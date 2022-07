Lyt til artiklen

Dagens etapeprofil skreg langt væk af udbrud.

Men det, som alle regnede med, blev igen modbevist under årets Tour de France, da Wout van Aert - surprise - var stærkest i et samlet felt og ville det anderledes end alle forskrifter.

Dagen bød også på hjerteskærende billeder set med danske briller, og – desværre – flere tilfælde af den forbandende coronavirus.

Her er B.T.s dom over Tour-danskerne:

Andreas Kron kan godt tillade sig at være glad, når han i aften griber knoglen og ringer hjem til familien i det vest-københavnske.

Lotto Soudal-danskeren blev kun slået af to overjordiske rumvæsener fra planeten Mars - Pogacar og van Aert - samt en vaskeægte specialist i Michael Matthews.

I stedet for at stå med et kæmpe smil på læben og med armene i vejret, var det danske talent faktisk... skuffet over, at han ikke vandt.

Mon ikke farmand derhjemme er stolt alligevel, men Krons sult vidner bare om stor klasse og et tårnhøjt ambitionsniveau. Vi ka' li' det.

Vingegaard er en chef.

Jumbo-Vismas danske stjerne kan både de store bjergslag, men også de farlige mellemetaper, hvor flere klassementfavoritter nemt kan blive snydt.

Selvom Vingegaard langtfra har en dørmands fysik, var han Pogacars første oppasser, da han bare klistrede sig op ad den slovenske superstjerne, og så var det sågar på en lørdag. Klodens mest spinkle dørmand.

Intet er tilfældigt med Vingegaard, der dag for dag bekræfter, at kun han kan ser ud til at kunne forstyrre Tadej Pogacars vanvittige dominans. På etapen med mål i Schweiz var han og Wout van Aert et af verdens mest potente tæskehold.

Han er bare et vanvittigt monster. Vi er simpelthen løbet tør for ord, når det gælder om at beskrive det belgiske bæst Wout van Aert.

På en dag, der på papiret stank langt væk af udbrud, ville verdensstjernen det anderledes, da han snuppede sin anden etapesejr i årets løb og flere dage i den gule trøje.

Hans nærmest surrealistiske statistik i årets Tour de France byder på tre andenpladser foruden de to sejre og fire dage i den gule trøje, og han ligner til tider en nådesløs storebror, der ikke giver sine noget yngre søskende en chance, når man skal konkurrere.

Stop det her. Det er unfair hold!

Vi er vant til at se Kasper Asgreen lide. Faktisk er det normalt en god ting, for når køleskabet fra Kolding er i smerter, gør det dobbelt så ondt på de ryttere, der sidder lige bag ham.



Sådan er det ikke nu. Det gør direkte ondt at se på danskeren. Efterveerne fra det voldsomme styrt i Schweiz Rundt rammer hårdere dag for dag. Quickstep-profilen ligner mest af alt en, der er ved at smide håndklædet i ringen og sige tak for Touren.



Der er voldsomt, voldsomt langt til Paris – især når man som Kasper Asgreen hver dag taber muskelmasse i benene, som han forklarede til B.T. inden dagens etape.



Kasper Asgreen har haft årets Tour de France som fikspunkt i årevis. Derfor er det også så ubærligt at se, hvordan han langsomt falder fra hinanden. Nu håber vi på et pludseligt mirakel: At helingsprocessen tager fat, så den danske schweizerkniv igen kan åbne løbet.

Coronapandemiens klamme, irriterende og mest af alt uundgåelige hånd har igen taget livtag om Tour de France, og hvor er det bare vanvittigt frustrerende.



Efter en – mistænkelig – rask uge uden et eneste coronatilfælde, brød pandemipanikken igen ud lørdag morgen.



Væk er Vegard Stake Laengen, Tadej Pogacars skattede hjælper. Samme skæbne med to streger på testen led AG2R’s Geoffrey Bouchard.



De positive prøver et resultat at holdenes lidt lemfældige testprotokol. Mandag venter en potentiel dommedag for flere ryttere, når ASO selv udfører en mere grundig test af feltet. Det er ganske enkelt bare trist, at corona skal sætte en stopper for Tour-felts ryttere.

Efter de maleriske og nærmest postkort-agtige landskaber i Schweiz, hvor feltet skulle op over en – i deres optik – medgørlig stigning til sidst, er der lagt op til krig søndag.

Her skal der udkæmpes et bjergslag mellem favoritterne, og vi må formode, at den får fuld smadder, da rytterne kan smide stængerne op og restituere på mandagens hviledag.

Det her er måske historiens vildeste Tour de France-rute. Og det siger vi ikke på grund af Tour-starten i Danmark. Faktum er bare, at der nærmest ikke er nogle etaper, hvor feltet kan puste ud. Døseferien i Danmark er for længst ovre.

Til gengæld byder løbet på den ene voldsomt hårde, hektiske og udmarvende etape efter den anden.

1. Wout van Aert - Team Jumbo-Visma

2. Michael Matthews - Team BikeExchange-Jayco st.

3. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates st.

4. Andreas Kron - Lotto Soudal st.

5. Alberto Bettiol - EF Education EasyPost st.

6. Alexandr Vlasov - Bora-hansgrohe

7. Benjamin Thomas - Cofidis

8. Jonas Vingegaard - Team Jumbo-Visma

9. Bob Jungels - AG2R-Citroën

10. Tom Pidcock - Ineos Grenadiers