den gule trøje kørte en nærmest perfekt etape. Der manglede kun én ting: etapesejren.

For Jonas Vingegaard var fuldstændig suveræn i duellen mod Tadej Pogacar. Det altafgørende for Jumbo-danskeren var ikke at miste tid sin slovenske rival, og det lykkedes til punkt og prikke.

Men Pogacars eksplosivitet i den afsluttende spurt snød Vingegaard for etapesejren, og nu sidder man faktisk med en mærkelig fornemmelse. Ja, Jonas Vingegaard var stærkest. Ja, Jonas Vingegaard skal nok vinde Tour de France. Men nej, han vandt ikke etapen.

Måske vandt Tadej Pogacar i dag. Men han er stadig den, der sidder og ærgrer sig i aften i bussen. Det er vildt at skrive, men den gule drøm er intakt. Og det virker som om, at det ikke kan gå galt.

Pogacar vandt etapen - men kørte ikke fra Vingegaard. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Pogacar vandt etapen - men kørte ikke fra Vingegaard. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Ja, det gør han! For nøj, hvor virker han overlegen.

Jonas Vingegaard kørte en (næsten) fejlfri etape onsdag, hvor han bare bekræftede, at han slet ikke bliver påvirket af det enorme pres, der omgiver ham lige nu. Den rolige thybo ser ud til at have slukket den gale slovener, Tadej Pogacar, fuldstændig.

Den dobbelte Tour de France-vinder er ikke til at kende. Vingegaard har frataget den ellers sulte superstjerne al appetit og angrebslyst. Pogacar angreb kun Vingegaard én gang, selvom han er på en desperat jagt efter sekunder og minutter. Det lignede ren afmagt, og man sad og tænkte, hvad han i alverden regnede med, da han angreb Jonas Vingegaard 200 meter fra toppen af Col d'Azet.

Der var lige præcis nul procents chance for, at det korte ryk kunne sætte danskeren i gult så kort før toppen. Det lignede ren afmagt, og den dobbelte Tour de France-vinder har ikke været i nærheden af at køre fra Jonas Vingegaard på en eneste bjergetape i årets Tour de France. Vanvittigt.



Det er aldrig sjovt at være en mod to. Men Jonas Vingegaard fik det til at se legende let ud at sidde på smækken af McNulty og Pogacar.

Som en superlim klæbede danskeren i gult sig til Pogacar. Jonas Vingegaard er umulig at ryste af. Tadej Pogacar har prøvet igen og igen og igen, men han er ALDRIG lykkedes med det, han formentlig ønsker sig aller mest inderligt lige nu.

Også nedkørslen på Col d'Azet var imponerende. Husk lige på, at Jonas Vingegaard bor i Glyngøre. Det er fladt som en havbund!

Danskerens teknik var så elegant, at han fik de to hvidklædte ryttere i front til at se klodsede ud. Mesterlig, mesterlig kørsel af Vingegaard.

Ineos-flop. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Ineos-flop. Foto: MARCO BERTORELLO

Det er ubegribeligt, at mastodonterne fra Ineos ikke kan få mere ud af et stjernespækket hold og et massivt budget.

Inden dagens etape havde Geraint Thomas og co. hele TRE ryttere i top 10 og en bjergspecialist i Daniel Martinez. Men på intet tidspunkt har holdet taget ejerskab over løbet, og onsdag virkede det som om, at karmaen ramte holdet lige i smasken.

Intet angreb, intet initiativ – og ingen reelle forsøg på at ryste posen – blev straffet, og både Geraint Thomas, Adam Yates og Thomas Pidcock mistede mange minutter i den samlede stilling – navnligt de to sidste.

De mørkeblå var ligeså harmløse som en omgang afternoon tea.

Brandon McNulty (th.) var et monster. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Brandon McNulty (th.) var et monster. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Er du vimmer, hvor har Tadej Pogacar UAE-nede midler på sit hold! Mandskabet er ellers reduceret så voldsomt, at de kunne skrotte holdbussen og fræse til start i en Renault.

Efter et rædselsdøgn med exit til opkastende Marc Soler og drønuheldige Rafal Majka, var hele verden overbevist om, at Jumbo-Visma ville have overtaget i Pyrenæerne, men Vingegaards hær faldt én efter én.

Tilbage sad Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard og … Brandon McNulty. Et amerikansk køleskab på 183 centimeter, der altså lige parkerede alle bjerggederne og slog den eksisterende rekord på Col d'Azet.

Det er meget, meget skidt for Jonas Vingegaard, at Jumbo-Visma ikke kan matche UAE holdets kvartet. At han skulle sidde alene SÅ længe i dag. Den gode nyhed? Der mangler kun én bjergetape!

Hvis Tadej Pogacar skal holde liv i drømmen om at vinde Tour de France tre år i træk, er han pisket til at hente tid på Jonas Vingegaard. Sådan er virkeligheden for sloveneren, der ikke bare skal sætte danskeren i den gule trøje – men køre helt fra ham og tage minutter – hvis han skal have en realistisk chance for at vinde Touren.

Torsdag bliver Pogacars allersidste chance i Pyrenæerne, når Tourens sidste bjergslag skal udkæmpes. Herefter venter kun en enkeltstart, hvor han kan gøre en forskel.

Aldrig har Jonas Vingegaard været tættere på at skrive historie, og han kan skrive endnu et kapitel til fortællingen, når feltet rammer Tourens sidste bjerg i år, Hautacam. Dér, hvor Bjarne Riis cementerede sin Tour-sejr for 26 år siden.

Det lugter mere og mere af dansk gul(d) på søndag på Champs-Élysées. Mærk lige efter, når du læser det her op. En dansk Tour-sejr har aldrig været tættere på.

1. Tadej Pogacar – UAE-Team Emirates

2. Jonas Vingegaard – Team Jumbo-Visma st.

3. Brandon McNulty – UAE-Team Emirates

4. Geraint Thomas – Ineos Grenadiers

5. Aleksej Lutsenko – Astana Qazaqstan Team

6. Romain Bardet – Team DSM

7. David Gaudu – Groupama-FDJ

8. Aleksandr Vlasov – Bora-hansgrohe

9. Louis Meintjes – Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

10. Nairo Quintana – Team Arkéa Samsic