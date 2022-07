Lyt til artiklen

Himlen åbnede sig over København, da rytterne i selveste Tour de France trillede ud på Nørre Farimagsgade. Et fuldstændig uvirkeligt syn.

Med regn på kinderne kunne man som dansker skjule glædestårerne over at være vidne til så historisk et øjeblik – og over de heroiske danske præstationer anført af Jonas Vingegaard og Mads Pedersen.

Belgierne bragede afsted og skød drømmene om en hjemmebanesejr i sænk, men danskerne kom i mål uden knubs på de drivvåde veje og kan jagte triumfen lørdag.

Her følger B.T.s dom over Tour-danskerne

Jonas Vingegaard Foto: Bo Amstrup Vis mere Jonas Vingegaard Foto: Bo Amstrup





Det mest betydningsfulde halve sekund i den unge sallingbos karriere. Kampen om kaptajnsrollen på Jumbo-Visma er skudt i gang, og selv om Jonas Vingegaard i dag var på hjemmebane, er enkeltstarten altså normalt Primoz Roglics domæne.

Kun én gang i karrieren har Vingegaard slået Roglic i kampen mod uret, og dengang var sloveneren slået til lirekassemand efter et tidligt styrt i sidste års Tour de France.

Vi så det allerede i Critérium du Dauphiné. Vingegaard har taget et skridt op. Han virkede stærkere end Roglic. I dag fik vi bekræftelsen. En lille, men vigtig en af slagsen.

Jonas Vingegaard gjorde det, han skulle. Den spinkle maskine blev båret frem af danskerne, men tog ingen unødvendige chancer. En toppræstation på en rute tegnet til tonsere. Vi kan drømme stort. Meget, meget stort.

Mens de feterede verdensstjerner har slået sig ned i sydens sol, holder Jonas Vingegaard stædigt fast i Glyngøre. Dejligt, drivvådt dansk sommervejr er altså noget, han er vant til.

Det kunne vi se på Jumbo-Visma-rytterens kølige kørsel fredag, hvor han uden at gå på kompromis med sikkerheden cruisede sig hjem på en 7.-plads.

En fuldstændig fænomenal præstation, når vi kigger på de andre forhåndsfavoritter. Se nu her: KUN Tadej Pogacar leverede en bedre enkeltstart blandt klassementfavoritterne. Drømmen om en samlet sejr er kun kommet tættere på!

Vingegaard baskede Adam Yates, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas, Daniel Martínez – stort set hele molevitten. Han tog mere end 50 (!!!) sekunder på Ben O'Connor på en kun 13,2 kilometer lang enkeltstart. Wow!

Magnus Cort Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Magnus Cort Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT





Bornholmeruret slår i takt igen. I et absurd stærkt felt klemte EF Education-stjernen sig ind på en vanvittigt imponerende 11.-plads.

Det er i sig selv en præstation, der får os til at klappe i hænderne, men mere vigtigt er det en stærk, stærk indikator for, at formen er på plads.

Sidste sensommer blev det til tre etapesejre i Vuelta a Espana. Nu virker det til, at Kong-Cort er lettet med bravur og har genfundet sit niveau.

Der ligger altså en lyserød etapesejr og venter derude – det er helt sikkert!

Mads Pedersen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Mads Pedersen. Foto: Bo Amstrup

Lad os bare være ærlige: Det eventyr, som mange af os har afspillet igen og igen inde i hovedet, er lidt for langt væk. En dansker i gult på hjemmebane synes nu som en fjern drøm.

Mads Pedersen havde været befriende ærlig – og vel egentlig ret udansk – før enkeltstarten: Han satsede ALT på at snuppe den smukkeste trøje af dem alle allerede fredag.

Det glippede, og selv om Mads Pedersen kørte en fænomenal 6.-plads hjem, var de belgiske vafler altså bare lidt for varme.

Med hele 15 sekunder op til Yves Lampaert skal der et mirakel til at få Mads Pedersen i gult på hjemlig jord. Det vil – mindst – kræve en første- samt andenplads på de kommende to etaper, og en Wout Van Aert, der er helt væk. Og det er han stort set aldrig …

Tor de France i Danmark. 1. etape i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tor de France i Danmark. 1. etape i København. Foto: Bax Lindhardt

Det er ingen hemmelighed, at Tour de France er G-I-G-A-N-T-I-S-K i Danmark. Vi ser faktisk mere Tour-tv, end de gør i Frankrig. Der undrer de sig over, at vi gider se HELE etapen i fjernsynet – selv de flade af slagsen, hvor spændingen først lander i de sidste kilometer, når Michael Mørkøv slæber endnu en sejr hjem til sin sprinter.

Alt det blev bekræftet fredag. De mest fanatiske fans tog opstilling langs ruten, mens solen brød frem, og resten af nationen lå og snorkede. Siden strømmede de til – op mod en halv million danskere var på plads langs den kun 13,2 kilometer lange rute.

En lang, lang kærlighedsaffære mellem Danmark og Tour de France nåede sit foreløbige klimaks, og hvor var det fantastisk at se, hvordan det hele foregik med masser af volumen og tilråb, men i god ro og orden – uden skilte, der fældede rytterne.

Rytterne – og resten af verden – måbede, da den normalt så kedelige holdpræsentation i Tivoli onsdag aften blev en regulær folkefest, som gav mindelser om sidste års EM-slutrunde. Næste akt – fredag i silende regn – var lige så smuk og viste danskernes kærlighed og loyalitet til verdens smukkeste cykelløb.

Spar nu lige på øllene i aften. Især jer, der er på Roskilde Festival. Festen er kun lige begyndt, og lørdag venter en fuldstændig fantastisk etape fra den gamle kongeby til Nyborg. En etape, der trods sit flade forløb kan give os cykelløb, vi aldrig kommer til at glemme.

De mørke skyer er væk. Høj sol, 23 grader og en laber vind fra vest og sydvest, som er designet til at knække feltet, og så lige en malerisk afslutning over Storebæltsbroen. Det er ingredienserne til en dag med tjubang og cowboy'der-cykelløb, hvor danskerne vil være så klar på ballade, at de knap nok kan sove i nat.

Tour-enkeltstarten i København var ikke en prolog, men det var altså kun en forsmag på det, vi har i vente.

Tour de France er i Danmark, og lørdagens mesterlige rute kan kun give eminent cykelløb. Nyd det derude!

1: Yves Lampaert

2: Wout Van Aert +5

3: Tadej Pogacar +7

4: Filippo Ganna +10

5: Mathieu van der Poel +13

6: Mads Pedersen +15

7: Jonas Vingegaard +15

8: Primoz Roglic +16

9: Bauke Mollema +17

10: Dylan Teuns +20