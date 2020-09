For første gang i årets Tour de France blev et udbrud frugtbart.

Og det var kasakhiske Alexey Lutsenko, der var den stærkeste af udbrudskongerne - Astana-rytteren kørte ensomt over målstregen på toppen af Mont Aigoual til sin første Tour-sejr.

Igen blev der røget fredspibe blandt favoritterne ... zzz zzz zzz!

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte:





Igen en dag, hvor der ikke var meget tv-tid til rytterne med et rødbedefarvet pas. Det var måske heller ikke en etape, som lå til nogle af vores danske drenge. Til gengæld ligger rollen som loyal løjtnant til den gule trøje perfekt til Chrisopher Juul-Jensen. Nogen kalder ham 'feltets bedste hjælperytter', og hvorfor viste han i dag. Han sled og slæbte for holdkaptajn Adam Yates - både når ruten gik op, og når den gik ned.

Karakter: 7

Fuglens holdkammerat var flyvende

Sikke et ridt af Alexey Lutsenko - og endnu en Astana-optur efter corona-genåbningen! Tour-legenderne har ellers stået i kø for at brokke sig over, at de blå kasakher har droppet vores egen Jakob Fuglsang til årets Tour de France, men Fuglens tro væbner flettede næbet på Astana-kritikerne med dagens vilde udbruds- og soloridt - karrierens største sejr - men langtfra den sidste!

Kæmpe klovn!

Dagens flop går til den kæmpe klovn af en - endnu - navngiven rytter, som smed en dunk midt i feltet, som gjorde, at Arkea Samsic-colombianeren Dayer Quintana styrtede i asfalten. Nairos lillebrors shorts blev flået i stykker og afslørede et stort sår på hoften - som uden tvivl vil gøre de næste dage til et smertehelvede for Lillle-Q.

Måske er Ineos ved af finde formen?

Der har været lidt tvivl om tilstanden hos den forsvarende Tour-vinder, Egan Bernal, og hans Ineos-holdkammerater, der har forholdt sig usædvanligt passive i den første uge. Men måske er formen ved at være der? For da favoritfeltet i dag ramte Mont Aigoual, var det Ineos-holdet, der lagde sig forrest og satte et tempo, der fik alle angrebslystne konkurrenter til at droppe alle planer om ballade. Nu mangler vi bare, at de bruger energien på at skabe et attraktivt cykelløb!

Hvad venter I på?

Vi ventede et festfyrværkeri på den afsluttende kategori 1-stigning Col de la Lusette, men blev spist af med en fesen hundeprop. Ingen ofre. Ingen vilde angreb. Er de trætte, afventende eller bange? Vi ved det ikke - men favoritterne fortsætter med at være bange for at blotte sig tidligt. Kom nu i gang, gutter!

Van Aver-udmattet!

Det ser lidt dumt ud, at Greg Van Avermaet cykler rundt iført guldhjelm på en guldcykel, når han ikke har set overlegen ud i et større løb i årevis. Jo, han er regerende OL-vinder og har et flot cv, men manden virker ærlig talt færdig. Giv ham ros for at være en del af torsdagens udbrud, men sejren var han aldrig i nærheden af.